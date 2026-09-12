Phát triển phường Gia Bình thành cực tăng trưởng chiến lược của Bắc Ninh

Sáng 12/9, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ đón nhận Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập phường Gia Bình.

Tại buổi lễ, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh công bố Quyết định số 388/NQ-UBTVQH16 ngày 4/8/2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Phường Gia Bình được thành lập trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của xã Gia Bình, chính thức hoạt động từ ngày 20/9/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Thị Hương nhấn mạnh việc thành lập phường Gia Bình không đơn thuần là sự thay đổi về tên gọi đơn vị hành chính, mà là một quá trình xây dựng, phát triển và chuẩn bị nghiêm túc, công phu để chuẩn bị trao cho Gia Bình một sứ mệnh lịch sử mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Ninh cho rằng phường Gia Bình được thành lập trong thời điểm tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước yêu cầu và cơ hội phát triển mới; tỉnh đang tập trung thực hiện các mục tiêu lớn về xây dựng thành phố Bắc Ninh trở thành hình mẫu về thành phố xanh, hiện đại, văn minh, giàu đẹp, mang đậm bản sắc văn hóa Kinh Bắc; đưa Bắc Ninh từ một cực tăng trưởng của vùng trở thành động lực phát triển mới của quốc gia.

Trong không gian phát triển đó, Gia Bình có vị trí và vai trò quan trọng. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh xác định khu vực Gia Bình giữ vai trò hạt nhân với sứ mệnh đặc biệt là trung tâm đô thị, công cộng, thương mại dịch vụ tổng hợp của tiểu vùng Nam sông Đuống; Là khu vực vệ tinh hỗ trợ trực tiếp Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đảm nhận chức năng cung cấp dịch vụ phụ trợ hàng không, logistics, kho vận, tài chính, khách sạn, văn phòng đại diện và khu lưu trú cao cấp cho đội ngũ chuyên gia, kỹ sư quốc tế; Là địa bàn phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ; Hạt nhân bảo tồn cấu trúc văn hóa "Đô thị trong công viên", gánh vác trách nhiệm kết nối không gian di sản dọc sông Đuống, hình thành nên hình mẫu đô thị sinh thái xanh, hiện đại nhưng đậm đà bản sắc Kinh Bắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Gia Bình cần đổi mới tư duy, xác lập tầm nhìn và định vị đúng vai trò trong không gian phát triển mới của tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, cần đặt Gia Bình trong tổng thể không gian đô thị sân bay và mạng lưới đô thị của thành phố Bắc Ninh trong tương lai cũng như kết nối với Thủ đô Hà Nội và quốc tế.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng xã Gia Bình. (Ảnh: Thanh Thương/TTXVN)

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Gia Bình Nguyễn Công Ký cho biết đứng trước yêu cầu phát triển mới, Gia Bình tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ, khơi dậy ý chí tự lực và khát vọng vươn lên. Trong số đó, phấn đấu thực hiện mục tiêu phát triển theo hướng đô thị văn minh, hiện đại và bền vững, từng bước khẳng định vai trò tích cực vào đóng góp cho sự phát triển chung của thành phố Bắc Ninh.

Xã Gia Bình được thành lập trên hợp nhất 4 đơn vị cấp xã của huyện Gia Bình trước đây gồm thị trấn Gia Bình, xã Xuân Lai, xã Đại Bái và xã Quỳnh Phú với diện tích 1.731ha, dân số trên 35.000 người.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Gia Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra mục tiêu "phấn đấu trở thành phường vào năm 2030."

Ngay sau Đại hội, hàng loạt chủ trương, việc làm cụ thể được Đảng bộ xã triển khai nhằm hoàn thiện các tiêu chí xây dựng phường với tốc độ nhanh nhất, xã Gia Bình được Ủy ban Nhân dân tỉnh xác định nằm trong vùng chức năng trọng điểm, hành lang phát triển chủ đạo và là một cực tăng trưởng chiến lược của tỉnh, phát triển thương mại, dịch vụ, logistics gắn trực tiếp với định hướng phát triển Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Đây là nền tảng, là cơ sở quan trọng để Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định lựa chọn xã Gia Bình là một trong 12 đơn vị xây dựng thành phường ngay trong năm 2026.

Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh trao Bằng khen tặng 1 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, xây dựng Đề án thành lập phường Gia Bình./.

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