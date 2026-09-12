Đồng Tháp: Khởi tố vụ án đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới

Đồn Biên phòng Cầu Muống (Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Yie Nu (sinh năm 1993, ngụ tỉnh Prey Veng, Campuchia) vì có hành vi tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép,” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 7/9, nhận được tin báo của người dân về việc có 2 người nghi vấn chuẩn bị xuất cảnh trái phép tại khu vực cầu Cội Đại, khu phố Bình Hòa Trung, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp.

Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp Đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ, Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai lực lượng kiểm tra.

Đến khoảng 19 giờ, tổ công tác phát hiện một đôi nam nữ đang đưa vỏ lãi ra sông Sở Thượng, cách cầu Cội Đại khoảng 200m về hướng Tây.

Khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng phương tiện, người đàn ông nhảy xuống sông, bơi về phía Campuchia; tổ công tác đưa người phụ nữ còn lại về Đồn Biên phòng Cầu Muống làm việc.

Qua làm việc, người phụ nữ được xác định là Lasala Salvacion, 62 tuổi, quốc tịch Philippines. Bước đầu, bà Salvacion khai được một người đàn ông quốc tịch Campuchia dùng xe mô tô chở từ khu vực phường Hồng Ngự đến cầu Cội Đại để tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Từ lời khai của người liên quan và kết quả xác minh, lực lượng chức năng xác định người đàn ông điều khiển vỏ lãi tên là Yie Nu, sinh năm 1993, ngụ tỉnh Prey Veng, Campuchia.

Đến ngày 8/9, khi nhận được tin báo Yie Nu nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đang tìm đường di chuyển về khu vực phường Hồng Ngự để qua phà sang xã Long Khánh (tỉnh Đồng Tháp), Đồn Biên phòng Cầu Muống phối hợp Công an phường Thường Lạc và Công an xã Long Khánh tổ chức chốt chặn, bắt giữ đối tượng.

Đồn Biên phòng Cầu Muống đã khởi tố vụ án “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép,” theo Điều 348, Bộ luật Hình sự.

Vụ án được chuyển Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền./.

Tuyên Quang: Khởi tố vụ án tổ chức cho 6 người xuất cảnh trái phép qua biên giới Lầu Mí Lùng được một người sử dụng tài khoản WeChat mang tên “A phố 11” thuê đón và dẫn đường cho 4 công dân Trung Quốc xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Trung Quốc.