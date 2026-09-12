Lâm Đồng đôn đốc tiến độ thi công các dự án trọng điểm ven biển

Ngày 12/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh cùng các đơn vị liên quan đã đi kiểm tra thực tế, đôn đốc tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 đối với các dự án ven biển do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 làm chủ đầu tư.

Đoàn đã đi kiểm tra thực tế các dự án giao thông trọng điểm ở khu vực phía Đông tỉnh gồm dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết- Kê Gà; dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải; đường từ trung tâm Hàm Thuận Bắc đi Quốc lộ 1.

Tổng mức đầu tư các dự án này hơn 2.200 tỷ đồng. Đây là công trình giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thiện hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực ven biển.

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2, dự án đường ven biển ĐT.719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà có chiều dài 25,61km, tổng mức đầu tư hơn 1.274 tỷ đồng.

Đoàn công tác Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng kiểm tra dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà đoạn vướng mặt bằng khai thác titan. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Công trình khởi công ngày 25/11/2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh cho phép gia hạn thời gian thi công đến ngày 31/12/2027. Đến nay dự án thi công đạt khoảng 70% khối lượng hợp đồng, cụ thể: đã triển khai trên mặt bằng được bàn giao, thi công hoàn thành đưa vào khai thác đoạn từ đầu tuyến giao với đường Quốc lộ 1A đến cầu Suối Nhum chiều dài khoảng 17,8km. Còn lại các đoạn tuyến với tổng chiều dài khoảng 3,88km đi qua khu vực khai thác mỏ titan của Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Tân Quang Cường đang hoàn thiện thủ tục bàn giao mặt bằng để triển khai thi công.

Ông Nguyễn Thanh Hiền, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 cho biết riêng dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải dài khoảng 8,7km, chiều rộng nền đường 20m, chiều rộng mặt đường 12m; có tổng mức đầu tư gần 664 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Dự án đã hoàn thành phê duyệt phương án bồi thường: 236/236 hồ sơ, đạt 100%; chi trả tiền 218 hồ sơ, đạt 92,3%. Dự án thi công đạt khoảng 35,5% khối lượng hợp đồng.

Theo ông Nguyễn Thanh Hiền, một phần nguyên nhân dự án trục đường ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải chậm tiến độ do năng lực tài chính của nhà thầu thi công gói thầu xây lắp yếu.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 đã nhiều lần làm việc và yêu cầu nhà thầu đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, đồng thời đã tiến hành xử phạt do vi phạm hợp đồng. Nhà thầu cũng đã có văn bản cam kết tăng cường máy móc, nhân sự, thiết bị và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh thi công theo kế hoạch đề ra.

Tại các điểm kiểm tra, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh ghi nhận và đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của các sở, ngành, địa phương và nỗ lực của các đơn vị thi công trong thời gian qua.

Cụ thể đối với dự án trục ven biển ĐT.719B đoạn Hòn Lan-Tân Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục thực hiện quyết liệt hơn nữa công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng bảo đảm đạt hiệu quả.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 thường xuyên kiểm tra tiến độ, đôn đốc đơn vị thi công khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để tập trung tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân vốn dự án.

Dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà đoạn vướng mặt bằng khai thác titan nên chưa thể thi công toàn tuyến. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đối với dự án làm mới trục đường ven biển ĐT719B đoạn Phan Thiết-Kê Gà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành giải quyết dứt điểm các tồn tại về giải phóng mặt bằng trong tháng 9/2026.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 2 tiếp tục bám sát hiện trường, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương và nhà thầu để xử lý kịp thời các khó khăn phát sinh; chỉ đạo đơn vị thi công huy động đầy đủ nhân lực, máy móc, thiết bị triển khai thi công ngay khi có mặt bằng, phấn đấu hoàn thành dự án theo kế hoạch, góp phần nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công và tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Ông Nguyễn Minh khẳng định tuyến đường ven biển ĐT.719B là dự án giao thông trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng trong việc kết nối hạ tầng, khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế biển, thúc đẩy phát triển du lịch và mở rộng không gian phát triển của tỉnh.

Vì vậy, các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp phải tập trung cao độ để tháo gỡ dứt điểm các khó khăn còn tồn tại; phấn đấu phải hoàn thành đưa vào sử dụng toàn bộ tuyến đường trong thời gian sớm nhất./.

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