Bộ Xây dựng lên tiếng về đề xuất bổ sung cao tốc Quảng Ninh nối Vành đai 5

Bộ Xây dựng vừa có văn bản phản hồi đề xuất của thành phố Quảng Ninh về việc bổ sung tuyến cao tốc dài khoảng 55km, kết nối cao tốc Hải Phòng-Hạ Long với đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội.

Cụ thể, triển khai Luật Quy hoạch, quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Bộ Xây dựng đã tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ.

Trong đó, trên địa bàn thành phố Quảng Ninh có 3 tuyến cao tốc (Hải Phòng-Hạ Long-Vân Đồn-Móng Cái, Nội Bài-Hạ Long, Tiên Yên-Lạng Sơn-Cao Bằng), tổng chiều dài khoảng 260km, mật độ theo dân số và diện tích cao hơn bình quân cả nước.

Đối với đoạn tuyến kết nối theo đề xuất của thành phố Quảng Ninh, lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết dự án có hướng tuyến song song với tuyến Nội Bài-Hạ Long đã được quy hoạch từ lâu.

Do đó, Bộ Xây dựng lưu ý việc đề xuất dịch chuyển tuyến cao tốc Nội Bài-Hạ Long cần được đánh giá kỹ lưỡng các tác động, bảo đảm chặt chẽ. Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh cần phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu trong quá trình lập điều chỉnh quy hoạch kết cấu hạ tầng đường bộ thời gian tới.

Về đề xuất bổ sung nút giao giữa tuyến đường kết nối từ cao tốc Hải Phòng-Hạ Long đến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội, phía Bộ Xây dựng cho rằng đường Vành đai 5 đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư. Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã sơ bộ xác định 2 nút giao liên thông gần vị trí nút giao do Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh đề xuất.

Do đoạn tuyến, vị trí kết nối giữa tuyến đường đề xuất với đường Vành đai 5 nằm trên địa bàn thành phố Hải Phòng, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh cần phối hợp chặt chẽ với thành phố Hải Phòng để rà soát, thống nhất và lựa chọn vị trí nút giao bảo đảm phù hợp với quy định về khoảng cách theo quy chuẩn hiện hành.

Tuyến cao tốc kết nối từ cao tốc Hải Phòng-Hạ Long đến đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội được thành phố Quảng Ninh báo cáo đề xuất quy mô quy hoạch đường cao tốc 6 làn xe và nút giao cuối tuyến kết nối với Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội; tốc độ thiết kế đường cao tốc từ 100-120km/h; thực hiện đồng bộ với đường Vành đai 5-Vùng thủ đô Hà Nội và hoàn thành đưa vào sử dụng trước năm 2030.

Trong trường hợp đề xuất bổ sung tuyến cao tốc kết nối cao tốc Hải Phòng-Hạ Long với đường Vành đai 5-Vùng Thủ đô Hà Nội không được chấp thuận, Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh hướng tuyến cao tốc Nội Bài-Bắc Ninh-Hạ Long.

Cụ thể, đoạn từ nút giao với đường Vành đai 5 theo quy hoạch đến cao tốc Hải Phòng-Hạ Long-Móng Cái được đề xuất dịch chuyển về trùng với phạm vi điểm đầu và điểm cuối của tuyến cao tốc mới./.

Quảng Ninh: Đột phá hạ tầng giao thông, mở liên kết vùng kinh tế trọng điểm Tỉnh Quảng Ninh đã đẩy mạnh đầu tư vào hệ thống hạ tầng cảng biển và các tuyến cao tốc, sân bay để phát triển kinh tế, du lịch đồng thời tạo tiền đề cho mục tiêu tăng trưởng giai đoạn tới.