Va chạm tàu cá tại cửa biển ở Lâm Đồng, làm một người tử vong

Trưa 12/9, lực lượng chức năng xã Phan Rí Cửa (tỉnh Lâm Đồng) có báo cáo nhanh vụ va chạm tàu cá tại cửa biển thôn Hải Tân làm một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 2 giờ 50 phút, ngày 12/9, tàu cá mang số hiệu BTh 99632TS dài 16,4 mét, công suất 572CV, do thuyền trưởng là ông Đinh Tài (sinh năm 1981, thường trú thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa) điều khiển, đã xảy ra va chạm với xuồng nhỏ chở 6 người tại cửa biển thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa.

Sau va chạm, tàu cá BTh 99632TS đã cứu vớt được 5 người, còn anh Võ Văn Dậu (sinh năm 1994, trú thôn Hải Tân, xã Phan Rí Cửa) mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 7 đã đến hiện trường, phối hợp với Công an xã Phan Rí Cửa và Đồn Biên phòng Hòa Minh triển khai các biện pháp tìm kiếm người mất tích.

Đến trưa 12/9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân, bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trong sáng 12/9, tại khu vực biển Hồ Lân, thôn Tân Thắng, xã Sơn Mỹ (Lâm Đồng) cũng xảy ra vụ tàu cá bị sóng lớn đánh chìm.

Tàu cá BTh 80168 TS đang trên đường vào cửa biển Hồ Lân cách bờ hơn 100m thì bị nước lũ từ sông Cô Kiều đổ ra cửa biển, sóng lớn đánh chìm tàu cá. Các thuyền viên đã bơi vào bờ an toàn.

Sau khi nhận tin báo, Đồn Biên phòng Tân Thắng, Ban Chỉ huy Quân sự xã Sơn Mỹ cùng người dân huy động nhân lực, phương tiện triển khai phương án trục vớt tàu.

Hiện nay, khu vực ven biển Lâm Đồng có sóng to, gió lớn và mưa lớn, lực lượng chức năng khuyến cáo, ngư dân chủ động kiểm tra phương tiện, theo dõi diễn biến thủy triều, dòng chảy và thời tiết; lựa chọn thời điểm, tuyến di chuyển phù hợp khi ra vào cửa biển nhằm bảo đảm an toàn về người và phương tiện./.

Gia Lai: Cứu sống 5 thuyền viên trên tàu cá bị chìm Khoảng 5 giờ 20 phút cùng ngày, tàu cá GL-91620-TS, dài 21m, công suất 880CV, chở 5 thuyền viên, đang hoạt động tại vùng biển cách phía Đông Quy Nhơn khoảng 62 hải lý thì bất ngờ bị chìm.

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