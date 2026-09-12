Hưng Yên khẩn trương tìm kiếm 2 người mất tích trên sông Trà Lý

Đến 15 giờ ngày 12/9, trên sông Trà lý, khu vực Cầu Bo (phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên), các lực lượng tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên, phường Trà Lý, phường Trần Lãm và Đội cứu hộ cứu nạn 116 vẫn đang tập trung tìm kiếm hai người bị nước cuốn trôi, trong đó, có một người là quân nhân thuộc Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên).

Thượng tá Đặng Văn Đảng, Chính ủy Trung đoàn BB568 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hưng Yên) cho biết, thời gian gần đây, Trung đoàn BB568 có nhiệm vụ di chuyển sở chỉ huy từ vị trí đóng quân cũ - xã Đông Quang (tỉnh Hưng Yên) lên vị trí đóng quân mới - phường Trà Lý (tỉnh Hưng Yên).

Thiếu tá Trần Văn Tùng (Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 3, Trung đoàn BB568) được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ xây dựng, làm biển, bảng...phục vụ công tác xây dựng chính quy.

Khoảng 10 giờ ngày 12/9, đồng chí Tùng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ và trong quá trình đi in mẫu biển, trên đường trở về đơn vị đến khu vực cầu Bo phát hiện một thanh niên tên là Đ.V. L (sinh năm 1996, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên) có biểu hiện tự tử.

Đồng chí Tùng cùng công dân Đoàn Văn Tiến (tại phường Trần Hưng Đạo, tỉnh Hưng Yên) đến thuyết phục, động viên Đ.V. L và L đã từ bỏ ý định tự tử, đồng ý để đồng chí Tùng chở về nhà bằng xe máy. Nhưng bất ngờ L lại bỏ chạy, nhảy xuống sông Trà Lý tự tử.

Phát hiện sự việc, không quản ngại hiểm nguy, đồng chí Tùng nhanh chóng cởi bỏ quân phục, lao ra dòng nước xoáy để cứu L. Không may, dòng nước chảy xiết cuốn trôi khiến đồng chí Tùng và Đ.V. L mất tích.

Sau khi nhận được thông tin sự việc, lực lượng Trung đoàn BB568 đã có mặt tại hiện trường gặp nhân chứng lấy tường trình để nắm bắt sự việc, đồng thời báo cáo, tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh nhanh chóng thành lập sở chỉ huy tìm kiếm cứu nạn do đồng chí Chính ủy Bộ Chỉ huy trực tiếp chỉ huy, chỉ đạo.

Trung đoàn đã điều động 50 cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, phối hợp cùng 25 thành viên Đội cứu hộ cứu nạn 116, 45 đồng chí công an, dân quân của phường Trà Lý, phường Trần Lãm thực hiện nhiệm vụ cứu nạn.

Trung đoàn BB568 xác định, đây là hành động dũng cảm, không quản ngại hiểm nguy, khó khăn của đồng chí Tùng trong tình huống khẩn cấp, cứu người./.

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