Đẩy nhanh thực hiện các dự án trọng điểm ở khu vực Tây Nam Bộ

Ngày 12/9, tại Cà Mau, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã có buổi làm việc với các địa phương khu vực Tây Nam Bộ về các công trình dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc có Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đại diện bộ ngành Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau, tỉnh An Giang và thành phố Cần Thơ; cùng dự còn có các nhà thầu, chủ đầu tư các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh, những năm qua Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã triển khai nhiều công trình đường cao tốc ở khu vực Tây Nam Bộ như Tuyến cao tốc Cần Thơ-Cà Mau chiều dài khoảng 110km đã hoàn thành tuyến chính, tuyến cao tốc Lộ Tẻ-Rạch Sỏi 80km đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng khoảng 188km đang đầu tư cơ bản hoàn thành trong năm 2026 để đưa vào sử dụng từ năm 2027,… các công trình trọng điểm sẽ góp phần kết nối giao thông đồng bộ của khu vực, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội chung của cả nước.

Còn tại tỉnh Cà Mau, các dự án trọng điểm được triển khai như tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, Đường vượt biển ra đảo Hòn Khoai và Cảng lưỡng dụng Hòn Khoai cũng đang được đẩy nhanh tiến độ thi công, công trình hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy kinh tế xã hội, vùng đất cực Nam Tổ quốc, trong vùng và cả nước.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị các địa phương, chủ đầu tư dự án thực hiện nghiêm Công điện 53/CĐ-TTg ngày 12/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc tại khu vực Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ; khắc phục mọi khó khăn vướng mắc, khẩn trương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hoàn thành đúng tiến độ đã đề ra, tuân thủ chặt chẽ các yêu cầu về kỹ thuật, đảm bảo chất lượng công trình.

Đối với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, tỉnh An Giang, các bộ ngành liên quan khẩn trương thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ tại Công văn số 8907 ngày 28/8/2026 và Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại văn bản số 224 ngày 27/8/2026 về tình hình triển khai Dự án cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1.

Đối với các địa phương, yêu cầu các chủ đầu tư kiểm soát chặt chẽ tiến độ, chỉ đạo các nhà thầu tăng cường máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực tổ chức thi công “3 ca 4 kíp” chủ động áp dụng các giải pháp kỹ thuật để giảm thời gian ra tải, chờ lún hoàn thành dự án theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chỉ đạo, Bộ Xây dựng thường xuyên theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn các địa phương trong triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ khó khăn, vướng mắc và tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu nhanh chóng thực hiện tiến độ các dự án do Bộ Xây dựng quản lý nhằm đảm bảo hoàn thành theo kế hoạch.

Bộ Quốc phòng tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ các dự án Cà Mau-Cái Nước, Cái Nước-Đất Mũi, Đường giao thông ra đảo Hòn Khoai.Các địa phương, chủ đầu tư, đơn vị thi công triển khai các công trình, dự án đã với tinh thần quyết liệt, chủ động không để chậm tiến độ nhưng phải đảm bảo chất lượng dự án nhằm tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên phát biểu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên, hiện thành phố đang đẩy nhanh thực hiện Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ-Sóc Trăng giai đoạn 1, đoạn qua thành phố Cần Thơ có 3 dự án thành phần 2,3 và thành phần 4 với chiều dài khoảng 132,47km tổng kinh phí trên 31.000 tỷ đồng, hiện tiến độ đạt 59,71% khối lượng công trình.

Dự án có tổng số 11 gói thầu xây lắp (10 gói thầu thi công xây lắp và 1 gói thầu thi công xây lắp hệ thống an toàn giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết hiện tiến độ thực hiện các công trình cầu trên tuyến đạt và vượt tiến độ đề ra.

Tuy nhiên phần tuyến còn một số đoạn chưa đạt tiến độ theo yêu cầu do nguồn vật liệu cát tập kết về công trường còn chậm. Thành phố đang chỉ đạo các đơn vị liên quan chủ đầu tư, nhà thầu tăng cường nhân lực, thiết bị và đề ra các giải pháp rút ngắn tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án theo Nghị quyết Quốc hội, Nghị quyết Chính phủ.

Đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xem xét nâng công suất, trữ lượng tại mỏ đá Antraco để ưu tiên nguồn vật liệu cho dự án trọng điểm quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau Nguyễn Hồ Hải phát biểu. (Ảnh: Tuấn Phi/TTXVN)

Còn tại tỉnh Cà Mau, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau Lâm Văn Bi cho biết hiện tỉnh đang triển khai nhiều công trình trọng điểm như: Dự án mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Cà Mau, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau 1.200 giường và tuyến cao tốc Cà Mau-Đất Mũi, Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai,… nhìn chung các công trình trên địa bàn tỉnh được Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ngành phối hợp chặt chẽ với đơn vị thi công thực hiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Đến nay đã giải phóng mặt đạt gần 100% và bàn giao cho chủ đầu tư triển khai thi công.

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, Tư lệnh Binh đoàn 12 (Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn) cho biết thêm đơn vị thi công dự án cao tốc Cà Mau-Đất Mũi và Dự án đường giao thông ra đảo Hòn Khoai. Hiện trên công trường đã huy động từ 2.500 đến 3.000 cán bộ, công nhân viên và trên 1.000 thiết bị để phục vụ thi công xuyên lễ, tết để đảm bảo tiến độ công trình.

Cũng theo Tư lệnh Binh đoàn 12 Thiếu tướng Nguyễn Hữu Ngọc, hiện nay khó khăn còn vướng chủ yếu là nguồn cung vật liệu, trong đó nguồn cát san lấp đã cơ bản, riêng nguồn cát dành cho xây dựng thì đơn vị đang làm việc với các doanh nghiệp để tìm kiếm nguồn cát nhập khẩu (nhập khẩu từ Campuchia) với giá cao hơn giá cát trong nước.

Cùng với đó đơn vị đang vướng ở tuyến Cao tốc Cà Mau-Đất Mũi về địa chất, xử lý nền đất yếu.

Còn đối với tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Ngô Công Thức cho hay hiện tỉnh An Giang có tuyến cao tốc Châu Đốc-Cần Thơ- Sóc Trăng đi qua đoạn tỉnh An Giang khoảng 57km, được chia làm 4 gói thầu, đến nay các gói thầu đều vượt tiến độ theo kế hoạch.

Theo chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh An Giang cung cấp nguyên vật liệu cho các công trình trọng điểm ở Đồng bằng sông Cửu Long, trong đó cung cấp đá khoảng trên 10,54 triệu m3.

Tỉnh đang chỉ đạo đơn vị khai thác nâng công suất nhằm đảm bảo cung cấp lượng đá theo kế hoạch phục vụ các công trình trọng điểm.Cũng theo ông Ngô Công Thức, tuy gặp phải khó khăn về thời tiết ảnh hưởng đến thời gian vận chuyển nguồn cung cấp nguồn vật liệu phục vụ cho các công trình trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh quyết tâm chỉ đạo vượt qua các khó khăn cung cấp đầy đủ nguồn vật liệu xây dựng để đáp ứng các công trình phục vụ Hội nghị APEC vào năm 2027 và các công trình trọng điểm khác ở địa phương để hoàn thành đúng theo tiến độ của Thủ tướng Chính phủ quy định./.

An Giang hoàn thành 3 dự án điện trọng điểm phục vụ APEC 2027 Đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc, trạm biến áp 220kV Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc đóng điện hoàn thành, sẵn sàng đảm bảo hạ tầng năng lượng phục vụ sự kiện APEC 2027.

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