Khởi công xây Khu tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội ở Quảng Trị

Ngày 12/9, tại thôn Nam Long, xã Ái Tử, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị phối hợp Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình “Khu tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi.”

Liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc là một trong những hình ảnh tiêu biểu của thế hệ thanh niên Việt Nam trong thời kỳ kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước.

Những trang nhật ký của người chiến sỹ trẻ Nguyễn Văn Thạc sau này được biên soạn và xuất bản thành tác phẩm “Mãi mãi tuổi hai mươi” đã tái hiện chân thực tâm hồn, lý tưởng và hành trình chiến đấu của một người trẻ trong những năm tháng khốc liệt của chiến tranh.

Tác phẩm “Mãi mãi tuổi hai mươi” có sức lan tỏa sâu rộng, để lại những giá trị lịch sử, nhân văn sâu sắc đối với nhiều thế hệ bạn đọc Việt Nam. Qua đó, góp phần truyền cảm hứng về lý tưởng sống, tinh thần cống hiến và trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước.

Công trình “Khu tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội: Mãi mãi tuổi hai mươi” được xây dựng tại khu vực miếu thờ ở thôn Nam Long, xã Ái Tử, là nơi ghi dấu sự hy sinh và an táng ban đầu của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc cùng 3 đồng đội trong những năm tháng chiến tranh.

Địa điểm này người dân địa phương âm thầm gìn giữ qua nhiều năm song chưa được đầu tư tương xứng và còn ít người biết đến. Từ ý nghĩa đó, Tỉnh đoàn Quảng Trị nghiên cứu, đề xuất xây dựng khu tưởng niệm trên cơ sở khảo sát thực tế, trao đổi với gia đình liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc, Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi hai mươi,” các nhà nghiên cứu, chuyên gia, chính quyền và nhân dân địa phương.

Trên diện tích khoảng 300m², công trình xây dựng gồm các hạng mục chính: Nhà tưởng niệm; hệ thống sân, cây xanh, cảnh quan; cổng chính, tường rào, các hạng mục phụ trợ khác.

Trong khuôn viên sẽ bố trí hệ thống biển, bảng giới thiệu về cuộc đời, lý tưởng sống của liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và những giá trị tiêu biểu từ tác phẩm “Mãi mãi tuổi hai mươi”.

Thời gian thực hiện từ tháng 9/2026 đến quý 2 năm 2027.

Công trình nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cấp, ngành, địa phương, sự đồng hành của Đoàn Thanh niên Chính phủ và sự tài trợ toàn bộ kinh phí xây dựng của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, với tổng trị giá 2,8 tỷ đồng.

Các suất quà an sinh xã hội ý nghĩa được trao tại lễ khởi công khu tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc. (Ảnh: TTXVN phát)

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị nhấn mạnh việc xây dựng Khu tưởng niệm liệt sỹ Nguyễn Văn Thạc và đồng đội không chỉ là công trình ghi dấu lịch sử mà còn là địa chỉ tưởng niệm, tri ân, giúp các thế hệ hôm nay hiểu sâu sắc hơn về sự hy sinh của thế hệ cha ông đi trước đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Công trình càng có ý nghĩa khi được triển khai trong thời điểm hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ, góp phần xây dựng hệ thống các địa chỉ đỏ, tưởng niệm và giáo dục truyền thống trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Quảng Trị, sự phối hợp của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử và sự đồng hành, hỗ trợ nguồn lực của Đoàn Thanh niên Chính phủ, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam cùng các tập thể, cá nhân.

Đồng thời đề nghị Tỉnh đoàn Quảng Trị tiếp tục phát huy vai trò chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị triển khai công trình đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ, cảnh quan và phù hợp giá trị lịch sử, văn hóa.

Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã Ái Tử phát huy trách nhiệm của địa phương, tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai và chủ động phương án quản lý, bảo vệ, khai thác hiệu quả công trình sau khi hoàn thành.

Lãnh đạo tỉnh tin tưởng Khu tưởng niệm sẽ trở thành không gian lịch sử-văn hóa, địa chỉ đỏ có ý nghĩa giáo dục, góp phần lan tỏa truyền thống yêu nước, đạo lý tri ân và khát vọng hòa bình đến các thế hệ hôm nay và mai sau.

Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Trị Trần Thị Thu cho biết trong thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các hạng mục, bảo đảm chất lượng, tiến độ, phấn đấu hoàn thành vào dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-liệt sỹ năm 2027.

Sau khi hoàn thành, Tỉnh đoàn phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng phương án quản lý, khai thác và phát huy giá trị công trình, gắn với hoạt động tri ân, giáo dục truyền thống cho người dân, du khách, đoàn viên, thanh thiếu nhi./.

Từ những nguồn tin quý giá đến hành trình đưa liệt sỹ trở về Các thông tin ban đầu liên quan đến các khu vực chôn cất liệt sỹ đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, đối chiếu để phục vụ công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sỹ.