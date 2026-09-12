Truyền thông các kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên

Ngày 12/9, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, Bộ Y tế phối hợp với Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam và Trường Đại học Hoa Lư tổ chức Hội thảo “Truyền thông kiến thức chăm sóc sức khỏe chủ động cho thanh niên tại tỉnh Ninh Bình năm 2026”.

Hội thảo được tổ chức nhằm góp phần hiện thực hóa tinh thần Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 09/9/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, đồng thời triển khai Quyết định số 3915/QĐ-BYT ngày 25/12/2024 của Bộ Y tế về kế hoạch thực hiện Đề án truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương, nhấn mạnh yêu cầu chuyển từ tư duy tập trung khám, chữa bệnh sang phòng bệnh và chủ động duy trì sức khỏe. Theo ông, sức khỏe không chỉ là cơ thể không đau mà còn là khả năng sống, học tập, làm việc và yêu thương một cách lành mạnh. Người trẻ cần hiểu các nguy cơ, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường, điều chỉnh lối sống và tìm đến dịch vụ y tế phù hợp khi cần thiết.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là mỗi thanh niên cần trở thành chủ thể của sức khỏe mình. Chăm sóc sức khỏe chủ động bắt đầu từ những lựa chọn hằng ngày như ăn uống hợp lý, vận động thường xuyên, ngủ đủ, quản lý căng thẳng, tiêm chủng, chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục an toàn, không sử dụng thuốc lá hoặc thuốc lá điện tử, đồng thời biết tìm kiếm hỗ trợ khi gặp vấn đề về sức khỏe thể chất, tinh thần hoặc bạo lực.

Ông Vũ Mạnh Cường - Giám đốc Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe Trung ương. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Bà Nguyễn Thanh Hồng, đại diện Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, hướng dẫn sinh viên nhận diện những thông tin bắt buộc trên nhãn hàng hóa, gồm tên sản phẩm, xuất xứ, tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm, định lượng, ngày sản xuất, hạn sử dụng và thành phần. Danh sách thành phần được ghi theo thứ tự từ cao xuống thấp về khối lượng là căn cứ quan trọng để người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm mình lựa chọn.

Khi đọc nhãn dinh dưỡng, người tiêu dùng cần chú ý khẩu phần, năng lượng, đường, chất béo bão hòa, natri và thành phần. Việc so sánh thông tin trên cùng một lượng sản phẩm giúp lựa chọn phù hợp hơn, nhất là với những sản phẩm được sử dụng thường xuyên. Thói quen đọc nhãn cũng giúp người trẻ tránh bị chi phối bởi tên gọi, hình ảnh quảng bá hoặc những thông tin thiếu căn cứ.

Chương trình đồng thời nhấn mạnh các quy định và khuyến cáo quan trọng: Người dưới 18 tuổi không được uống rượu, bia; phụ nữ mang thai không uống rượu, bia; đã uống rượu, bia thì không lái xe; không lạm dụng đồ uống có cồn.

Ông Nguyễn Văn Việt, Chủ tịch Hiệp hội Bia-Rượu-Nước giải khát Việt Nam (VBA) khẳng định, VBA và các doanh nghiệp hội viên cam kết đồng hành cùng Chính phủ, Bộ Y tế và người tiêu dùng trong việc tuân thủ pháp luật về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trong phạm vi chức năng, Hiệp hội tham gia truyền thông, vận động thực thi pháp luật, góp ý chính sách và cung cấp thông tin nhằm giảm thiểu các hành vi sử dụng rượu, bia có nguy cơ gây hại.

Theo ông Việt, VBA đã biên soạn nhiều tài liệu truyền thông về tiêu dùng có trách nhiệm, góp phần giúp người dân hiểu đúng về việc sử dụng thực phẩm, đồ uống một cách khoa học, an toàn và phù hợp. Thông qua các chương trình phối hợp với cơ quan y tế và các tổ chức xã hội, Hiệp hội mong muốn chung tay nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe chủ động./.

Đột phá về an sinh y tế: Đặt sức khỏe nhân dân vào vị trí trung tâm phát triển Việt Nam đang bước vào giai đoạn già hóa dân số, bệnh không lây nhiễm gia tăng và chi phí y tế ngày càng cao. Đặc biệt, hiện nay nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng nhanh.