Đồng Nai: Tăng tốc khám sức khỏe, chăm sóc toàn diện cho người dân

Với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, thành phố Đồng Nai đang đồng loạt triển khai các giải pháp từ khám sức khỏe định kỳ, lập hồ sơ sức khỏe đến nâng cao năng lực y tế cơ sở.

Sự nỗ lực, đẩy nhanh tiến độ nhằm đưa công tác chăm sóc sức khỏe đến gần người dân hơn, chủ động phát hiện, phòng ngừa bệnh tật ngay từ cơ sở.

Chủ trương đúng, người dân được thụ hưởng

Theo Sở Y tế thành phố Đồng Nai, đến nay, có hơn 2,4 triệu người dân đã được khám sức khỏe định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí, đạt gần 54% dân số toàn thành phố.

Có hơn 168.000 dữ liệu khám sức khỏe đã được liên thông lên Cơ sở dữ liệu khám sức khỏe của Bộ Y tế; trên 141.000 hồ sơ đã được kết nối liên thông về Trung tâm dữ liệu thành phố do Sở Khoa học và Công nghệ quản lý.

Việc triển khai đồng bộ chủ trương, chính sách về chăm sóc sức khỏe đang từng bước mang lại những lợi ích thiết thực với người dân. Từ việc được khám sức khỏe, phát hiện sớm bệnh tật đến tiếp cận các dịch vụ y tế ngay tại cơ sở, người dân ngày càng được thụ hưởng nhiều hơn từ những chính sách chăm lo sức khỏe của Đảng và Nhà nước.

Ông Bùi Văn Quốc, cựu chiến binh phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai cho biết, bản thân từng chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ và Campuchia, hiện là thương binh và người bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam. Khi được thông tin về chủ trương triển khai khám sức khỏe toàn dân, ông rất vui mừng, bởi từ nay không chỉ bản thân ông mà các thành viên trong gia đình cũng có cơ hội được khám sức khỏe định kỳ.

“Đây là sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với sức khỏe và đời sống nhân dân. Qua việc khám thường xuyên, tôi mong muốn nắm được tình trạng sức khỏe của mình để có hướng chăm sóc phù hợp,” ông Quốc chia sẻ.

Đông người dân trên địa bàn thành phố Đồng Nai đưa trẻ tham gia khám sức khỏe từ chương trình khám sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

Từ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước trong chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, các cơ sở y tế tư nhân cũng xác định đây là trách nhiệm chung và sẵn sàng chung tay cùng ngành y tế.

Việc huy động nguồn lực từ hệ thống y tế tư nhân sẽ góp phần mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ, nâng cao chất lượng khám, chăm sóc sức khỏe, qua đó, thúc đẩy nhanh hơn mục tiêu khám sức khỏe toàn dân.

Trực tiếp tham gia chương trình khám sức khỏe toàn dân tại phường Trấn Biên, thành phố Đồng Nai, bác sỹ Hoàng Nghĩa Đài, Cố vấn chuyên môn Hệ thống Y khoa Ái Nghĩa cho biết đơn vị xác định việc tham gia chương trình này là trách nhiệm và cũng là cơ hội để hệ thống y tế tư nhân chung tay cùng địa phương, ngành y tế chăm lo sức khỏe nhân dân.

“Dù là đơn vị y tế tư nhân, phải chủ động cân đối nguồn lực về nhân sự và tài chính nhưng khi tham gia chương trình này, chúng tôi xác định tinh thần chính là đóng góp, hỗ trợ địa phương và ngành y tế. Nhu cầu khám, sàng lọc sức khỏe của người dân rất lớn, vì vậy, chúng tôi sẽ tham gia một cách chủ động, tích cực, huy động nguồn lực phù hợp, góp phần mang lại kết quả tốt nhất cho người dân,” bác sỹ Hoàng Nghĩa Đài chia sẻ.

Tăng tốc để người dân được thụ hưởng

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân, các bệnh viện công lập trên địa bàn thành phố Đồng Nai đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai giải pháp nhằm giảm tải cho tuyến trên và mang dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần dân hơn.

Bác sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết bệnh viện chủ động chuẩn bị nguồn lực, bố trí một khu khám riêng, bảo đảm khả năng khám từ 500 đến 1.000 trẻ em mỗi ngày. Bệnh viện thành lập hai tổ khám lưu động, có thể triển khai cùng lúc tại các trường học, trạm y tế và địa phương.

Trẻ em ở xã Bình Minh, thành phố Đồng Nai được khám sức khỏe miễn phí từ chương trình khám sức khỏe toàn dân. (Ảnh: Lê Xuân/TTXVN)

“Trong đợt cao điểm, bệnh viện có thể duy trì ba tổ khám hoạt động liên tục, gồm một tổ tại bệnh viện và hai tổ lưu động tại cộng đồng. Mỗi tổ có khả năng khám, sàng lọc và cập nhật dữ liệu cho khoảng 500 đến 1.000 trẻ mỗi ngày. Với sự chuẩn bị này, bệnh viện quyết tâm đáp ứng tốt nhất nhu cầu khám sức khỏe của trẻ em và phục vụ người dân,” bác sỹ Nguyễn Trọng Nghĩa chia sẻ.

Giám đốc Sở Y tế thành phố Đồng Nai Đỗ Thị Nguyên cho biết ngành y tế xác định, tháng 9 là tháng cao điểm triển khai khám sức khỏe toàn dân. Để đẩy nhanh tiến độ, ngành tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó tổ chức mạng lưới hơn 100 điểm khám sức khỏe miễn phí cố định trên toàn thành phố; thành lập các đội chăm sóc sức khỏe tại nhà cho những người gặp khó khăn trong đi lại; tổ chức khám theo từng nhóm đối tượng gắn với mốc tiến độ cụ thể.

Ngành y tế tăng cường điều phối nhân lực, trang thiết bị và năng lực chuyên môn giữa các cơ sở y tế; đẩy mạnh làm sạch, liên thông dữ liệu, hoàn thiện hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành (IOC) thành phố. Công tác truyền thông được đổi mới nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận và huy động người dân, cộng đồng cùng tham gia chiến dịch, góp phần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hiệu quả khám sức khỏe toàn dân.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai Lê Trường Sơn cho biết mục tiêu cuối cùng của khám sức khỏe toàn dân là phải lập được Sổ sức khỏe điện tử cho từng người dân để theo dõi sức khỏe người dân suốt vòng đời.

Do đó, đề nghị Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời, làm việc với các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn thành phố thống kê danh sách người lao động, tránh bỏ sót.

Ông Lê Trường Sơn khẳng định thực hiện khám sức khỏe toàn dân là nội dung rất quan trọng, địa phương nào không thực hiện nghiêm, người đứng đầu sẽ phải chịu trách nhiệm.

Trong tháng 9, 10, sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao độ khám sức khỏe cho người lao động đang làm việc trong và ngoài các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, học sinh, công chức, viên chức, người lao động đang làm việc tại các đơn vị thuộc các tổ chức chính trị của thành phố./.

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