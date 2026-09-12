Cảnh báo lũ trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ đêm 12/9 đến ngày 16/9, trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố (Hà Tĩnh) lên mức báo động 2- báo động 3; thượng lưu sông Bưởi, sông Mã, sông Chu (Thanh Hóa), thượng lưu sông Cả (Nghệ An), các sông từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng lên báo động 1-báo động 2 và trên mức báo động 2.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị, sạt lở đất trên các sườn dốc thuộc các tỉnh/thành phố từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

"Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế- hội. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1-2," Phó Trưởng phòng Dự báo thủy văn Nguyễn Tiên Kiên nhấn mạnh.

Hiện mực nước trên các sông từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng có dao động và còn ở dưới mức báo động 1, riêng mực nước trên sông Hương (thành phố Huế) tại trạm Kim Long đang dao động ở trên mức báo động 1.

Đối với tình hình mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định từ chiều tối 12/9 đến ngày 13/9, khu vực từ Hà Tĩnh đến phía Bắc tỉnh Quảng Trị và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 180mm; khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Ngày 13/9, khu vực Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm. Từ đêm 13/9 đến ngày 14/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La và Phú Thọ; thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-60mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm/3h.

Ảnh minh họa. (Nguồn; TTXVN)

Từ đêm 14/9 đến ngày 15/9, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, phía Nam các tỉnh Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai và khu vực từ Thanh Hóa đến phía Bắc Nghệ An và tỉnh Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 30- 60mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100mm.

Khu vực từ Nam Nghệ An đến Hà Tĩnh có mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến từ 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm. Mưa lớn ở các khu vực trên có khả năng kéo dài đến sáng 16/9.

Ngoài ra, đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 80mm.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1; riêng từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế cấp 2," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, khu công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ngày 12/9, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to; riêng thành phố Huế và thành phố Đà Nẵng có mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 12/9 có nơi trên 270mm như các trạm: Đỉnh Bạch Mã (thành phố Huế) 303.8mm, Câu Lâu (Đà Nẵng) 273mm.

Liên quan đến tình hình lũ quét, sạt lở đất, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, trong 6 giờ tới, khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi tiếp tục có mưa, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Từ 15 giờ 30 phút đến 20 giờ 30 phút ngày 12/9, khu vực các tỉnh, thành phố trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến như Hà Tĩnh từ 10-20mm, có nơi trên 20mm, Quảng Trị từ 20-30mm, có nơi trên 50mm, Huế, Đà Nẵng từ 30-60mm, có nơi trên 100mm, Quảng Ngãi từ 5-10mm, có nơi trên 30mm.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Phúc Trạch; Hương Đô, Hương Phố, Hương Xuân, Nam Hồng Lĩnh; Cẩm Lạc, Can Lộc, Cổ Đạm, Đức Quang, Hà Linh, Hương Bình, Hương Khê, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Mai Hoa, Bắc Hồng Lĩnh, Sơn Kim 2, Sơn Tây, Thượng Đức, Tùng Lộc, Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: Đakrông, La Lay, Tà Rụt; A Dơi, Cam Lộ, Hướng Hiệp, Hướng Lập, Khe Sanh, Kim Ngân, Quảng Trị, Trường Sơn; Ái Tử, Ba Lòng, Bến Quan, Cồn Tiên, Dân Hóa, Diên Sanh, Đồng Lê, Hải Lăng, Hiếu Giang, Hướng Phùng, Kim Điền, Kim Phú, Lao Bảo, Lìa, Minh Hóa, Nam Hải Lăng, Phong Nha, Phú Trạch, Tân Lập, Tân Thành, Triệu Phong, Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Tuyên Lâm, Tuyên Phú, Tuyên Sơn.

Đối với thành phố Huế gồm các xã, phường: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây-Lăng Cô, Hưng Lộc, Khe Tre, Long Quảng, Nam Đông, Kim Trà, Phong Điền, Phú Lộc, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Phong Thái, Phú Bài.

Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có các xã, phường: Bà Nà, Bến Giằng, Chiên Đàn, Đại Lộc, Đồng Dương, Đức Phú, Duy Xuyên, Hà Nha, Hiệp Đức, Hòa Tiến, Hòa Vang, Lãnh Ngọc, Nam Trà My, Nông Sơn, An Khê, Hải Vân, Hòa Khánh, Liên Chiểu, Sơn Trà, Phú Ninh, Phú Thuận, Phước Chánh, Phước Hiệp, Phước Năng, Phước Thành, Phước Trà, Quế Phước, Quế Sơn, Quế Sơn Trung, Sơn Cẩm Hà, Tam Mỹ, Tam Xuân, Tây Hồ, Thăng Phú, Thạnh Bình, Thu Bồn, Thượng Đức, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Liên, Trà My, Trà Vân, Việt An; Bến Hiên, Nam Giang, Núi Thành, Sông Vàng, Tam Anh, Thạnh Mỹ, Tiên Phước, Trà Tân, Trà Tập; Avương, Đắc Pring, Đông Giang, Hùng Sơn, Khâm Đức, La Dêê, La Êê, Sông Kôn, Tây Giang, Trà Đốc, Trà Linh.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Ngãi có các xã, phường: Ba Vinh, Cà Đam, Đông Trà Bồng, Minh Long, Sơn Hà, Sơn Hạ, Sơn Linh, Sơn Tây, Sơn Tây Thượng, Sơn Thủy, Tây Trà, Tây Trà Bồng, Thanh Bồng, Trà Bồng, Trà Giang; Ba Gia, Ba Vì, Bình Chương, Bình Minh, Đăk PLô, Măng Bút, Nghĩa Giang, Ngọc Linh, Sơn Tây Hạ, Sơn Tịnh, Thiện Tín, Trường Giang, Xốp, Ba Dinh, Ba Động, Ba Tô, Ba Tơ, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Sao, Đình Cương, Kon Plông, Măng Đen, Măng Ri, Mộ Đức, Nguyễn Nghiêm, Phước Giang, Sơn Kỳ, Sơn Mai.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội. Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 14 giờ ngày 11/9 đến 14 giờ ngày 12/9), khu vực các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Hương Trạch1 là 123,4mm (Hà Tĩnh); Hồ Thủy Yên 213,6mm (thành phố Huế); Đầu mối hồ Vĩnh Trinh 319,8mm (thành phố Đà Nẵng); Trà Thanh 320mm (Quảng Ngãi).

Từ 00 giờ đến 14 giờ ngày 12/9, khu vực tỉnh Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Đập thủy điện La Tó 217,8mm, Tà Long 159mm,... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Trên biển, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, đêm 12/9, phía Tây đặc khu Hoàng Sa: Gió nhiều hướng mạnh cấp 6, giật cấp 8; biển động, sóng biển cao 2-4m.

Đêm 12/9 và ngày 13/9, vùng biển từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi gió nhiều hướng mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động, sóng cao 2-4m.Đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Nghệ An gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8; biển động mạnh, sóng cao 2-3m.

Đêm 12/9 và ngày 13/9, khu vực vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), vùng biển phía Tây khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, đêm 13/9 và ngày 14/9, khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Thanh Hóa đến Nghệ An: Gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; sóng cao 2-4m, biển động.Vùng biển từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-4m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh./.

Áp thấp nhiệt đới không đổi hướng di chuyển, hướng về vùng biển Quảng Trị-Huế Đến 13 giờ ngày 13/9, áp thấp nhiệt đới vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc-108,1 độ Kinh Đông trên vùng biển Quảng Trị-thành phố Huế, di chuyển theo hướng Tây Bắc, sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

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