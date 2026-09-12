Niềm vui an cư với người dân vùng sạt lở núi Cấm ở tỉnh Gia Lai

Những ngày trung tuần tháng 9, không khí làm việc tại Khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai đang diễn ra rất khẩn trương.

Những ngôi nhà khang trang nối tiếp nhau mọc lên cùng hệ thống hạ tầng đồng bộ đang hứa hẹn mở ra cuộc sống an toàn, ổn định cho hàng chục hộ dân bị ảnh hưởng bởi tình trạng sạt lở dưới chân núi Cấm từ năm 2021 đến nay.

Ghi nhận tại Khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến những ngày này, chúng tôi cảm nhận rõ không khí thi công khẩn trương của hoạt động xây dựng, hàng chục hộ đang tập trung nguồn lực hoàn thiện nhà mới để kịp chuyển về sinh sống trước mùa mưa bão năm nay.

Là một trong những hộ khánh thành căn nhà đầu tiên tại khu tái định cư, cuộc sống đã ổn định gần một tháng nay nhưng ông Thái Xuân Bình (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến) vẫn không giấu được niềm vui mừng, phấn khởi khi chuyển về nơi ở mới.

Chia sẻ về niềm vui trong căn nhà còn thơm mùi sơn, ông Bình xúc động cho biết: “Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, bà con được chuyển đến khu tái định cư mới an toàn hơn. Trước đây, mỗi khi trời mưa, người dân ăn không ngon, ngủ không yên, thường xuyên phải di dời vì không biết lúc nào sự cố sạt lở lại tiếp tục xảy ra.”

Người dân tất bật thi công nhà cửa tại khu tái định cư. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Tại Khu tái định cư vùng thiên tai xã Cát Tiến, nhiều hộ dân khác đã cơ bản hoàn thiện phần thô của ngôi nhà mới. Đáng chú ý, một số hộ dù chưa nhận đủ tiền bồi thường nhưng đã chủ động khởi công xây dựng, thể hiện tinh thần đồng thuận cao và quyết tâm sớm ổn định cuộc sống tại nơi đây.

Đối diện nhà ông Bình, ông Bùi Thanh Vương đang tất bật kiểm tra lại phần việc mà thợ xây đã thi công trong ngày. Chỉ khoảng một tháng nữa là căn nhà hoàn thiện, gia đình ông sẽ không còn nỗi lo thiên tai khi mùa mưa lũ đang tới gần.

Ông Vương cho biết sống ở khu vực sạt lở núi rất sợ, mỗi khi có mưa bão là phải di dời. Sau khi nhận được đất tái định cư và tiền hỗ trợ, gia đình ông đã thuê thợ về xây dựng, đến nay, căn nhà thành hình, thợ đang hoàn thiện những phần còn lại. Không chỉ nhà ông, hầu hết các hộ dân tại đây đã và đang cố gắng tổ chức thi công, xây dựng nhà một cách nhanh nhất để cuộc sống sớm ổn định.

Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũ (nay là tỉnh Gia Lai), vụ sạt lở núi Cấm trong tháng 11/2021 đã khiến hơn 35.000m3 đất, đá sạt lở xuống khu dân cư dưới chân núi, vùi lấp hơn 40 nhà dân và hệ thống giao thông, thủy lợi dưới chân núi, làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tính mạng, tài sản của 117 hộ dân sống trong vùng sạt lở. Ngay sau khi thiên tai xảy ra, tỉnh Bình Định cũ đã công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sạt lở tại núi Cấm.

Khu vực nguy cơ sạt lở dưới chân núi Cấm, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Đình Quân/TTXVN)

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Gia Lai) đề xuất bố trí ổn định dân cư khẩn cấp cho 64 hộ dân vùng sạt lở núi Cấm.

Đến tháng 6/2024, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũ có văn bản đồng ý cho Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát cũ lập phương án chi tiết di dời 64 hộ dân vùng sạt lở núi Cấm đến định cư tại khu tái định cư mới. Sau khi sáp nhập, Ủy ban Nhân dân xã Cát Tiến đã khẩn trương xây dựng kế hoạch di dời, bố trí đất tái định cư cụ thể cho từng trường hợp, đến nay đã có 44 hộ dân nhận tiền bồi thường và đang xây nhà ở mới.

Ông Nguyễn Ngọc Thạch, Phó trưởng Phòng Kinh tế xã Cát Tiến cho biết 100% hộ dân đều thống nhất với phương án bồi thường, hỗ trợ của Nhà nước, trong đó, có 52/64 hộ dân đang triển khai xây dựng nhà ở mới tại khu tái định cư. Chính sách bồi thường, di dời, tái định cư cho người dân được địa phương thực hiện nhanh, công khai, minh bạch, đáp ứng yêu cầu và nguyện vọng chính đáng của người dân, đảm bảo nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ.

Bên cạnh những hộ đã và đang làm nhà, hiện vẫn còn một số hộ dân sống dưới chân núi Cấm trong diện di dời chưa nhận được kinh phí đền bù, hỗ trợ theo các đợt nên chưa thể khởi công xây dựng. Để đảm bảo an toàn về tính mạng cho người dân, ngay từ đầu năm, địa phương chủ động xây dựng phương án di dời bà con đến các điểm trường, nơi cao ráo khi có thiên tai xảy ra, ông Thạch cho biết thêm.

Ông Lại Minh Đức, Trưởng thôn Trung Lương, xã Cát Tiến bày tỏ Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng khu tái định cư mới khiến nhân dân rất vui mừng, có khoảng 80% bà con chuyển từ vùng sạt lở đến ở khu tái định cư và đang xây dựng nhà. Rất mong các cấp, ngành tiếp tục tạo điều kiện, quan tâm đến các hộ còn lại để bà con được chuyển đến nơi ở mới trước mùa mưa bão.

Trải qua nhiều năm sống trong thấp thỏm, lo sợ mỗi khi mùa mưa bão về, người dân vùng nguy cơ sạt lở núi Cấm (thôn Trung Lương, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai) nay đã có thể yên tâm an cư, vươn lên xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững./.

Hỗ trợ Lai Châu xây khu tái định cư tập trung cho các hộ dân vùng lũ Mường Than Thủ tướng Chính phủ quyết định hỗ trợ 100 tỷ đồng từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương cho Lai Châu để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than.

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