Vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển Gia Lai, cảnh báo nguy cơ dông lốc

Khoảng 12 giờ ngày 12/9, một vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên vùng biển khu vực Mỹ Đức, tỉnh Gia Lai, thu hút sự chú ý của người dân địa phương.

Anh Huỳnh Đại, người phát hiện và trực tiếp ghi lại hình ảnh vòi rồng, cho biết đây là lần đầu anh chứng kiến hiện tượng này xuất hiện tại khu vực biển Mỹ Đức.

Theo clip anh Đại ghi lại được, vòi rồng hình thành trên mặt biển, kéo dài từ đám mây đối lưu xuống mặt nước, tạo thành cột xoáy rõ nét. Lượng nước theo dòng xoáy này được hút lên cao vào không trung, giống như những đám mây đang hút nước biển.

Theo chuyên gia khí tượng, vòi rồng là hiện tượng khí tượng nguy hiểm, thường hình thành trong điều kiện mây đối lưu phát triển mạnh.

Khu vực biển, đặc biệt những nơi có nền nhiệt cao, dễ xuất hiện các đám mây đối lưu, dông mạnh và lốc xoáy cục bộ. Khi điều kiện khí quyển thuận lợi, sự chênh lệch áp suất và chuyển động xoáy có thể tạo nên vòi rồng trên biển.

Ông Nguyễn Đăng Hùng, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Gia Lai, cho biết hiện tượng được người dân ghi nhận tại vùng biển Mỹ Đức là hiện tượng hiếm gặp trên vùng biển Gia Lai. Hiện nay, vùng biển này có một thời gian nắng nóng kéo dài, khi bước vào mùa mưa, sự chênh lệch về nhiệt độ và những biến đổi trong khí quyển có thể làm gia tăng tính bất ổn định của không khí, tạo điều kiện để các dòng đối lưu phát triển mạnh.

Qua theo dõi vệ tinh, thời điểm vòi rồng xuất hiện cũng là lúc khu vực biển đang có mây đối lưu phát triển.

Theo ông Hùng, người dân có thể chú ý những dấu hiệu như mây dông phát triển mạnh, phần chân mây hạ thấp, kéo dài xuống phía dưới hoặc hình thành cấu trúc giống chiếc phễu. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy dòng khí xoáy đang phát triển.

“Những đám mây đối lưu mà phần dưới kéo xuống nhiều, giống như hình cái phễu, thì khả năng tạo vòi rồng cao hơn. Đây cũng là dạng mây nguy hiểm,” ông Hùng cảnh báo.

Không chỉ tại khu vực biển Mỹ Đức, nguy cơ dông lốc còn có thể xuất hiện tại nhiều nơi khác trong tỉnh Gia Lai và các khu vực lân cận trong những ngày đầu mùa mưa, nhất là sau những đợt nắng nóng kéo dài.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo vòi rồng trên biển có thể gây nguy hiểm cho tàu thuyền và người hoạt động trên biển. Khi phát hiện vòi rồng hoặc những đám mây dông phát triển mạnh, người dân cần nhanh chóng di chuyển ra xa khu vực nguy hiểm, tìm nơi tránh trú an toàn và hạn chế tiếp cận để quan sát, ghi hình./.

Vòi rồng bất ngờ xuất hiện trên địa bàn tỉnh Hưng Yên Lúc 13 giờ 20 phút ngày 8/7, trận lốc xoáy, vòi rồng bất ngờ quét qua thôn Cao Mại, thôn Quang Hưng (xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên) đã khiến 4 gia đình người dân bị thiệt hại nhiều về tài sản.