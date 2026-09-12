Quảng Trị: Tảng đá lớn sạt lở xuống đường nối xã Trường Sơn và Trường Ninh

Chiều 12/9, Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn, tỉnh Quảng Trị cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ sạt lở tảng đá nặng hàng tấn trên đường.

Hiện các lực lượng chức năng đang lên phương án xử lý, khắc phục.

Cụ thể, một tảng đá nặng hàng tấn rơi xuống đường nối xã Trường Sơn với xã Trường Ninh cùng một lượng đất đá tràn xuống khu vực lưu thông.

Sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra hiện trường, xử lý khu vực sạt lở, cắt cử lực lượng túc trực, đồng thời cảnh báo người dân khi lưu thông qua tuyến đường cần chú ý quan sát cũng như tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng nhằm bảo đảm an toàn.

Tuyến đường trên có vai trò quan trọng đối với việc đi lại của người dân, kết nối xã Trường Sơn với các xã khu vực đồng bằng.

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trên địa bàn đã có mưa vừa đến mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị cảnh báo từ ngày 12/9 đến 16/9, trên các sông ở Quảng Trị có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Trong đợt lũ này, đỉnh lũ ở thượng lưu các sông có khả năng lên mức báo động 1 đến báo động 2, có sông trên báo động 2.

Mưa lớn tại một số xã miền núi phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại một số vị trí cầu tràn như: thôn A Ngo và thôn La Lay (xã La Lay); cầu tràn xã A Dơi; các ngầm tràn km 25+700, Km 30+900, Km 36+500 ĐT. 586 xã A Dơi; cầu tràn Km28, thôn Ly Tôn và cầu tràn Ra Poong (xã Đakrông)…/.

Sạt lở đá do mưa lớn, di dời dân trong đêm tại xã Chi Lăng ở Lạng Sơn Khoảng 23 giờ 30 ngày 23/8, do mưa lớn kéo dài, tại thôn Hợp Tiến, xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, đã xảy ra sự cố sạt lở đá xuống nhà dân; lực lượng chức năng đã di dời các hộ dân đến nơi an toàn.