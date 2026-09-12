Vượt biển động, đưa 2 bệnh nhân từ đảo Cù Lao Chàm vào bờ cấp cứu

Theo Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng, chiều 12/9, khu vực vùng biển Cù Lao Chàm (xã đảo Tân Hiệp, Đà Nẵng) ghi nhận gió mạnh cấp 7, giật cấp 8 khiến biển động dữ dội. Toàn bộ các phương tiện vận tải dân sự trên đảo đều không đủ điều kiện an toàn để xuất bến. Tuy nhiên, cùng thời điểm này, trên đảo có 2 bệnh nhân đang chuyển biến xấu, cần được chuyển vào đất liền cấp cứu khẩn cấp.

Trước tình huống cấp bách đe dọa tính mạng người dân, Ban chỉ huy quân sự xã Tân Hiệp đã phối hợp với Công an xã và Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm nắm bắt tình hình. Ngay khi nhận được tin báo Ban chỉ huy phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng đã quyết định điều động khẩn cấp tàu cứu nạn chuyên dụng rẽ sóng ra đảo.

Ngay khi tàu cập bến Tân Hiệp, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự xã cùng lực lượng công an, biên phòng và y tế địa phương đã nhanh chóng hỗ trợ đưa 2 bệnh nhân di chuyển lên tàu. Bất chấp thời tiết vô cùng khắc nghiệt, con tàu đã vượt biển thành công, đưa người bệnh cập bờ an toàn để tiếp tục quá trình điều trị tại bệnh viện.

Lực lượng vũ trang kịp thời đưa 2 bệnh nhân từ Cù Lao Chàm về đến đất liền cấp cứu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trước đó, nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, từ trưa 12/9, Đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã phát lệnh nâng mức trực lên trạng thái tăng cường với 100% quân số, chuẩn bị sẵn sàng mọi phương án cơ động để bảo vệ người dân trước diễn biến phức tạp của thiên tai../.