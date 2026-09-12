Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa 2026: Gắn kết trái tim, hướng tới tương lai

Ngày 12/9, Lễ hội Việt Nam tại tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) năm 2026 đã khai mạc tại thành phố cảng Yokohama, cách thủ đô Tokyo khoảng 50km.

Với chủ đề “Gắn kết trái tim, hướng tới tương lai,” sự kiện tiếp tục tạo không gian giao lưu văn hóa, kết nối người dân Việt Nam và Nhật Bản, đồng thời góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa.

Lễ hội do chính quyền tỉnh Kanagawa phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức thường niên từ năm 2015, nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, thúc đẩy giao lưu nhân dân và tạo thêm nền tảng cho sự phát triển bền vững của quan hệ hai bên.

Tham dự lễ khai mạc có Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Phạm Quang Hiệu, Thống đốc tỉnh Kanagawa Kuroiwa Yuji, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy, cùng đại diện chính quyền địa phương, cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Kanagawa và đông đảo người dân Nhật Bản.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Phạm Quang Hiệu nhấn mạnh qua 10 lần tổ chức, Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa đã từng bước trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc, đồng thời là cầu nối giao lưu nhân dân giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Cùng với sự phát triển của lễ hội, quan hệ giữa Việt Nam và tỉnh Kanagawa trên nhiều lĩnh vực cũng ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Theo Đại sứ Phạm Quang Hiệu, việc lựa chọn chủ đề “Gắn kết trái tim, hướng tới tương lai” cho lễ hội năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, thể hiện mong muốn tiếp tục đưa người dân hai bên đến gần nhau hơn.

Đại sứ Phạm Quang Hiệu khẳng định sự hiểu biết và gắn kết giữa người dân hai nước chính là nền tảng để Việt Nam và Nhật Bản tiếp tục thúc đẩy hợp tác và cùng nhau đạt được những bước phát triển mới trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đánh giá lễ hội năm nay tiếp nối thành công của những lần tổ chức trước, đồng thời tạo ra một không gian trải nghiệm văn hóa Việt Nam tương đối toàn diện. Người dân Nhật Bản có thể tiếp cận từ nghệ thuật truyền thống, ẩm thực đến các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền Việt Nam.

Theo bà Trịnh Thị Thủy, những hoạt động trải nghiệm trực tiếp tại lễ hội giúp người dân hai nước có thêm cơ hội gặp gỡ, trò chuyện và tìm hiểu đời sống văn hóa của nhau. Những cuộc gặp gỡ và trải nghiệm trực tiếp tại lễ hội giúp người dân hai nước hiểu nhau hơn, đồng thời tạo thêm sự gần gũi trong giao lưu văn hóa.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bà Trịnh Thị Thủy đánh giá cao công tác tổ chức lễ hội. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Về phần mình, Thống đốc Kanagawa Kuroiwa Yuji cho biết hoạt động giao lưu văn hóa giữa tỉnh Kanagawa và Việt Nam ngày càng sôi động trong những năm gần đây.

Bên cạnh Lễ hội Việt Nam được tổ chức thường niên tại Kanagawa, chính quyền tỉnh cũng tổ chức các lễ hội Kanagawa tại Việt Nam. Những hoạt động giao lưu hai chiều này đã góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa.

Chị Saiko, đến từ thành phố Yokohama, cho biết đã nhiều lần tham dự Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa và cảm nhận rõ sự thay đổi của sự kiện qua từng năm. Theo chị, không khí lễ hội ngày càng sôi động, các món ăn và hoạt động trải nghiệm cũng phong phú hơn, qua đó tạo thêm nhiều cơ hội để những người tham dự gặp gỡ và giao lưu.

Từ những trải nghiệm tại lễ hội, chị Saiko cảm nhận Việt Nam ngày càng trở nên gần gũi hơn với người dân Nhật Bản. Với chị, đây cũng là dịp để tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, ẩm thực và con người Việt Nam, từ đó tăng thêm sự hiểu biết và gắn kết giữa người dân hai nước.

Trong khi đó, anh Tanaka và chị Suzuki cho biết đây là lần đầu tiên tham dự lễ hội. Cả hai bày tỏ ấn tượng với không khí náo nhiệt, không gian trang trí đẹp mắt và những gian hàng ẩm thực Việt Nam hấp dẫn.

Anh Tanaka cho biết dù chưa từng đến Việt Nam, nhưng không khí sôi động cùng những trải nghiệm tại lễ hội đã khiến anh thêm sự yêu mến về đất nước, con người Việt Nam và mong muốn có dịp tới thăm Việt Nam trong thời gian tới.

Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa lần thứ 10 quy tụ khoảng 100 gian hàng, giới thiệu văn hóa, ẩm thực truyền thống và các sản phẩm đặc trưng của nhiều vùng miền Việt Nam.

Tiết mục biểu diễn nghệ thuật rối nước Việt Nam. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Các tiết mục múa rối nước, biểu diễn nghệ thuật và nhạc cụ truyền thống Việt Nam thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân địa phương, tạo nên một không gian văn hóa Việt Nam sống động giữa trung tâm Yokohama.

Dù mưa nặng hạt ngay trước thời điểm khai mạc, đông đảo người dân và du khách vẫn tới tham dự, thưởng thức các chương trình nghệ thuật, khám phá ẩm thực và hòa mình vào không khí lễ hội.

Sự tham gia đông đảo của người dân hai nước cho thấy Lễ hội Việt Nam tại Kanagawa ngày càng trở thành một điểm hẹn quen thuộc của cộng đồng Việt Nam và người dân Nhật Bản. Không chỉ đến để thưởng thức ẩm thực hay các chương trình nghệ thuật, nhiều người còn coi đây là dịp gặp gỡ, trò chuyện và hiểu thêm về văn hóa, con người của nhau.

Đông đảo đại biểu, du khách thưởng thức tiết mục nghệ thuật đặc sắc đến từ Việt Nam. (Ảnh: Bùi Hà/TTXVN)

Diễn ra trong hai ngày 12-13/9, lễ hội dự kiến thu hút hàng trăm nghìn lượt khách tham quan. Từ những món ăn, tiết mục biểu diễn đến những cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa người dân hai nước, thông điệp “Gắn kết trái tim, hướng tới tương lai” được thể hiện một cách tự nhiên và gần gũi, qua đó tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn giao lưu nhân dân Việt Nam-Nhật Bản./.

Tăng cường kết nối giao lưu văn hóa, thương mại giữa Việt Nam và Nhật Bản Chương trình Giao lưu Văn hóa-Thương mại Việt Nam-Nhật Bản năm 2026 diễn ra từ ngày 11/9-13/9 với hơn 100 gian hàng và chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa, thương mại, kết nối hợp tác Việt Nam-Nhật Bản.