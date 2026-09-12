"Thanh âm vượt đại dương" - Bản tình ca từ Côn Đảo ghi dấu ấn tại Hong Kong

Tối 11/9, bộ phim điện ảnh lịch sử "Thanh âm vượt đại dương" của Việt Nam đã có buổi công chiếu chính thức tại rạp chiếu phim ở Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc), thu hút đông đảo khán giả sở tại, bạn bè quốc tế, cùng kiều bào và sinh viên Việt Nam đang học tập, sinh sống tại đây.

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, sự kiện nằm trong khuôn khổ Liên hoan Phim ASEAN 2026 lần thứ 4 diễn ra từ ngày 20/8 đến 27/9, do Quỹ ASEAN-Hong Kong phối hợp với Tổng Lãnh sự quán các nước thành viên ASEAN tại Hong Kong tổ chức.

Buổi công chiếu có sự tham dự của ông Hoa Hữu (Hua You), Phó Đặc phái viên Văn phòng Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong; ông Charles Chia, Giám đốc điều hành Quỹ ASEAN-Hong Kong cùng đại diện một số Tổng Lãnh sự quán các nước tại Hong Kong.

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Lê Đức Hạnh, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc), cho biết lý do lựa chọn "Thanh âm vượt đại dương" trình chiếu tại liên hoan phim lần này là nhờ tác phẩm có câu chuyện hay, hình ảnh đẹp, vừa dễ tiếp cận với khán giả quốc tế, vừa thể hiện đậm đà bản sắc dân tộc thông qua âm nhạc truyền thống và bối cảnh lịch sử Côn Đảo - nơi ngày nay đã trở thành một điểm đến du lịch thanh bình và hấp dẫn.

Theo Tổng Lãnh sự Lê Đức Hạnh, điện ảnh là một ngôn ngữ đơn giản, gần gũi và là cầu nối giao lưu văn hóa đầy sức mạnh giúp chia sẻ các giá trị lịch sử vượt qua mọi rào cản ngôn ngữ, địa lý.

Việc tham gia sự kiện lần thứ 4 này hoàn toàn phù hợp với chính sách ngoại giao văn hóa của Việt Nam, nhằm tăng cường tình hữu nghị, sự gắn kết của cộng đồng ASEAN cũng như củng cố sự hiện diện của ASEAN tại Hong Kong dựa trên chính sách đối ngoại coi ASEAN là trung tâm.

Ngoài ra, đại diện ngoại giao Việt Nam cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Quỹ ASEAN-Hong Kong, Tổ chức Cultural Connections cùng các đối tác đã tạo ra diễn đàn giá trị này.

Buổi công chiếu đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình và để lại nhiều ấn tượng cho thế hệ trẻ Việt Nam tại Hong Kong.

Bạn Nguyễn Mai Khánh Chi, sinh viên Đại học Hong Kong (HKU), chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được thưởng thức một bộ phim mang ý nghĩa lịch sử cao tại Hong Kong, đồng thời bày tỏ hy vọng tác phẩm sẽ giúp quảng bá sâu sắc hơn nữa nét đẹp văn hóa và lịch sử hào hùng của dân tộc tới cộng đồng quốc tế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Nhân Trí, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Hong Kong, nhận định buổi chiếu phim là một trải nghiệm đặc biệt, góp phần khơi dậy lòng tự tôn dân tộc và tinh thần bất khuất của thế hệ cha ông.

Bà Lê Đức Hạnh- Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Hong Kong và Macau (Trung Quốc) (đứng thứ hai từ trái sang ) chụp ảnh với ông Hua You, Phó Đặc phái viên Văn phòng Đặc phái viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc tại Hong Kong (thứ ba từ trái sang), ông Charles Chia, Giám đốc điều hành Quỹ ASEAN - Hong Kong (thứ hai từ phải sang) tại buổi công chiếu phim "Thanh âm vượt đại dương". (Ảnh: Lê Anh/TTXVN)

Anh tin tưởng bộ phim sẽ đóng vai trò như một cầu nối văn hóa, góp phần đánh thức ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương đất nước cũng như trong mối quan hệ quốc tế.

"Thanh âm vượt đại dương" là tác phẩm điện ảnh do Công ty Cổ phần Phim truyện I sản xuất năm 2025 dưới sự chỉ đạo của hai đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà.

Phim lấy bối cảnh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tái hiện cuộc sống chiến đấu gian khổ, kiên cường cùng khát vọng tự do cháy bỏng của các chiến sỹ cách mạng bị giam giữ tại Nhà tù Côn Đảo.

Nhằm đem lại góc nhìn lịch sử chân thực nhất, đoàn làm phim đã thực hiện các cảnh quay ngoại cảnh trực tiếp tại Côn Đảo. Bên cạnh đó, hình ảnh cây đàn bầu - nhạc cụ truyền thống đặc trưng của Việt Nam - xuất hiện trong phim như một di sản văn hóa quý báu và biểu tượng cho sức mạnh tinh thần của dân tộc.

Liên hoan phim ASEAN năm nay là sự kiện có quy mô lớn nhất từ trước đến nay với hơn 30 bộ phim đặc sắc từ các nước thành viên ASEAN (bao gồm sự tham gia lần đầu của Timor Leste), Hong Kong, Trung Quốc đại lục và một số quốc gia khách mời.

Sự kiện mang đến nhiều buổi chiếu phim miễn phí nhằm giúp thế hệ trẻ mở rộng tầm nhìn, hiểu biết sâu sắc hơn về các giá trị nhân văn và sự giao thoa văn hóa độc đáo./.



Phim Việt tham dự Liên hoan phim ASEAN 2026 tại Hong Kong Bộ phim "Thanh âm vượt đại dương" góp phần quảng bá bản sắc văn hóa, nghệ thuật độc đáo của Việt Nam đến với đông đảo khán giả quốc tế và cộng đồng ASEAN tại Hong Kong (Trung Quốc).