Chủ tịch UBND Hà Nội kiểm tra việc lấy ý kiến Quy hoạch sông Hồng và hồ Gươm

Ngày 12/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với các nội dung điều chỉnh quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm, vùng phụ cận và khu vực sông Hồng.

Tại Trung tâm Thông tin triển lãm Hà Nội, số 93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố kiểm tra việc lấy ý kiến đối với điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu đô thị H1-1B, khu vực hồ Gươm và phụ cận, tỷ lệ 1/2.000; một phần Quy hoạch phân khu đô thị H1-1C, tỷ lệ 1/2.000, kết hợp giải pháp quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cải tạo, chỉnh trang, tái thiết, tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm Trịnh Hoàng Tùng cho biết đến nay, phường đã ghi nhận gần 1.000 lượt ý kiến trực tiếp tại 3 địa điểm; đồng thời tổ chức lấy ý kiến trực tiếp tại 5 tổ dân phố.

Trao đổi với người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho rằng, thành phố đang cố gắng làm tốt nhất để không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm rộng rãi, khoáng đạt hơn. Việc lấy ý kiến lần này được thực hiện công khai, nhằm tiếp thu các góp ý để quy hoạch khu vực hồ Hoàn Kiếm thực sự khang trang.

Theo ông Vũ Đại Thắng, Hà Nội mong muốn các tuyến phố rộng rãi hơn, có thêm không gian công cộng, nhất là các khoảng quảng trường để nhân dân thụ hưởng cảnh sắc hồ Hoàn Kiếm thuận lợi hơn. Tuy nhiên, đây mới là bước lấy ý kiến về mặt bằng; việc xây dựng công trình mới là bước tiếp theo và phải được nghiên cứu, tính toán kỹ lưỡng.

Đối với bất kỳ công trình nào được nghiên cứu xây dựng tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, thành phố cần tổ chức thi tuyển để lựa chọn phương án phù hợp với tổng thể không gian. Khi có nhu cầu, nguyện vọng của giới văn hóa và nhân dân, thành phố sẽ tổ chức thi tuyển, lựa chọn phương án phù hợp nhất.

Ông Vũ Đại Thắng mong muốn người dân tiếp tục đóng góp ý kiến. Thành phố sẽ chắt lọc, tiếp thu tối đa các góp ý xác đáng để xây dựng không gian hồ Hoàn Kiếm vừa phát triển, vừa bảo tồn đầy đủ bản sắc vốn có.

Tiếp đó, tại trụ sở Ban Chỉ huy quân sự phường Hồng Hà, số 10 phố Chương Dương Độ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng kiểm tra công tác lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, tỷ lệ 1/5.000; cùng phương án, vị trí đường bộ Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

Báo cáo đoàn công tác, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng thông tin, thực hiện chỉ đạo của thành phố và Sở Xây dựng, phường đã thành lập 5 tổ công tác do các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trực tiếp phụ trách tại 5 điểm lấy ý kiến; ban hành một kế hoạch và ba thông báo để tổ chức thực hiện.

Phường đã phát hành 4.282 phiếu ý kiến. Đến ngày 11/9, phường thu 324 phiếu trực tiếp, trong đó có 252 phiếu về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và 72 phiếu về phương án tuyến, vị trí công trình theo tuyến. Qua hình thức trực tuyến, phường nhận 1.005 phiếu ý kiến về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng.

Nhiều người dân hào hứng khi thành phố lấy ý kiến triển khai quy hoạch, kỳ vọng việc tái thiết và tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm sẽ tạo diện mạo mới, vừa hiện đại vừa giữ gìn trọn vẹn giá trị di sản văn hóa Thủ đô. (Ảnh: Phan Phương/TTXVN)

Việc lấy ý kiến được triển khai đến hết ngày 26/9, tạo điều kiện để cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư tiếp cận hồ sơ, nghiên cứu, đóng góp ý kiến; qua đó nâng cao tính công khai, minh bạch và đồng thuận trong quá trình lập, điều chỉnh quy hoạch.

Tiếp xúc với người dân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội tổ chức lấy ý kiến với tinh thần cầu thị, lắng nghe và tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện phương án quy hoạch. Người dân cần dành thời gian nghiên cứu hồ sơ, đóng góp ý kiến, nhất là các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống, nơi ở và điều kiện an sinh.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, chỉnh trang khu vực sông Hồng hướng tới hình thành không gian mới, tạo nguồn lực và động lực phát triển cho Thủ đô. Tuy nhiên, quá trình triển khai quy hoạch chắc chắn tác động đến đời sống của người dân. Vì vậy, thành phố đang xây dựng, hoàn thiện lộ trình triển khai; đặc biệt quan tâm những nội dung liên quan thu hồi đất, di chuyển dân cư, chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng và bố trí nơi ở mới.

“Quan điểm của thành phố là xin ý kiến nhân dân về quy hoạch sông Hồng để tiến tới chỉnh trang sông Hồng trở thành một không gian mới, một không gian nguồn lực để phát triển thành phố trong thời gian tới,” ông Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Ghi nhận băn khoăn của người dân về tiến độ thực hiện và tái định cư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cho biết, thành phố sẽ nghiên cứu, xây dựng lộ trình cụ thể. Nguyên tắc trong quá trình triển khai là phải hoàn thành các khu tái định cư, bảo đảm đầy đủ điều kiện để người dân an cư trước khi thực hiện di chuyển. Việc tái định cư không chỉ là bố trí nhà ở mà phải bảo đảm đồng bộ các điều kiện an sinh xã hội, trường học, nơi làm việc và hạ tầng thiết yếu. Các khu tái định cư phải được đầu tư đồng bộ, có các công trình phục vụ đời sống; khi bảo đảm các điều kiện này, thành phố mới thực hiện các bước tiếp theo.

Đối với các khu vực hiện hữu, thành phố tiếp tục nghiên cứu, tính toán cụ thể, nhất là những trường hợp người dân đang sinh sống ổn định nhưng quỹ đất tại chỗ hạn chế hoặc không còn điều kiện bố trí tái định cư tại chỗ.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục lắng nghe, tổng hợp đầy đủ ý kiến của cộng đồng dân cư; nghiên cứu cụ thể các vấn đề người dân quan tâm, nhất là tiến độ, vị trí tái định cư, cơ chế, chính sách và điều kiện hạ tầng tại nơi ở mới.

Trên cơ sở đó, thành phố tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch và lộ trình triển khai, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển đô thị với ổn định đời sống, bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân./.

Người dân thẳng thắn bày tỏ ý kiến với Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng Người dân đề nghị thành phố sớm xác định và công bố rõ ràng, chi tiết ranh giới các khu vực dân cư hiện hữu được giữ lại và đón cải tạo, giúp người dân an tâm sinh sống.

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