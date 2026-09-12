Kiểm toán Nhà nước ký quy chế phối hợp với Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Cao Bằng

Ngày 12/9, Kiểm toán nhà nước và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh và Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác và ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Việc ký Quy chế phối hợp mới đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với cấp ủy, Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các địa phương; Mở rộng phạm vi, nội dung và trách nhiệm phối hợp, hướng tới nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng và kiểm soát tài chính công, tài sản công, ngân sách nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng quản trị địa phương.

Thực chất và hiệu quả

Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, ông Trịnh Xuân Trường nêu rõ thời gian qua, công tác phối hợp giữa Kiểm toán Nhà nước với cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng đi vào thực chất. Hoạt động kiểm toán không chỉ đánh giá việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phát hiện và kiến nghị xử lý những tồn tại, hạn chế, mà còn cung cấp thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Trong bối cảnh mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị công tác phối hợp giữa 4 địa phương với Kiểm toán Nhà nước tiếp tục được thực hiện chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả; Tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần phòng ngừa và giúp địa phương thực hiện đúng ngay từ đầu.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Quy chế phối hợp mới sẽ tạo cơ sở để Kiểm toán Nhà nước và các địa phương tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong hoạt động kiểm toán, xử lý và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán đồng thời cùng nghiên cứu, tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Kiểm toán Nhà nước thường xuyên phối hợp với các tỉnh rà soát, phân loại, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, xác định nguyên nhân và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. (Ảnh: KTNN)

Trình bày Báo cáo sơ kết, Kiểm toán trưởng Kiểm toán Nhà nước khu vực X, ông Vũ An Huy cho biết hàng năm, Kiểm toán Nhà nước phối hợp với các địa phương khảo sát, thu thập thông tin về các đầu mối, đơn vị được kiểm toán phục vụ lập kế hoạch kiểm toán theo định hướng của Ngành và triển khai các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. Hội đồng Nhân dân, Hội đồng Nhân dân các tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác khảo sát, xây dựng kế hoạch và thực hiện kiểm toán. Việc trao đổi thông tin giữa Kiểm toán Nhà nước với địa phương và các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát góp phần hạn chế trùng lặp, chồng chéo giữa hoạt động kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát, tạo sự đồng thuận và nâng cao hiệu quả thực hiện chức năng của các cơ quan.

Trong thời gian qua, Kiểm toán Nhà nước thường xuyên phối hợp với các tỉnh rà soát, phân loại, đánh giá tình hình thực hiện các kiến nghị kiểm toán còn tồn đọng, xác định nguyên nhân và phối hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Tỷ lệ thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn Kiểm toán Nhà nước khu vực X tăng từ 55% năm 2022 lên 71% năm 2023, 89% năm 2024 và đạt 95% năm 2025.

Kết quả kiểm toán không chỉ góp phần chấn chỉnh những hạn chế, sai sót trong quản lý, sử dụng nguồn lực công mà còn cung cấp thông tin tin cậy phục vụ xây dựng, phân bổ, quyết toán ngân sách địa phương; Góp phần hoàn thiện cơ chế, chính sách và nâng cao tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả trong quản lý, điều hành.

Mở rộng cơ chế phối hợp

Một điểm mới có ý nghĩa quan trọng trong Quy chế phối hợp giai đoạn mới là sự tham gia chính thức của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Quy chế mới cũng mở rộng phạm vi và nội dung phối hợp lên 10 nội dung đồng thời quy định rõ hơn trách nhiệm của từng bên gồm Kiểm toán Nhà nước, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân và Hội đồng Nhân dân tỉnh.

Việc mở rộng cơ chế phối hợp nhằm tăng cường trao đổi thông tin về kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị kiểm toán và những vấn đề có dấu hiệu thất thoát, lãng phí, tiêu cực; đồng thời phục vụ tốt hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy và hoạt động kiểm toán.

Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các địa phương đánh giá cao vai trò của Kiểm toán Nhà nước cũng như sự cần thiết của việc ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh hoạt động kiểm toán cần tiếp tục chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý sai phạm sang đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả. (Ảnh: KTNN)

Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá Quy chế phối hợp là chủ trương đúng đắn, thiết thực và hiệu quả. Trong bối cảnh cả nước và 4 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Cao Bằng đang quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, yêu cầu đối với quản lý tài chính công, tài sản công và quản trị địa phương ngày càng cao. Vấn đề không chỉ là huy động được nguồn lực, mà quan trọng hơn là quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, để nguồn lực công thực sự phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt và tạo động lực cho phát triển.

Mặt khác, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguy cơ vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ yêu cầu đó, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh hoạt động kiểm toán cần tiếp tục chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý sai phạm sang đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả; nhận diện những điểm nghẽn, bất cập từ thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phòng ngừa rủi ro từ sớm.

Nhân dịp này, Kiểm toán Nhà nước đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước” cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của 4 tỉnh có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Kiểm toán Nhà nước.

Ông Lê Hải Hòa -Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng đánh giá qua mỗi cuộc kiểm toán, bên cạnh việc xử lý những sai sót được phát hiện, điều quan trọng là thấy rõ dự án đang vướng ở đâu, tài sản nào sử dụng chưa hiệu quả, quy trình nào còn bất cập, việc nào thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện và việc nào vướng từ cơ chế, chính sách.

Bên cạnh đó, ông Ngô Tân Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bắc Ninh chia sẻ mong muốn thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp này, không chỉ tăng cường quan hệ giữa Kiểm toán Nhà nước với từng địa phương, mà còn tạo điều kiện để các tỉnh trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, kịp thời nhận diện những bất cập, cảnh báo rủi ro, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và sử dụng hiệu quả nguồn lực công,” ông Ngô Tân Phượng nói./.

Tập trung thực hiện tốt việc kiểm soát giá những tháng cuối năm 2026 Trong những tháng còn lại của năm, các bộ, ngành và địa phương phải vừa thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, vừa phải thực hiện tốt kiểm soát lạm phát, qua đó ổn định kinh tế vĩ mô.