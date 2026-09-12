Đẩy mạnh hợp tác với OECD trong các lĩnh vực tài chính công, thuế và đầu tư

Quan hệ hợp tác Việt Nam và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) đã được tăng cường trong 15 năm qua. Hiện, OECD đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ Việt Nam, trong đó có Đánh giá chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Đánh giá thị trường vốn và Nghiên cứu về ngành bán dẫn trong khuôn khổ Bàn tròn châu Á về quản trị doanh nghiệp do Bộ Tài chính đăng cai tổ chức.

Trong thời gian tới, OECD cũng dự kiến công bố Đánh giá đa chiều vào cuối năm nay và tiếp tục phối hợp với Bộ Tài chính trong việc gia hạn MoU hợp tác và triển khai Kế hoạch hành động giai đoạn tiếp theo.

Thông tin trên được ông Mathias Cormann-Tổng Thư ký OECD chia sẻ tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, ngày 11/9 diễn ra tại Paris, Pháp.

Tại buổi làm việc, hai Lãnh đạo trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các lĩnh vực tài chính công, thuế, đầu tư, tài chính xanh và cải cách thể chế.

Nghiên cứu mở rộng hợp tác

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao vai trò của OECD với tư cách là một trong những tổ chức tư vấn chính sách hàng đầu thế giới và trân trọng cảm ơn sự đồng hành, hỗ trợ kỹ thuật hiệu quả mà OECD đã dành cho Việt Nam nói chung và Bộ Tài chính nói riêng trong thời gian qua.

Định hướng quan hệ hợp tác trong giai đoạn tới, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị Tổng Thư ký OECD ủng hộ các đề xuất chiến lược để tích hợp vào Biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác giai đoạn mới. Theo đó, Bộ Tài chính đề xuất OECD bổ sung lĩnh vực quản lý tài sản công vào danh mục các dự án hợp tác đồng thời điều chỉnh tên gọi lĩnh vực “Tài chính công và Thuế” thành “Tài chính công, tài sản công và thuế” trong khuôn khổ MoU giữa Việt Nam và OECD.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cũng đề nghị OECD phối hợp với Bộ Ngoại giao nghiên cứu khả năng mở rộng hợp tác sang các dự án liên quan trong giai đoạn II của MoU, gồm rà soát chính sách đầu tư hướng tới tham gia Tuyên bố OECD về Đầu tư quốc tế và Doanh nghiệp đa quốc gia; Nâng cao năng lực phòng ngừa, quản lý tranh chấp đầu tư quốc tế và thúc đẩy kinh doanh có trách nhiệm. Thêm vào đó, Bộ Tài chính mong muốn OECD cung cấp hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao năng lực thu thập, phân tích và chuẩn hóa dữ liệu về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) theo thông lệ quốc tế. Hai bên đồng thời trao đổi về khả năng phối hợp thực hiện các nghiên cứu đánh giá và đưa ra khuyến nghị chuyên ngành trong những lĩnh vực quản lý trọng tâm.

Các nội dung được đề xuất nghiên cứu, hợp tác gồm sự phát triển của các doanh nghiệp tư nhân lớn; Chuyển đổi xanh của doanh nghiệp FDI; Chính sách xây dựng hệ thống tài chính xanh; Kinh nghiệm điều hành và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trong bối cảnh chuyển đổi số; thúc đẩy sản xuất xanh, kinh tế tuần hoàn trong các khu công nghiệp; Quản trị doanh nghiệp nhà nước; Quy hoạch phát triển vùng và giải pháp tài chính cho an sinh xã hội.

Hai bên cũng hướng tới hợp tác hoàn thiện thể chế cải cách môi trường kinh doanh; Xây dựng chính sách tài chính thúc đẩy đầu tư vào năng lượng tái tạo; Chia sẻ kinh nghiệm đổi mới mô hình phát triển dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và xây dựng cơ chế thử nghiệm (Sandbox) liên ngành nhằm hoàn thiện thể chế, thúc đẩy đồng bộ các chuyển đổi chiến lược về số, xanh, năng lượng và nguồn nhân lực tại Việt Nam.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao vai trò của OECD với tư cách là một trong những tổ chức tư vấn chính sách hàng đầu thế giới. (Ảnh: BTC)

Nâng cao hiệu quả các cam kết quốc tế

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann khẳng định OECD luôn coi trọng quan hệ hợp tác với Việt Nam và đánh giá cao những quyết tâm cải cách kinh tế, tài chính của Chính phủ Việt Nam thời gian qua. OECD cam kết tiếp tục đồng hành, chia sẻ các kinh nghiệm quản trị tốt nhất và cung cấp hỗ trợ kỹ thuật chất lượng cao giúp Bộ Tài chính hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản lý tài chính công và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về thuế.

Tổng Thư ký Mathias Cormann đánh giá Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng tích cực và đặt ra mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng trong những năm tới. OECD sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam hướng tới tăng trưởng hiệu quả, bao trùm và bền vững.

Về hợp tác thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tái khẳng định quyết tâm và những tiến bộ thực chất của Việt Nam trong triển khai các khuyến nghị của OECD đồng thời đề nghị OECD tiếp tục ghi nhận, hỗ trợ và phản ánh khách quan những nỗ lực của Việt Nam.

Tổng Thư ký OECD Mathias Cormann ghi nhận những tiến bộ đáng kể của Việt Nam trong thực hiện các khuyến nghị về minh bạch, trao đổi thông tin vì mục đích thuế, đánh giá cao những kết quả trong hoàn thiện thể chế và nâng cao hiệu quả thực hiện các cam kết quốc tế về thuế.

Tổng Thư ký OECD cho biết Ban Thư ký Diễn đàn Toàn cầu sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong quá trình thực hiện các cam kết đồng thời báo cáo đầy đủ, kịp thời về những tiến bộ của Việt Nam tới Liên minh châu Âu (EU) thông qua các kênh phù hợp. OECD khuyến nghị Việt Nam tiếp tục củng cố kết quả cải cách, hướng tới mức xếp hạng “Cơ bản tuân thủ” (Largely Compliant) đồng thời hoàn thiện nội dung liên quan đến báo cáo lợi nhuận liên quốc gia, cam kết chính thức về kê khai tài sản tiền mã hóa và xây dựng lộ trình trao đổi tự động thông tin về các tài khoản tài chính.

Kết thúc buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tái khẳng định cam kết của Bộ Tài chính Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác đa phương thực chất, hiệu quả với OECD. Ông khẳng định tin tưởng giai đoạn hợp tác mới giữa hai bên sẽ đạt được nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào quá trình hoàn thiện thể chế và phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam./.

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