Chương trình đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” ở Bảo tàng Hồ Chí Minh

Sáng 12/9, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (Hà Nội), chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” đã được công diễn miễn phí, gần 400 đảng viên và bà con ở Hà Nội cùng các địa phương về tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh tham dự chương trình.

Chương trình do Nhà hát Kịch Việt Nam, Tạp chí Thế giới Di sản và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức, thiết thực triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng” được bảo trợ truyền thông bởi Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ.

Tham dự chương trình có ông Đỗ Đức Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; bà Lê Thị Hà, Viện trưởng, Bí thư Đảng ủy Viện Phim Việt Nam; bà Trần Thị Kim Quế - Phó Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam.

Dự chương trình còn có cán bộ và đảng viên thuộc các đơn vị: Ban Truyền hình đối ngoại-Đài Truyền hình Việt Nam; Viện Phim Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Trung tâm Triển lãm Văn học Nghệ thuật Việt Nam (Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch); Chi bộ Tổ dân phố số 9, phường Ngọc Hà (Hà Nội)... Và đặc biệt là sự tham gia của rất nhiều khán giả là người dân đến từ các địa phương trên mọi miền Tổ quốc đăng ký qua fanpage Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Về phía đơn vị tổ chức, chỉ đạo chương trình: Thạc sỹ, Nhà báo Trịnh Thanh Giảng - Phó Chủ tịch Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, Quyền Tổng Biên tập Tạp chí Thế giới Di sản; Tiến sỹ Vũ Mạnh Hà - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh; Nghệ sỹ Ưu tú Kiều Minh Hiếu - Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam.

Cảnh trong vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác”. (Nguồn: Vietnam+)

Tham gia chương trình nghệ thuật “Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng,” nghệ sỹ opera Hương Diệp đến từ Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam, Giải Nhất Festival Dinu Lipatty năm 2014 tại Rumani, thể hiện 2 bài hát: “Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên”, “Lời ca dâng Bác”; nghệ sỹ Thu Thêu với tiết mục ngâm thơ “Bác ơi”; Đội Văn nghệ xung kích xã Thanh Trì (Hà Nội) với liên khúc “Từ làng Sen - Tiếng hát giữa rừng Pắc Bó”, “Ca ngợi Hồ Chủ tịch”...

Điểm nhấn của chương trình là vở kịch ngắn “Miền Nam trong trái tim Bác” (Tác giả và Đạo diễn: Nghệ sỹ Ưu tú Trịnh Mai Nguyên) với sự diễn xuất của các nghệ sỹ Nhà hát Kịch Việt Nam: nghệ sỹ Minh Hải, nghệ sỹ Thu Thuận, Nghệ sỹ Ưu tú Dũng Nam, Nghệ sỹ Ưu tú Mai Hương, nghệ sỹ Hồng Quang, Thu Ngọc, Thanh Huế, Thu Hồng, Tiến Đạt.

Hội nghị sinh hoạt chính trị chuyên đề thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bác Hồ - Hai tiếng thiêng liêng" do Tạp chí Thế giới Di sản, Nhà hát Kịch Việt Nam và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa những giá trị cao đẹp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin, bồi đắp ý thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách của Người, qua đó góp phần cụ thể hóa tinh thần Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị.

Ông Phan Tử Ánh, Chi ủy viên Chi bộ Tổ dân phố 9, phường Ngọc Hà, Hà Nội, chia sẻ về chương trình.

Cảm nhận về chương trình, ông Phan Tử Ánh, Chi ủy viên Chi bộ Tổ dân phố 9, phường Ngọc Hà, Hà Nội, chia sẻ, ông đặc biệt xúc động khi xem lại hình tượng của Bác Hồ với các chiến sỹ miền Nam, với những tấm gương dũng cảm của đồng bào ta trong giai đoạn đất nước vẫn còn chia cắt qua vở kịch “Miền Nam trong trái tim Bác”. Sinh hoạt chính trị chuyên đề thông qua chương trình nghệ thuật về Bác thật sự ý nghĩa, góp phần để mỗi đảng viên, mỗi người dân càng thêm thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách, phương pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, Chương trình đã được tổ chức công diễn miễn phí tại Cao Bằng, Phú Thọ, Hà Nội, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Đại học Thăng Long, Đảng bộ phường Đống Đa, Đảng bộ xã Thanh Trì…, nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân - đặc biệt là thế hệ trẻ.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt này đã nhận được sự quan tâm, đồng hành của: Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam-VietinBank; Công ty Cổ phần Kỹ thuật Công nghiệp Á Châu - ACIT; Tập đoàn Ecopark; Công ty Netacom; Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Trung Nam. Sự đồng hành của doanh nghiệp chính là minh chứng sinh động cho chủ trương xã hội hóa các hoạt động văn hóa theo tinh thần Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, qua đó tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn cho những giá trị chính trị-văn hoá cao đẹp.

Sáng 13/9, chương trình sẽ tiếp tục được biểu diễn miễn phí tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội (vào 10h00’) để phục vụ công chúng và du khách./.

Chỉ thị 07-CT/TW: Đẩy mạnh học tập tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 07-CT/TW nhằm nâng cao việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.