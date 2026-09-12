Tổ chức giải Pickleball thanh niên Việt Nam toàn quốc năm 2026

Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam vừa cho biết sẽ tổ chức giải Pickleball Thanh niên Việt Nam toàn quốc năm 2026 với 3 nội dung thi đấu gồm đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ.

Đối tượng tham gia giải là hội viên Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam và các Hội thành viên tập thể của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, thanh niên Việt Nam độ tuổi từ 16 đến 35 (sinh năm 1991 đến 2010) đang học tập, lao động, công tác tại các địa phương, cơ quan, đơn vị trên phạm vi toàn quốc, đăng ký thi đấu theo đội tuyển hoặc câu lạc bộ của tỉnh, thành phố.

Với đối tượng là Hội viên Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, yêu cầu dưới 40 tuổi.

Mỗi vận động viên chỉ được đăng ký thi đấu cho một đội tuyển, một nội dung thi đấu trong suốt quá trình tổ chức giải đấu.

Giải đấu được tổ chức theo hai cấp gồm vòng loại cấp tỉnh và vòng chung kết toàn quốc. Vòng loại được triển khai tại Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Vòng Chung kết toàn quốc dự kiến có sự tham gia của 40 đoàn, đại diện cho Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam các tỉnh, thành phố, Ban Thanh niên Công an nhân dân, Ban Thanh niên Quân đội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh các cơ quan Đảng Trung ương, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Chính phủ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Quốc hội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. Mỗi đoàn cử 4 đôi vận động viên, gồm 2 đôi nam; 1 đôi nữ; 1 đôi nam nữ. Tổng số đôi vận động viên dự kiến là 160 đôi (320 vận động viên), cùng trưởng đoàn, huấn luyện viên, trọng tài, lực lượng phục vụ, đại biểu và khách mời.

Vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 17 và 18/10. Giải thưởng gồm huy chương và tiền mặt, được trao theo mỗi nội dung thi đấu, gồm một giải nhất trị giá 30 triệu đồng; 1 giải Nhì trị giá 20 triệu đồng; 2 giải Ba trị giá 10 triệu đồng; 2 giải chuyên đề khác trị giá mỗi giải 5 triệu đồng.

Ban tổ chức cho biết hoạt động này nhằm thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026) đồng thời đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao, tạo không khí thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần xung kích, đoàn kết của hội viên, thanh niên cả nước thông qua các hoạt động thể dục, thể thao thiết thực, ý nghĩa./.

Pickleball lan tỏa tinh thần thể thao của người Việt Nam tại Nga Các vận động viên người Việt và người Nga đều nỗ lực thi đấu rất cao, thể hiện sự chuyên nghiệp, góp phần cho sự thành công của giải đấu Vitar Open 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại Moskva.