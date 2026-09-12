Vụ ngộ độc thực phẩm ở Huế: Tăng cường kiểm soát tại các bếp ăn tập thể

Liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế, chiều 12/9, Giám đốc Sở Y tế thành phố Huế Trần Kiêm Hảo cho biết đến nay, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã tiếp nhận 155 trường hợp, Trung tâm Y tế Phong Điền tiếp nhận 19 trường hợp.

Sức khỏe đa số người bệnh tương đối ổn định; một số trường hợp sau điều trị đã được xuất viện, theo dõi tại nhà.

Ông Trần Kiêm Hảo cho hay hiện có 11 trường hợp nặng đang được theo dõi tích cực tại Khoa Hồi sức tích cực-Chống độc. Các trường hợp còn lại cơ bản ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Các mẫu bệnh phẩm và thực phẩm liên quan vụ việc đã được gửi đi kiểm nghiệm để xác định nguyên nhân.

Lãnh đạo Sở Y tế thành phố Huế cho biết nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể không chỉ nằm ở khả năng xảy ra sự cố mà còn ở hậu quả lớn khi sự cố xảy ra bởi số người có nguy cơ phơi nhiễm có thể rất cao.

Vì vậy, việc kiểm soát an toàn thực phẩm cần được thực hiện chặt chẽ ngay từ khâu đầu vào, trong đó bảo đảm nguyên liệu có nguồn gốc rõ ràng, đạt chất lượng, được vận chuyển và bảo quản đúng điều kiện.

Trong quá trình chế biến, các bếp ăn tập thể phải tuân thủ nghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; bảo quản riêng thực phẩm sống và thực phẩm chín, thực phẩm chưa qua chế biến và thực phẩm đã qua chế biến để hạn chế nguy cơ ô nhiễm chéo. Người trực tiếp chế biến thực phẩm phải bảo đảm vệ sinh cá nhân, sức khỏe và được tập huấn đầy đủ kiến thức về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, Sở Y tế thành phố Huế sẽ phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Quản lý Khu kinh tế, Công nghiệp thành phố và các ngành liên quan tăng cường kiểm tra các bếp ăn tập thể tại khu kinh tế, công nghiệp, bếp ăn bán trú tại trường học và các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống theo kế hoạch được Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt.

Đồng thời, Ủy ban Nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo phân cấp quản lý; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức và chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm./.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra, xử lý vụ 95 người nghi ngộ độc thực phẩm ở Huế Bộ Y tế yêu cầu tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân.