Bắt giữ 2 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS của tàu cá khác

Quyết liệt triển khai “Tháng cao điểm” phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), ngày 12/9, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, bắt giữ 2 tàu cá tàng trữ, vận chuyển trái phép 4 thiết bị giám sát hành trình tàu cá (VMS) của tàu cá khác trên vùng biển Tây Nam.

Cụ thể, lúc 9h30 phút cùng ngày, trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên vùng biển Tây Nam, Tổ Công tác của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã phát hiện, kiểm tra tàu cá AG-37808-TS có dấu hiệu nghi vấn, do ông Nguyễn Văn Hoàng (sinh năm 1981, trú tại phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu tàng trữ, vận chuyển 2 thiết bị VMS của 2 tàu cá khác.

Tiếp đó, lúc 10h30 phút cùng ngày, kiểm tra tàu cá AG-37811-TS do ông Trương Văn Hào, sinh năm 1976, trú tại phường Vĩnh Thông, tỉnh An Giang làm thuyền trưởng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện tàu này cũng đang tàng trữ, vận chuyển 2 thiết bị VMS của 2 tàu cá khác.

Việc tàng trữ, vận chuyển trái phép thiết bị VMS là hành vi vi phạm nghiêm trọng về IUU.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã chỉ đạo tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ 2 tàu vi phạm, niêm phong tang vật và tổ chức dẫn giải phương tiện về cảng Hải đội 422 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đang tập trung thi đua thực hiện tháng cao điểm chống IUU, phát động từ trung tuần tháng 8 đến hết ngày 15/9 với chủ đề “Đoàn kết, hiệp đồng, kiên quyết ngăn chặn tình trạng tàu cá, ngư dân Việt Nam vi phạm IUU.”

Tháng cao điểm nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị của cán bộ, chiến sỹ, tạo khí thế thi đua sôi nổi, rộng khắp trong toàn Bộ Tư lệnh Vùng, góp phần thực hiện hiệu quả các biện pháp khắc phục theo khuyến nghị của EC về chống IUU, tiến tới gỡ bỏ “thẻ vàng” đối với ngành thủy sản Việt Nam./.

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Siết quản lý, mở sinh kế cho ngư dân Tỉnh Quảng Trị siết chặt quản lý đội tàu, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tạo sinh kế mới cho ngư dân khi tàu cá không còn đủ điều kiện vươn khơi, hướng tới phát triển nghề cá minh bạch và bền vững.

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