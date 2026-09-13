Nhiều cuộc biểu tình phản đối cực hữu diễn ra trên khắp nước Đức

Tại nhiều thành phố trên khắp nước Đức, hàng chục nghìn người đã xuống đường biểu tình phản đối chủ nghĩa cực hữu và đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), sau kết quả bầu cử gần đây tại bang Saxony-Anhalt.



Theo phóng viên TTXVN tại Đức, các cuộc biểu tình quy mô lớn diễn ra tại Düsseldorf, Hamburg, Berlin và Munich, bên cạnh nhiều thành phố khác như Leipzig, Magdeburg, Mainz và Saarbrücken.

Người biểu tình kêu gọi thể hiện lập trường rõ ràng chống lại xu hướng cực hữu, đồng thời phản đối việc các quan điểm cánh hữu ngày càng trở nên bình thường trong đời sống chính trị và xã hội.



Trong cuộc bầu cử nghị viện bang Saxony-Anhalt diễn ra ngày 6/9, AfD giành được gần 44% số phiếu, trở thành đảng nhận được nhiều phiếu ủng hộ nhất, song vẫn không đạt đa số tuyệt đối.



Tại Düsseldorf, cảnh sát và ban tổ chức cùng đưa ra con số khoảng 20.000 người tham gia cuộc tuần hành với khẩu hiệu phản đối AfD và chủ nghĩa cực hữu. Tại Hamburg, có khoảng 25.000 người đã tuần hành qua trung tâm thành phố với thông điệp kêu gọi bảo vệ tự do.



Tại Berlin, các cuộc tuần hành từ nhiều hướng đã tiến về Tòa thị chính Đỏ. Người biểu tình kêu gọi tăng cường sự gắn kết xã hội và phản đối việc bình thường hóa các quan điểm cánh hữu. Cảnh sát ước tính có khoảng 18.000 người tham gia, trong khi ban tổ chức đưa ra con số 32.000 người.



Tại nhiều thành phố, các cuộc biểu tình cũng được tổ chức trong khuôn khổ chuỗi hoạt động mang tên “PRÜF”, diễn ra vào thứ Bảy tuần thứ hai hằng tháng. Sáng kiến này kêu gọi xem xét các đảng bị Cục Bảo vệ Hiến pháp xếp vào diện nghi vấn cực hữu hoặc được xác định là cực hữu.



Theo cảnh sát, cuộc biểu tình tại Munich thu hút khoảng 12.000 người, trong khi Mainz có khoảng 2.000 người tham gia, Saarbrücken khoảng 1.500 người và Magdeburg khoảng 1.100 người.



AfD hiện bị Cục Bảo vệ Hiến pháp Đức theo dõi trên phạm vi toàn quốc với tư cách một tổ chức bị nghi ngờ có khuynh hướng cực hữu. Nhiều tổ chức cấp bang của đảng này, trong đó có tại Thüringen và Saxony-Anhalt, được xác định là cực hữu.



Sau thành công của AfD trong cuộc bầu cử tại Saxony-Anhalt, Thủ hiến bang North Rhine-Westphalia Hendrik Wüst đã đề xuất thành lập một nhóm công tác giữa chính quyền liên bang và các bang để xem xét khả năng tiến hành thủ tục cấm AfD.



Theo quy định, chỉ Quốc hội Liên bang, Hội đồng Liên bang hoặc Chính phủ Liên bang mới có quyền nộp đơn yêu cầu cấm một đảng lên Tòa án Hiến pháp Liên bang. Quyết định cuối cùng thuộc thẩm quyền của Tòa án Hiến pháp Liên bang./.

Dân Đức biểu tình lớn yêu cầu chính quyền đẩy nhanh chuyển đổi năng lượng Theo số liệu từ các đơn vị tổ chức tuần hành, hơn 80.000 người tại các đô thị lớn của Đức đã xuống đường để yêu cầu Chính phủ thay đổi chiến lược, sớm chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

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