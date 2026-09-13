Lan tỏa tình yêu tiếng Việt trong cộng đồng người Việt tại Séc

Những câu thơ, lời ca, nét vẽ về quê hương Việt Nam đã được các em nhỏ người Việt tại Cộng hòa Séc mang lên sân khấu trong đêm chung kết cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” diễn ra chiều 12/9 tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha.

Qua các phần thể hiện đa dạng, các thí sinh đã cho thấy tiếng Việt vẫn được gìn giữ và nuôi dưỡng trong thế hệ trẻ người Việt sinh sống xa quê hương.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, cuộc thi này do Ban Giáo dục thuộc Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Séc tổ chức, hướng tới tạo một sân chơi để trẻ em người Việt có cơ hội sử dụng tiếng mẹ đẻ, thể hiện năng khiếu và tìm hiểu thêm về văn hóa, truyền thống dân tộc.

Điểm đáng chú ý của cuộc thi là sự phong phú trong cách các em lựa chọn để thể hiện tiếng Việt. Không chỉ đọc thơ hay hát, nhiều thí sinh còn sử dụng hội họa để kể những câu chuyện về quê hương, đất nước và con người Việt Nam.

Phạm Ngọc Hân, 12 tuổi, đến từ Tachov, lựa chọn vẽ chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản đồ Việt Nam. Hân cho biết tại gia đình em thường xuyên nói tiếng Việt với bố mẹ, trong khi ở trường sử dụng tiếng Séc. Em tham gia cuộc thi với mong muốn thể hiện tình cảm dành cho Bác Hồ và quê hương Việt Nam.

Cô giáo Hồng Nhung, Trưởng ban tổ chức cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” phát biểu khai mạc. (Ảnh: Quang Hòa/TTXVN)

Với Thân Hà Mi, 10 tuổi, cũng đến từ Tachov, quê hương Việt Nam được thể hiện qua bức tranh mang chủ đề “Quê hương đất nước Việt Nam.” Hà Mi cho biết Việt Nam là quê hương của mẹ và là nơi em luôn nhớ tới. Việc sử dụng tiếng Việt trong gia đình giúp em duy trì sự gắn bó với quê hương dù sinh sống và học tập tại Séc.

Chị Phạm Thị Hiền, mẹ của Hà Mi, cho biết gia đình muốn con tham gia cuộc thi để có thêm trải nghiệm và hiểu hơn về văn hóa dân tộc. Theo chị, mặc dù các con học tập trong môi trường tiếng Séc, gia đình vẫn duy trì giao tiếp bằng tiếng Việt tại nhà. Chị đánh giá những hoạt động như cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” là sân chơi thiết thực, giúp trẻ em gốc Việt có thêm động lực học và sử dụng tiếng mẹ đẻ.

Trong số các thí sinh tham dự chung kết, Nguyễn Việt Thái, 14 tuổi, đến từ Liberec, chọn một bài thơ về niềm tự hào dân tộc. Để chuẩn bị cho phần thi, em luyện tập hằng ngày để có thể trình bày bài thơ một cách tự tin. Việt Thái cho biết em thường nói tiếng Việt với ông bà và bố mẹ, qua đó duy trì mối liên hệ với gia đình và quê hương.

Một thông điệp khác được gửi gắm qua phần thi của Vũ Đại Phúc, 13 tuổi, đến từ Litvínov. Em lựa chọn bài thơ “Hòa bình” và mong muốn chia sẻ những suy nghĩ của mình với các bạn nhỏ, nhất là những em chưa có nhiều cơ hội sử dụng tiếng Việt. Đại Phúc cho biết em nói tiếng Việt với bố mẹ, nhưng sử dụng tiếng Séc khi giao tiếp với chị em trong gia đình.

Theo chị Nguyễn Thị Liên, mẹ của Đại Phúc, gia đình luôn chú trọng việc dạy tiếng Việt cho con từ nhỏ, không chỉ để các con đọc, viết và giao tiếp mà còn giúp các con hiểu được những giá trị văn hóa truyền thống. Gia đình cũng thường giải thích cho các con về các ngày lễ, Tết của dân tộc. Chị cho rằng những sân chơi cộng đồng là cơ hội để các em thêm tự tin và có ý thức hơn về nguồn cội.

Thí sinh Chu Minh Anh trong tiết mục thi đọc thơ tiếng Việt. (Ảnh: Quang Hòa/TTXVN)

Không khí đêm chung kết càng trở nên sôi động qua các phần trình diễn nghệ thuật. Vũ Nguyệt Nhi, 10 tuổi, đến từ Litvínov, lựa chọn hai ca khúc “Lý Bắc Bộ” và “Đẩy xe bò”. Em cho biết đây là những bài hát yêu thích và muốn dành phần biểu diễn để bày tỏ tình cảm với ông bà, bố mẹ.

Các phần thi, dù được thể hiện bằng hình thức khác nhau, song đều hướng tới một điểm chung là tạo cơ hội để trẻ em người Việt sử dụng tiếng mẹ đẻ trong một không gian cộng đồng. Đối với nhiều gia đình Việt Nam tại Séc, đây cũng là cách giúp con em duy trì tiếng Việt trong đời sống hằng ngày, khi các em đang học tập và trưởng thành trong môi trường sử dụng tiếng Séc là chủ yếu.

Cuộc thi “Tôn vinh tiếng Việt” vì vậy không chỉ dừng ở một hoạt động văn hóa dành cho thiếu nhi. Thông qua tiếng Việt, chương trình góp phần kết nối các thế hệ trong gia đình, tăng cường sự gắn bó giữa những người trẻ tuổi với cộng đồng và giúp các em hiểu hơn về văn hóa, truyền thống của dân tộc.

Từ những bài thơ, lời ca đến những bức tranh về Việt Nam, các thí sinh đã thể hiện tình cảm với quê hương theo cách riêng của mình. Những hoạt động như vậy được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực để thế hệ trẻ người Việt ở nước ngoài sử dụng tiếng Việt thường xuyên hơn, qua đó góp phần gìn giữ ngôn ngữ và bản sắc văn hóa Việt Nam trong cộng đồng người Việt xa quê./.

Gìn giữ tiếng mẹ đẻ, kết nối cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài Ngày 8/9 hằng năm là Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, nhằm lan tỏa tình yêu tiếng mẹ đẻ, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa và tăng cường gắn kết cộng đồng.