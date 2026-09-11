Kinh tế Khu vực đồng euro chống chịu tốt hơn dự kiến trước cú sốc năng lượng

Bất chấp tác động từ xung đột tại Trung Đông và giá năng lượng tăng cao, kinh tế Khu vực đồng euro (Eurozone) đang cho thấy khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến, khiến Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) nâng dự báo tăng trưởng trong hai năm tới. Tuy nhiên, lạm phát được dự báo vẫn ở mức cao trong thời gian dài hơn do sức ép từ năng lượng.



Theo dự báo mới của ECB, kinh tế Eurozone được dự báo tăng trưởng 0,9% trong năm 2026, 1,4% năm 2027 và 1,5% năm 2028, lần lượt tăng 0,1 và 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 6 đối với hai năm đầu.

ECB cho rằng sức chống chịu của nền kinh tế cao hơn dự kiến là nhờ nhu cầu trong nước cải thiện, thị trường lao động vững vàng, đầu tư công và đầu tư liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI) gia tăng.



Tuy nhiên, triển vọng lạm phát vẫn là vấn đề đáng lo ngại. ECB dự báo lạm phát bình quân sẽ ở mức 3% trong năm 2026, 2,5% năm 2027 và 2,1% năm 2028, trong đó lạm phát dự kiến lên đỉnh 3,6% vào quý 4 năm 2026 do giá năng lượng tăng mạnh.

Nếu tác động của xung đột lên giá năng lượng giảm dần, lạm phát được dự báo hạ xuống khoảng 2,5% vào quý 2 năm 2027 và tiến gần mức mục tiêu 2% sau đó.



ECB nhận định các doanh nghiệp và hộ gia đình đang thích ứng khá tốt với cú sốc năng lượng. Hoạt động sản xuất, xuất khẩu và đầu tư có dấu hiệu cải thiện, trong khi niềm tin của người tiêu dùng cũng tăng lên. Đầu tư cho AI và chi tiêu công, trong đó có đầu tư vào cơ sở hạ tầng, đang góp phần hỗ trợ tăng trưởng.



Dù vậy, ECB cảnh báo triển vọng vẫn rất bất định. Trong kịch bản giá năng lượng tiếp tục tăng mạnh, tăng trưởng Eurozone có thể chỉ đạt 0,4% trong năm 2027, trong khi lạm phát có thể lên tới 5,4%. Điều này cho thấy giá năng lượng vẫn là yếu tố then chốt quyết định triển vọng kinh tế châu Âu trong thời gian tới.



Tại Pháp, một trong những nền kinh tế lớn của khu vực, triển vọng kém tích cực hơn. Viện Thống kê và Nghiên cứu kinh tế quốc gia Pháp (INSEE) đã hạ dự báo tăng trưởng năm 2026 xuống 0,4%, từ mức 0,7% trước đó, trong bối cảnh tiêu dùng yếu và sức mua hộ gia đình chịu sức ép.



Những diễn biến trên cho thấy kinh tế Eurozone hiện vẫn duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh nhiều cú sốc, nhưng chi phí năng lượng và nguy cơ lạm phát kéo dài tiếp tục là những thách thức lớn đối với triển vọng phục hồi./.

ECB công bố mẫu thiết kế mới cho toàn bộ tiền giấy euro ECB ngày 19/8 công bố các phương án thiết kế mới cho toàn bộ tiền giấy euro, đánh dấu lần đầu tiên đồng tiền chung châu Âu được thay đổi đáng kể về diện mạo kể từ khi đưa vào lưu hành.

​

​