Pháp kêu gọi châu Âu phát triển chương trình bay vào vũ trụ có người lái

Ngày 10/9, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi châu Âu phát triển năng lực tự thực hiện các chuyến bay vào vũ trụ có người lái trong vòng một thập kỷ tới, như một phần của nỗ lực lớn hơn nhằm thúc đẩy ngành vũ trụ của châu lục này.

Nhà lãnh đạo Pháp đưa ra lời kêu gọi trên tại Hội nghị Thượng đỉnh Không gian Vũ trụ đang diễn ra tại Paris. Tổng thống Macron nhấn mạnh ông muốn châu Âu khẳng định tham vọng của mình trong lĩnh vực du hành vũ trụ có người lái.

Ông đã đưa ra một lộ trình mà ông muốn châu Âu đạt được trong thập kỷ tới: trong 2 năm tới, tàu chở hàng đầu tiên của châu Âu - Nyx - ghép nối thành công với Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS); trong 5 năm tới, tàu đổ bộ Mặt Trăng đầu tiên của châu Âu - Argonaut - sẽ hạ cánh xuống bề mặt Mặt Trăng; trong 10 năm tới, tàu vũ trụ có người lái đầu tiên của châu Âu chở các phi hành gia châu Âu và các quốc gia khác sẽ được phóng từ sân bay vũ trụ Kourou thuộc Guiana (Pháp).

Một ngày trước đó, Tổng Giám đốc Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) Josef Aschbacher cũng kêu gọi châu Âu cần bổ sung nguồn lực để phát triển một ngành vũ trụ độc lập của châu lục.

Ông Aschbacher đã chỉ ra sự phát triển nhanh chóng của công nghệ vũ trụ ở các quốc gia trên toàn thế giới, từ việc phát triển vệ tinh đến khám phá Mặt Trăng và Sao Hỏa. Trong bối cảnh này, châu Âu phải tự định vị mình là một đối tác không thể thiếu, sở hữu những năng lực của riêng châu lục.

Tuy nhiên, ông Aschbacher cũng cho rằng việc phát triển ngành vũ trụ đòi hỏi đầu tư không hề nhỏ, ước tính khoảng 1 tỷ euro (1,1 tỷ USD) mỗi năm trong thập kỷ tới. Nhưng việc tiếp tục phụ thuộc vào các đối tác khác cũng tiêu tốn không kém.

Việc mua các chuyến bay cho các phi hành gia châu Âu từ các nhà cung cấp nước ngoài sẽ tốn 5 tỷ euro trong 10 năm, tức là khoản tiền này sẽ tài trợ cho ngành vũ trụ nước ngoài thay vì của châu Âu, làm mất đi cơ hội tạo việc làm, cũng như xây dựng năng lực công nghệ và sự tự chủ của châu lục này.

Các quốc gia thành viên ESA dự kiến sẽ họp cấp bộ trưởng vào tháng 12 để quyết định bước đi tiếp theo. Năm ngoái, ESA đã huy động được ngân sách kỷ lục 22,1 tỷ euro để tài trợ cho các chương trình của mình trong 3 năm tới.

Trong những năm gần đây, châu Âu đã tìm kiếm sự độc lập lớn hơn trong lĩnh vực không gian nhưng chưa bao giờ tự thực hiện một sứ mệnh có người lái nào, thay vào đó phải phụ thuộc vào tên lửa và tàu vũ trụ của Nga và Mỹ./.

Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Paris: Cơ hội để châu Âu xây dựng “tham vọng chung” Pháp và Đức đồng chủ trì hội nghị trong hai ngày 9-10/9 tại Grand Palais ở Paris, với sự tham dự của lãnh đạo nhiều quốc gia và đại diện các tập đoàn lớn trong ngành không gian.