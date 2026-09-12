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Tổng thống Ukraine tuyên bố sẵn sàng gặp Tổng thống Nga tại G20 ở Mỹ

Tổng thống Ukraine tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh G20 dự kiến diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ).

Trần Quyên
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phát biểu trong một cuộc họp báo. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Ngày 12/9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố ông sẵn sàng gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) dự kiến diễn ra tại thành phố Miami (Mỹ) cuối năm nay.

Trả lời phỏng vấn của đài truyền hình Deutsche Welle (Đức) về việc có gặp Tổng thống Nga tại Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 12 tới nếu cả hai nhà lãnh đạo cùng được mời hay không, Tổng thống Zelensky khẳng định sẵn sàng tham gia cuộc gặp này để “đối thoại và đưa ra các quyết định.”

Chính quyền Mỹ gần đây đang tìm cách tái khởi động các nỗ lực giải quyết cuộc xung đột Nga-Ukraine vốn bị đình trệ từ lâu, trong đó các nhà đàm phán Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner đã có các chuyến thăm Nga và và Ukraine vào cuối tuần trước.

Tổng thống Nga Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump cũng đã thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine trong tuần qua thông qua cuộc điện đàm kéo dài 1 giờ, được Điện Kremlin mô tả là "thẳng thắn và mang tính xây dựng."

Năm nay, Mỹ đảm nhiệm vai trò Chủ tịch G20, khối gồm 19 quốc gia cùng Liên minh châu Âu (EU) và Liên minh châu Phi (AU).

Trợ lý Tổng thống Nga, ông Yury Ushakov cho biết hiện chưa rõ ông Putin có tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Mỹ hay không.

Phát biểu với tờ Izvestia của Nga, ông Ushakov cho hay vấn đề này thậm chí còn chưa được thảo luận. Tuy nhiên, các cuộc làm việc cấp chuyên gia liên quan đến sự kiện này vẫn đang diễn ra.

Một quan chức ngoại giao Nga cho biết phái đoàn nước này gồm đại diện các Bộ Năng lượng, Bộ Ngoại giao cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng G20 tại Mỹ từ ngày 14-16/9./.

(TTXVN/Vietnam+)
#G20 #xung đột Nga-Ukraine #Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky Nga Ukraine
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