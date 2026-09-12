Nga xác nhận tham dự Hội nghị Năng lượng G20 tại Mỹ

Theo AFP, Nga sẽ cử một phái đoàn tham dự Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), dự kiến diễn ra tại Houston (Mỹ) từ ngày 14-16/9.

Đại sứ Nga phụ trách các vấn đề G20 Marat Berdyev ngày 12/9 cho biết phái đoàn sẽ gồm đại diện các bộ phụ trách năng lượng, ngoại giao và tài nguyên thiên nhiên, song không nêu danh tính cụ thể.

Theo ông Berdyev, các quan điểm của Nga ngày càng nhận được sự quan tâm về cơ cấu năng lượng linh hoạt, trung lập công nghệ, cũng như vai trò của nhiên liệu hóa thạch nói chung và khí đốt tự nhiên cùng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình nói riêng.

Thông báo được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov tham dự một hội nghị G20 tại Asheville, bang Bắc Carolina (Mỹ), hồi đầu tháng Chín.

Sự hiện diện của ông Siluanov đã gây phản ứng từ một số đồng minh phương Tây của Ukraine.

Ủy viên Kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Valdis Dombrovskis cho rằng hiện chưa phải thời điểm để bình thường hóa quan hệ với Nga hoặc sự hiện diện của Moskva tại các cuộc họp như vậy.

Diễn biến trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ gần đây tăng cường các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy chấm dứt xung đột Nga-Ukraine.

Sau hội nghị tại Asheville, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cử các đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tới Moskva và Kiev để thảo luận về việc chấm dứt giao tranh.

G20 gồm 19 quốc gia cùng EU và Liên minh châu Phi, được thành lập sau cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997-1998 nhằm thúc đẩy ổn định kinh tế và tài chính toàn cầu./.

Bất đồng sâu sắc phủ bóng đen lên Hội nghị G20 Sau 2 ngày làm việc, Hội nghị Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương G20 khép lại ngày 1/9 tại Asheville, North Carolina (Mỹ) trong bầu không khí căng thẳng bao trùm