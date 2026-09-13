VietFest 2026: Kết nối thế hệ trẻ với văn hóa Việt tại Cộng hòa Séc

Ngày 12/9, tại Trung tâm Thương mại Sapa ở thủ đô Praha, Lễ hội VietFest 2026 với chủ đề “Làng cổ tích & Trung thu” đã khai mạc, mở đầu chuỗi hoạt động diễn ra trong hai ngày 12 và 13/9, thu hút đông đảo gia đình và trẻ em người Việt tại Cộng hòa Séc.



Sự kiện do Mạng lưới Trí thức và Chuyên gia Việt Nam tại Cộng hòa Séc, trực thuộc Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Cộng hòa Séc, tổ chức tại Trung Tâm Thương Mại Sapa, Praha.

Đây là lần đầu tiên một chương trình Trung thu được tổ chức tại Sapa với quy mô lớn, kết hợp các hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trải nghiệm dành cho thiếu nhi.



Theo phóng viên TTXVN tại Praha, phát biểu tại lễ khai mạc, Đại sứ Dương Hoài Nam đánh giá cao ý tưởng và công tác tổ chức VietFest 2026, cho rằng đây là hoạt động có ý nghĩa đối với cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên tại Cộng hòa Séc.

Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại châu Âu Hoàng Đình Thắng cũng ghi nhận những nỗ lực của ban tổ chức trong việc tạo dựng một không gian văn hóa, góp phần tăng cường sự gắn kết cộng đồng.



Điểm đáng chú ý của VietFest là chương trình được khởi xướng và tổ chức bởi những người trẻ thuộc thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng người Việt tại Séc. Với mong muốn giúp trẻ em gốc Việt tiếp cận văn hóa dân tộc một cách tự nhiên, ban tổ chức xây dựng chương trình theo thông điệp “Học để yêu, yêu để hiểu, hiểu để tự hào.”

Tại lễ hội, 10 khu vực cổ tích được thiết kế dựa trên các câu chuyện dân gian Việt Nam, kết hợp với trò chơi và thử thách tương tác. Các em nhỏ qua đó có thể vừa vui chơi, vừa tìm hiểu những nhân vật, câu chuyện và giá trị truyền thống của dân tộc.



Khu Chợ quê cũng là một điểm nhấn với những hình ảnh quen thuộc như ông đồ viết thư pháp, quầy đồ chơi Trung thu, góc cắt tóc vỉa hè cùng nhiều hoạt động gợi nhớ không gian làng quê Việt Nam. Các em còn được tham gia trò chơi dân gian, biểu diễn văn nghệ, giao lưu và thưởng thức những món quà đặc trưng của Tết Trung thu.



Để tổ chức sự kiện, gần 50 thành viên ban tổ chức cùng 156 tình nguyện viên đã tham gia các hoạt động điều phối, hướng dẫn và hậu cần, với sự đồng hành của đông đảo phụ huynh. Qua đó, VietFest không chỉ tạo sân chơi cho trẻ em mà còn khuyến khích thế hệ trẻ trực tiếp đóng góp vào các hoạt động chung của cộng đồng.



Theo kế hoạch, ngày 13/9, lễ hội tiếp tục với Lễ hội Trăng Rằm, múa lân, các chương trình văn nghệ truyền thống và hiện đại. Ban tổ chức cũng sẽ tuyên dương, trao giấy khen cho các học sinh có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.



Trong bối cảnh ngày càng nhiều thế hệ người Việt tại Séc sinh ra và trưởng thành tại nước sở tại, VietFest 2026 góp phần tạo môi trường để các em tìm hiểu tiếng Việt, văn hóa và truyền thống dân tộc.

Đây cũng là cách cộng đồng người Việt tại Séc trao truyền những giá trị văn hóa Việt Nam cho thế hệ trẻ bằng những hình thức gần gũi, phù hợp với cuộc sống tại châu Âu.

Cộng đồng người Việt tại Séc hướng về biển, đảo Tổ quốc Tối 8/9 (giờ địa phương), tại Trung tâm tổ chức sự kiện Hoàng Thành, Trung tâm Thương mại Sapa, Praha, Cộng hòa Séc, Câu lạc bộ Hoàng Sa-Trường Sa đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2026-2031.

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