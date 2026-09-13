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Thụy Điển tổ chức tổng tuyển cử, kết quả khó dự đoán

Ngày 13/9, tại Thụy Điển, các điểm bỏ phiếu đã mở cửa trong cuộc tổng tuyển cử, bắt đầu lúc 8h theo giờ địa phương (tức 13h theo giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 20h.

Lực lượng an ninh Thụy Điển. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Lực lượng an ninh Thụy Điển. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 13/9, các điểm bỏ phiếu trên khắp Thụy Điển đã mở cửa trong cuộc tổng tuyển cử được đánh giá là vô cùng khó đoán định khi phe cực hữu có thể lần đầu tiên tham gia chính phủ hoặc phe đối lập cánh tả giành lại quyền lực.

Các điểm bỏ phiếu mở cửa lúc 8h theo giờ địa phương (tức 13h theo giờ Việt Nam) và sẽ đóng cửa lúc 20h (tức 1h sáng ngày 14/9 theo giờ Việt Nam).

Những cuộc thăm dò dư luận trước đó cho thấy liên minh cánh tả có khoảng cách dẫn trước về tỷ lệ ủng hộ đáng kể so với liên minh gồm 4 đảng của Thủ tướng bảo thủ Ulf Kristersson, trong đó bao gồm cả đảng cực hữu Dân chủ Thụy Điển.

Tuy nhiên, khoảng cách này đã được thu hẹp thành thế cân bằng trong những ngày tranh cử cuối cùng./.

(Vietnam+)
#tổng tuyển cử #Thụy Điển #bỏ phiếu Thụy Điển
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