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Chủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán

Theo chủ tịch ECB, cuộc chiến tại Iran cùng với tình trạng năng lực lọc dầu ở nhiều nơi bị tàn phá, đặc biệt là tại Nga, đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, từ đó kéo mặt bằng giá cả chung tăng theo.

Khánh Ly
Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN phát)
Chủ tịch ECB Christine Lagarde phát biểu tại cuộc họp báo ở Frankfurt, Đức. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Theo Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde, lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.

Trong cuộc phỏng vấn với tờ Ouest-France, bà Lagarde cho biết cú sốc hiện tại sẽ diễn ra dai dẳng hơn. Bà nhận định xung đột tại Trung Đông sẽ còn tiếp diễn, đồng thời dự báo sự biến động và áp lực lên giá năng lượng sẽ chưa dừng lại, và đà tăng giá này cũng có nguy cơ làm giảm tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Theo bản ghi nội dung cuộc phỏng vấn nói trên được đăng tải trên trang web của ECB ngày 12/9, bà Lagarde nhấn mạnh nền kinh tế đang trải qua một cú sốc lớn và nhiều khả năng sẽ kéo dài hơn dự đoán.

Bà Lagarde phân tích thêm rằng cuộc chiến tại Iran cùng với tình trạng năng lực lọc dầu ở nhiều nơi bị tàn phá, đặc biệt là tại Nga, đã đẩy chi phí năng lượng lên cao, từ đó kéo mặt bằng giá cả chung tăng theo.

Bà khẳng định trong bối cảnh đó, cùng với việc nền kinh tế vẫn duy trì được sức chống chịu tốt, ECB buộc phải đưa ra các biện pháp ứng phó.

Trước đó trong tuần này, Chủ tịch Ngân hàng trung ương Đức (Bundesbank) Joachim Nagel cũng nhận định ECB có thể cần phải thắt nhẹ lãi suất nhằm kiểm soát đà tăng giá.

Trước tình hình giá dầu và khí đốt tăng mạnh do tác động từ cuộc chiến tại Iran, ECB trong tuần này đã quyết định nâng lãi suất lần thứ hai. Theo các nguồn thạo tin, các quan chức ECB cho rằng lãi suất sẽ còn tiếp tục tăng nhằm đưa lạm phát - hiện đã vượt mức 3% - quay trở lại mức mục tiêu 2%.

Sau quyết định điều chỉnh lãi suất trong tuần này, lãi suất của ECB hiện ở mức 2,5% - mức mà nhiều chuyên gia, bao gồm cả chuyên gia kinh tế trưởng Philip Lane, đánh giá là ở cận trên của khoảng trung tính.

Theo các dự báo mới do ECB công bố trong tuần này, lạm phát sẽ gia tăng trong các năm 2027 và 2028, trong đó chỉ số lạm phát dự báo của năm 2028 hiện đã nhỉnh hơn một chút so với mức mục tiêu.

Dự báo tăng trưởng kinh tế cũng được điều chỉnh tăng nhờ sức chống chịu của nền kinh tế Eurozone trước xung đột Trung Đông và các yếu tố bất lợi khác, bao gồm cả chính sách thương mại của Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Chủ tịch ECB #Lạm phát #Đồng tiền chung euro
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