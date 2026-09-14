Cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương từ 15/9/2026

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc bao gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế...

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 351/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương.

Về cơ cấu tổ chức, Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc bao gồm: Vụ Kế hoạch-Tài chính; Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên; Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ Pháp chế; Văn phòng bộ; Cục Năng lượng-Dầu khí; Cục Điện lực; Cục Công nghiệp; Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp; Cục Hóa chất; Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước; Cục Thương mại điện tử; Ủy ban Cạnh tranh quốc gia; Cục Khoa học, Công nghệ và Chuyển đổi số; Cục Xuất nhập khẩu; Cục Phòng vệ thương mại; Cục Xúc tiến thương mại; Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam; Viện Nghiên cứu Chiến lược, Chính sách Công Thương; Báo Công Thương; Tạp chí Công Thương.

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/9/2026./.

Bộ Công Thương có 21 đơn vị trực thuộc, mở rộng lĩnh vực quản lý Theo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương mà Chính phủ vừa ban hành, cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương có 21 đầu mối, giảm 1 đầu mối so với trước.