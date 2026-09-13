Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 - 23/9/2026), chiều 13/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân và khảo sát thực tế Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân, tỉnh Khánh Hòa.

Xây dựng lực lượng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi tới cán bộ, chiến sỹ Hải quân lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất; đồng thời trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Bí thư Quân ủy Trung ương đến lực lượng Hải quân và Lữ đoàn Tàu ngầm 189.

Biểu dương những thành tích, chiến công vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Quân chủng Hải quân, Lữ đoàn 189 đạt được thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Quân chủng phải là lực lượng tiên phong trên mọi lĩnh vực, trước hết là trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trên cơ sở phân tích tình hình, những thuận lợi, khó khăn tác động đến nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc nói chung, bảo vệ chủ quyền biển, đảo nói riêng, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, chiến sỹ Hải quân quán triệt sâu sắc, nắm vững các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quân sự, quốc phòng; trọng tâm là “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,” “Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.”

Lực lượng Hải quân chủ động phối hợp với các lực lượng nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối sách, giải pháp xử lý các tình huống, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, biển, đảo Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân vững mạnh về chính trị, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Cho rằng đây là vấn đề có tính nguyên tắc, là nền tảng tạo nên sức mạnh chiến đấu của Quân đội ta, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ, phải coi trọng giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, giáo dục truyền thống; đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Cùng với đó là xây dựng Đảng bộ Quân chủng trong sạch, vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xây dựng cán bộ, chiến sỹ Hải quân có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng, mưu trí, sáng tạo, khắc phục khó khăn, kiên quyết, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng Hải quân tinh nhuệ, thiện chiến, có sức cơ động và chiến đấu cao.

Đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là ưu tiên hàng đầu của Quân chủng - Lực lượng có khả năng tác chiến độc lập cao của Quân đội ta.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý phải tạo bước đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với đẩy mạnh đối ngoại quốc phòng; đẩy mạnh xây dựng chính quy, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đi đôi với bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sỹ; giữ vững mối quan hệ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gắn bó máu thịt với nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn duyệt đội danh dự Lữ đoàn Tàu ngầm 189, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống “Chiến đấu anh dũng, mưu trí sáng tạo, làm chủ vùng biển, quyết chiến quyết thắng,” với khát vọng và quyết tâm cao, trách nhiệm lớn, cán bộ, chiến sỹ Hải quân sẽ tiếp tục đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, tự lực, tự cường, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội luôn quan tâm, hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật để xây dựng Quân chủng Hải quân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; cùng quân dân cả nước bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan trung ương, các địa phương tiếp tục quan tâm, phối hợp, tạo điều kiện, động viên hỗ trợ cho Quân chủng Hải quân, trong đó có Lữ đoàn 189 hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc

Trước đó, thăm cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã nghe Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm, Tư lệnh Quân chủng Hải quân báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của Quân chủng Hải quân thời gian qua và tình hình biển, đảo hiện nay.

Những năm qua, Quân chủng Hải quân quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; khắc phục khó khăn, tập trung xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại,” nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiều nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với chiến sỹ, thủy thủ Lữ đoàn Tàu ngầm 189. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Hải quân và cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình; kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương, giải pháp phù hợp; xử trí hiệu quả các tình huống, đúng đối sách, không để bị động, bất ngờ, góp phần giữ vững chủ quyền và môi trường hòa bình, ổn định trên các vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Quân chủng chú trọng xây dựng vững mạnh về chính trị; điều chỉnh tổ chức lực lượng theo hướng tinh, gọn, mạnh; đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển nghệ thuật quân sự Hải quân; huấn luyện, làm chủ nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại. Công tác hậu cần, kỹ thuật, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đẩy mạnh.

Cùng với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Quân chủng làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước về biển, đảo; triển khai hiệu quả nhiều chương trình, mô hình thiết thực như “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển,” “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”; tích cực tham gia tìm kiếm, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” trên biển ngày càng vững chắc.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng Hải quân được triển khai chủ động, toàn diện, hiệu quả. Công tác xây dựng Đảng được chú trọng; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngày càng được nâng lên.

Ghi sổ truyền thống Lữ đoàn 189, Chủ tịch Quốc hội biểu dương những thành tích Lữ đoàn đã đạt được trong hơn 15 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển. Đặc biệt là kết quả nổi bật trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; làm chủ công nghệ, thiết bị, kỹ thuật tàu ngầm hiện đại; góp phần xây dựng Hải quân nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ghi nhận và bày tỏ tin tưởng cán bộ, chiến sỹ Lữ đoàn Tàu ngầm 189 tiếp tục kế thừa, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sỹ Hải quân”; truyền thống đơn vị Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; đoàn kết, năng động, sáng tạo, lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa; luôn là lực lượng “Trung thành tuyệt đối; kỷ luật chính quy; tinh nhuệ đi đầu; an toàn tuyệt đối” của Quân đội nhân dân Việt Nam; xứng đáng niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân./.

Chủ tịch Quốc hội thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân và khảo sát thực tế Lữ đoàn tàu ngầm 189 Chiều 13/9/2026, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đến thăm, làm việc với Quân chủng Hải quân và khảo sát thực tế Lữ đoàn Tàu ngầm 189, tại Căn cứ quân sự Cam Ranh, Vùng 4 Hải quân.

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