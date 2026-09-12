Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi

Ngày 12/9, tại thủ đô New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi.

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tại hội đàm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã chuyển lời thăm hỏi thân tình và những lời chúc mừng tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ tướng Narendra Modi và các nhà Lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cảm ơn sự đón tiếp chu đáo của nước chủ nhà; chúc mừng Ấn Độ và cá nhân Thủ tướng Narendra Modi về thành công của Hội nghị Thượng đỉnh BRICS 2026, cũng như những thành tựu kinh tế, xã hội vượt bậc; tin tưởng Ấn Độ sẽ thực hiện thành công “Tầm nhìn 2047” trở thành quốc gia phát triển.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đánh giá cao sáng kiến của Thủ tướng Narendra Modi về Diễn đàn Tiếng nói Phương Nam (Global South); khẳng định sẵn sàng phối hợp với Ấn Độ để đóng góp vào các sáng kiến của BRICS năm 2026, nhất là về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, năng lượng sạch, phát triển bền vững…

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới nhiều biến động, Việt Nam và Ấn Độ luôn là những người bạn gần gũi, thủy chung và kiên định; quan hệ hai nước đã được nâng lên Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026, thể hiện tầm mức sâu sắc của quan hệ song phương, sự chín muồi của lòng tin chính trị, chia sẻ tầm nhìn và hội tụ lợi ích chiến lược; mở ra nhiều cơ hội hợp tác rộng mở trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm và các mục tiêu, đường lối phát triển của Việt Nam và Ấn Độ có nhiều điểm tương đồng, tạo cơ hội để hai nước có thể đồng hành trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ vui mừng và nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sang thăm Ấn Độ; đánh giá cao sự tham gia của Việt Nam trong BRICS và nhấn mạnh sự tham dự của Việt Nam tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã giúp nâng tầm hội nghị.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thủ tướng Narendra Modi nhắc lại ấn tượng sâu sắc về chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026 vừa qua và trân trọng gửi lời thăm hỏi tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Thủ tướng Narendra Modi đánh giá cao quan hệ truyền thống lâu đời, sự gắn kết thông qua lịch sử, văn hóa, văn minh, cũng như sự tương đồng trong chính sách đối ngoại và chia sẻ tầm nhìn phát triển của hai nước; khẳng định Việt Nam là một trụ cột quan trọng trong chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ.

Trao đổi về quan hệ song phương, hai Thủ tướng vui mừng nhận thấy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ tiếp tục đạt được những bước tiến quan trọng; Chương trình Hành động 2024-2028 và kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang được triển khai tích cực; nhất trí duy trì đà phát triển mạnh mẽ và tin cậy chính trị cao như hiện nay; thường xuyên trao đổi, phối hợp giữa Lãnh đạo hai nước về các vấn đề song phương và khu vực, quốc tế; hướng tới kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2027.

Hai nhà Lãnh đạo nhất trí cho rằng Việt Nam và Ấn Độ là hai trong số những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới, có tính bổ trợ cao, tiềm năng hợp tác còn rất lớn; bày tỏ quyết tâm đẩy mạnh các biện pháp nhằm sớm đạt mục tiêu thương mại hai chiều đạt 25 tỷ USD; tạo điều kiện tiếp cận thị trường cho các sản phẩm của hai nước, đặc biệt là dược phẩm, nông sản, sản phẩm ngư nghiệp và chăn nuôi.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên thiết lập hành lang kinh tế và chuỗi cung ứng nhằm gia tăng kết nối hai nền kinh tế; xem xét khởi động đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) song phương, đồng thời tích cực phối hợp với các nước trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thúc đẩy sớm hoàn tất rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Ấn Độ (AITIGA); hoan nghênh các tập đoàn lớn của Ấn Độ đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ, cơ sở hạ tầng, năng lượng, dược phẩm.

Hai Thủ tướng cũng nhấn mạnh vai trò của kết nối cả về đường bộ, đường sắt, đường không và đường biển; nhất trí nghiên cứu thúc đẩy các dự án kết nối đường sắt, hình thành hành lang kết nối Nam Á-Đông Nam Á, cũng như kết nối giữa các cảng biển hai nước gắn với tuyến hàng hải Á-Âu.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị Ấn Độ tiếp tục tăng tần suất chuyến bay thẳng kết nối giữa các thành phố lớn của hai nước.

Hai Thủ tướng đánh giá hợp tác quốc phòng-an ninh là một trụ cột quan trọng của quan hệ song phương; nhất trí đẩy mạnh hợp tác công nghiệp quốc phòng và thương mại quân sự, đào tạo và cung cấp tín dụng ưu đãi; sớm tổ chức cuộc họp đầu tiên của cơ chế Đối thoại Ngoại giao-Quốc phòng.

Trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên sớm hình thành chiến lược kết nối công nghệ Việt Nam-Ấn Độ, tập trung vào các ngành mũi nhọn như trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ mạng di động 5G/6G..., xây dựng chương trình hợp tác về đào tạo kỹ sư AI, bán dẫn, đào tạo công nghệ số cho thế hệ trẻ, cũng như kết nối các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo của hai nước.

Hai nhà Lãnh đạo khẳng định thế mạnh của hai nước liên quan đến kết nối văn hóa, văn minh, lịch sử và tôn giáo từ hàng nghìn năm, mong muốn phát huy những lợi thế này để mở rộng hơn nữa hợp tác du lịch, văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần củng cố vững chắc nền tảng hữu nghị.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đề nghị hai bên đẩy mạnh triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao, yoga, giao lưu Phật giáo trong năm 2027 nhân dịp kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Ấn Độ.

Thủ tướng Narendra Modi bày tỏ đồng tình với các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và khẳng định Chính phủ Ấn Độ luôn ủng hộ, nỗ lực triển khai các biện pháp để thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, tiếp tục đưa quan hệ song phương đi vào chiều sâu, thực chất.

Hai Thủ tướng nhất trí tăng cường phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ Ấn Độ đóng vai trò lớn hơn trong các thể chế đa phương, sẵn sàng hỗ trợ Ấn Độ tăng cường hợp tác với ASEAN và mong Ấn Độ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ lập trường của ASEAN về Biển Đông.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trân trọng gửi lời mời Thủ tướng Narendra Modi sớm thăm lại Việt Nam. Thủ tướng Narendra Modi vui vẻ nhận lời và đề nghị hai bên thu xếp thời gian phù hợp./.

Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi Trong chuyến tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 năm 2026 tại Ấn Độ, sáng 12/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gặp Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi.