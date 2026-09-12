Xác lập tư duy đột phá mới trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Nga, Việt Nam-Pháp

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Nga, Pháp đã đạt kết quả toàn diện, mở ra hướng hợp tác mới trong kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam vừa kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Liên bang Nga, thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ theo lời mời của Tổng thống Nga V.Putin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Nhân dịp này, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung trả lời phỏng vấn báo chí về kết quả chuyến công tác.

Nhất trí cao trong nhiều lĩnh vực hợp tác

- Xin Bộ trưởng cho biết kết quả chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới hai nước trên cương vị mới sau khi Việt Nam tổ chức thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử Quốc hội Khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Chuyến thăm mang ý nghĩa lịch sử khi đây là chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga đầu tiên của Người đứng đầu Đảng, Nhà nước ta kể từ năm 1991 cũng là chuyến thăm chính thức Pháp lần thứ hai của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng thời cũng là lần thứ hai Người đứng đầu Đảng, Nhà nước Việt Nam tham dự sự kiện quốc tế do Pháp tổ chức, đặc biệt đây là Hội nghị ở cấp nguyên thủ lần đầu tiên trên thế giới về lĩnh vực không gian vũ trụ.

Chuyến thăm đã thành công tốt đẹp và đạt kết quả toàn diện, ở mức cao các mục đích, yêu cầu đề ra với nhiều kết quả thực chất, có ý nghĩa quan trọng đối với quan hệ của Việt Nam với các đối tác cũng như đối với sự phát triển của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cả hai nước đã dành sự đón tiếp rất trọng thị, nồng hậu với nhiều nghi lễ đặc biệt đối với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Đoàn, thể hiện sự coi trọng đặc biệt đối với quan hệ với Việt Nam cũng như đối với lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta, Nhân dân ta và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin chứng kiến Lễ trao văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

- Xin Bộ trưởng chia sẻ rõ hơn về những kết quả quan trọng, nổi bật đạt được trong khuôn khổ chuyến công tác?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Tại cả hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã có rất nhiều hoạt động phong phú với các cuộc hội đàm, hội kiến, gặp gỡ, trao đổi với tất cả các lãnh đạo cao nhất, các đại diện của các chính đảng, lãnh đạo của nhiều giới, từ doanh nghiệp cho tới giới học giả, những người làm công tác khoa học-công nghệ, giáo dục, với cộng đồng người Việt Nam ở hai nước. Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương tham gia đoàn cũng đã có các cuộc làm việc hiệu quả, thực chất với các đối tác ở cả hai nước.

Một điểm rất nổi bật trong hoạt động đối ngoại cấp cao lần này là việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và lãnh đạo của hai nước Liên bang Nga và Pháp đều đạt được nhất trí rất cao về những vấn đề được trao đổi và quan tâm chung, những kết quả tích cực đạt được trong quan hệ và phương hướng thời gian tới. Qua đó, lãnh đạo Việt Nam cùng lãnh đạo của hai nước đã tăng cường được sự hiểu biết lẫn nhau trong bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực đặt ra những yêu cầu mới đối với Việt Nam, với Liên bang Nga và với Pháp; đồng thời củng cố tin cậy chính trị ở mức cao đã được xác lập sau chuyến thăm lịch sử của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp vào tháng 10/2024 và đến Nga vào tháng 5/2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Quốc hội Liên bang Nga Valentina Matvienko. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Bên cạnh việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và củng cố quan hệ chính trị, một yếu tố rất quan trọng là việc lãnh đạo cấp cao Việt Nam, Nga và Pháp có sự nhất trí rất cao, đi sâu trao đổi về việc làm thế nào để triển khai thực hiện hiệu quả những thỏa thuận đã đạt được trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục-đào tạo… để từ đó mở ra những hướng hợp tác mới trong những lĩnh vực này.

Mặc dù thời gian chuyến thăm không dài, rất nhiều chương trình hợp tác đã được triển khai với nội dung phong phú, được hai bên ghi nhận và đánh giá cao trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam với Nga, Việt Nam với Pháp; trong các cuộc trao đổi giữa hai bên tại các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn về khoa học-công nghệ và những văn kiện hợp tác được ký kết.

Đối với Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ tại Pháp, lãnh đạo Pháp và các nước, tổ chức quốc tế đánh giá cao việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tham dự và có bài phát biểu quan trọng. Vũ trụ hiện nay là không chỉ là vấn đề khoa học mà còn là không gian phát triển mới, được Đảng và Nhà nước Việt Nam rất quan tâm và mong muốn tranh thủ, tận dụng để phát triển đất nước. Pháp là một nước có nhiều tiềm năng và thế mạnh cả về khoa học, ứng dụng và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vũ trụ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

- Xin Bộ trưởng cho biết một số điểm mới, đột phá trong hợp tác Việt Nam-Liên bang Nga, Việt Nam-Pháp đạt được sau chuyến công tác của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Việt Nam và Liên bang Nga, Việt Nam và Pháp hoàn toàn có thể tận dụng tiềm năng hợp tác để đáp ứng yêu cầu và lợi ích của mỗi bên. Trong thương mại và đầu tư, Việt Nam, Nga và Pháp đều nhận thấy rằng kim ngạch thương mại, đầu tư hai chiều cần phải cao hơn nữa để tương xứng với khuôn khổ quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên. Đặc biệt, trong lĩnh vực khoa học-công nghệ, hai bên có sự nhất trí cao; cả Pháp và Nga đều nhất trí xác định đây là một hướng đột phá mới trong quan hệ hợp tác với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rõ việc cần phải thay đổi tư duy, có cách làm mới trong hợp tác và được lãnh đạo hai nước nhất trí cao. Không còn là chuyện Việt Nam mua bao nhiêu hàng từ các nước và ngược lại mà phải làm sao để Việt Nam cùng Nga và Pháp hợp tác cùng sản xuất, cùng nghiên cứu và tạo ra sản phẩm chung, tăng cường liên kết, kết nối chuỗi cung ứng... Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu rõ việc cần phải thay đổi tư duy, có cách làm mới trong hợp tác và được lãnh đạo hai nước nhất trí cao. Tư duy không còn là chuyện Việt Nam mua bao nhiêu hàng từ các nước và ngược lại hay chuyển giao công nghệ đơn thuần mà phải làm sao để Việt Nam cùng Nga và Pháp hợp tác cùng sản xuất, cùng nghiên cứu và tạo ra sản phẩm chung, tăng cường liên kết, kết nối chuỗi cung ứng chung giữa Việt Nam và Nga, Việt Nam và Pháp. Đây là tư duy rất quan trọng để định hướng cho quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nga và Pháp thời gian tới.

Một điểm nữa có ý nghĩa lớn và quan trọng là qua các cuộc gặp gỡ và trao đổi, các nước đều cảm nhận và hiểu rõ cách làm hiện nay của Việt Nam, qua đó nhất trí sẽ cùng nhau tổ chức thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định lãnh đạo Việt Nam và Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo, giải quyết từng dự án để tháo gỡ các vướng mắc và khó khăn nếu có, từ đó đạt được kết quả cụ thể và tập trung vào những hướng đi mới.

Các hoạt động của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Pháp. (Ảnh: TTXVN)

Sự phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Nga và Pháp không chỉ góp phần vào việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, khoa học công nghệ của Việt Nam trong thời gian tới. Với việc hai nước đều là Ủy viên Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, có vị thế và tiếng nói quan trọng, việc tăng cường quan hệ với hai nước sẽ góp phần giúp Việt Nam thực hiện thành công đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ XIV, nâng cao vị thế quốc tế của Việt Nam, củng cố cục diện đối ngoại của ta ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương cũng như trên thế giới, mang lại lợi ích chung, củng cố hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực cũng như trên thế giới.

Triển khai hiệu quả các thỏa thuận đã đạt được

- Xin Bộ trưởng cho biết những kết quả này có ý nghĩa như thế nào đối với quan hệ Việt Nam-Nga, Việt Nam-Pháp? Hai bên sẽ làm gì để triển khai hiệu quả các kết quả đạt được thông qua chuyến thăm lần này?

Bộ trưởng Lê Hoài Trung: Để triển khai hiệu quả các kết quả đạt được thông qua chuyến thăm lần này, thời gian tới Việt Nam và các đối tác sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong các nhiệm vụ cụ thể.

Các bộ, ngành, địa phương, cơ quan, doanh nghiệp Việt Nam và các nước cần phối hợp chặt chẽ để xây dựng, triển khai chương trình hành động trên tinh thần bám sát các nhận thức chung và thỏa thuận cấp cao, xác định rõ việc, rõ tiến độ, rõ đầu mối, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, lấy lợi ích thiết thực của người dân, doanh nghiệp hai bên làm mục tiêu, lấy hiệu quả và kết quả cụ thể làm thước đo.

Việt Nam và các đối tác cần tăng cường rà soát định kỳ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, giám sát chặt chẽ việc triển khai các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, tiếp tục phối hợp hoàn thiện, nâng cấp các khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho các dự án hợp tác trọng điểm trong các lĩnh vực chiến lược.

Một nhiệm vụ quan trọng là ưu tiên triển khai các dự án có tính chiến lược và biểu tượng. Với Nga, ưu tiên là dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1, các dự án dầu khí, năng lượng, đường sắt và logistics, đồng thời thúc đẩy các chương trình nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực. Với Pháp, cần tiếp tục triển khai hiệu quả EVFTA, chủ động tháo gỡ các điểm nghẽn về thương mại, đầu tư, kết nối thị trường, logistics và chuỗi cung ứng, tạo điều kiện để doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào các dự án cụ thể. Quá trình triển khai phải bảo đảm hài hòa lợi ích, tuân thủ pháp luật, chất lượng, an toàn và hiệu quả lâu dài.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các diễn giả tại Phiên chính thức Hội nghị Thượng đỉnh Không gian vũ trụ.(Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Việt Nam cũng sẽ tăng cường phối hợp tại các diễn đàn quốc tế và khu vực, nhất là tại Liên hợp quốc, ASEAN và các diễn đàn đa phương mà Việt Nam và các đối tác cùng tham gia, qua đó góp phần thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, đối thoại, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Với tư cách là thành viên Ủy ban Liên hợp quốc về Sử dụng Hòa bình Không gian Vũ trụ (COPUOS), Việt Nam mong muốn tăng cường hợp tác với các quốc gia thành viên, trong đó có Nga và Pháp, trong lĩnh vực không gian vũ trụ, góp phần thúc đẩy việc sử dụng không gian vũ trụ vì mục đích hòa bình, phục vụ phát triển bền vững.

Tôi tin tưởng rằng Việt Nam và các đối tác sẽ phát huy tối đa các tiềm năng, tận dụng hiệu quả các cơ hội, đưa quan hệ song phương bước vào giai đoạn phát triển mới ngày càng mạnh mẽ, hiệu quả, góp phần vào công cuộc phát triển của mỗi nước, đáp ứng thiết thực hơn nhu cầu và mong muốn của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

- Xin trân trọng cảm ơn Bộ trưởng./.

Mở ra giai đoạn phát triển mới, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, mở thêm động lực hợp tác mới, nhất là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.