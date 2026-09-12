Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc làm việc về các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các Bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp-Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, bảo đảm an ninh năng lượng là yêu cầu hết sức quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng hai con số; đồng thời việc phát triển các khu, cụm công nghiệp, trung tâm năng lượng, trung tâm công nghiệp năng lượng có ý nghĩa quan trọng để Đồng bằng sông Cửu Long từng bước trở thành một cực tăng trưởng của cả nước.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, doanh nghiệp khẩn trương tháo gỡ vướng mắc, bảo đảm tiến độ các dự án điện trọng điểm, nhất là chuỗi khí-điện Lô B-Ô Môn, Long Phú và Sông Hậu 2.

Đối với Quy hoạch điện VIII điều chỉnh, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương đặc biệt quan tâm bổ sung các dự án điện của Cần Thơ, nhất là những dự án đã có nhà đầu tư; trong đó chú trọng điện gió ngoài khơi theo Nghị quyết 253/2025/QH15 ngày 11/12/ 2025 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030. Đối với các dự án nhiệt điện, Bộ Công Thương được yêu cầu tính toán mở rộng quy hoạch tại các trung tâm điện lực hiện hữu, trong đó có khu vực Long Phú.

Liên quan dự án Long Phú 1, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cho biết, Chính phủ đang tích cực thúc đẩy việc xử lý các vấn đề liên quan giữa PVN và đối tác Nga thông qua các kênh chính trị, ngoại giao, trên tinh thần bảo đảm hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa các bên. Bộ Công Thương được giao sớm tổ chức cuộc họp với EVN và PVN để xử lý các kiến nghị liên quan, trong đó có việc nghiên cứu mở rộng quy hoạch Long Phú.

Đối với Sông Hậu 2, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc giao Bộ Công Thương trong tháng 9 hoàn tất việc xử lý với phía Malaysia, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp quốc tế. Sau khi giải quyết xong với nhà đầu tư, các cơ quan liên quan phải khẩn trương triển khai dự án.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh nếu thực hiện theo quy trình đặc biệt, rút gọn, Sông Hậu 2 có thể phát điện vào năm 2030 và đây là yêu cầu rất quan trọng trong bảo đảm nguồn điện phục vụ phát triển kinh tế.

Đối với Trung tâm Điện lực Ô Môn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu PVN sớm hoàn tất công tác thượng nguồn, đưa mỏ khí Lô B vào khai thác; đồng thời phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường ống dẫn khí.

Đối với các nhà máy Ô Môn I, III và IV, các bên cần tiếp tục bám sát tiến độ; riêng Ô Môn II, Bộ Công Thương được giao trong tháng 9 mời EVN, PVN và Marubeni họp để giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bảo đảm tiến độ triển khai dự án.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết các nguồn điện được trao đổi tại cuộc làm việc đều là những nguồn điện nền quan trọng đối với hệ thống điện quốc gia, vừa góp phần bảo đảm an ninh năng lượng, vừa tạo cơ sở để Đồng bằng sông Cửu Long phát triển các nguồn năng lượng tái tạo.

Theo Thứ trưởng Trương Thanh Hoài, vướng mắc lớn nhất hiện nay tại Trung tâm Điện lực Ô Môn là dự án Ô Môn II. Một số cam kết của nhà đầu tư chưa phù hợp quy định pháp luật Việt Nam.

Bộ Công Thương sẽ tổ chức cuộc làm việc với PVN, EVN và Marubeni để rà soát toàn bộ vướng mắc; đồng thời cân nhắc kỹ dự án trong tổng thể quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Bộ vẫn ủng hộ việc triển khai dự án, hướng tới đồng bộ nguồn khí Lô B từ thượng nguồn, trung nguồn và hạ nguồn.

Về Long Phú 1, ông Trương Thanh Hoài cho rằng, cơ chế chi phí cố định hiện ở mức 400 đồng/kWh là quá thấp và đề nghị EVN xem xét lại, bảo đảm hiệu quả cho PVN trong quá trình vận hành dự án.

Đối với Sông Hậu 2, Bộ Công Thương đang đàm phán với nhà đầu tư về việc xử lý tiền ký quỹ và hồ sơ dự án, đồng thời thực hiện các thủ tục tố tụng liên quan tại trọng tài Singapore.

Về quy hoạch điện tại Cần Thơ, Bộ Công Thương ủng hộ về nguyên tắc đề xuất nghiên cứu bổ sung các dự án Long Phú 2, Long Phú 3 và sẽ cân đối trong tổng thể hệ thống. Bộ dự kiến sớm có văn bản gửi thành phố để trao đổi các nội dung liên quan quy hoạch.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Ông Trương Thanh Hoài nêu rõ Cần Thơ có tiềm năng lớn để phát triển trung tâm công nghiệp năng lượng tích hợp, gắn với điện gió ngoài khơi, dịch vụ hậu cần, hóa chất, hóa dầu và sản xuất thiết bị phục vụ ngành điện gió. Trung tâm này cần quỹ đất khoảng 400-500ha và gắn với cảng nước sâu, qua đó tạo động lực phát triển cho Cần Thơ và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Báo cáo tại cuộc làm việc, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn thông tin, đối với Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn I, tổ máy 2 đã sẵn sàng chạy khí; tổ máy 1 đã ký các hợp đồng và dự kiến đồng bộ, chạy thử khí vào cuối năm 2027. Tuy nhiên, theo yêu cầu điều độ, EVN có thể duy trì Ô Môn I đến hết mùa khô năm 2027, qua đó thời điểm chạy khí có thể lùi sang đầu năm 2028 để đồng bộ với Ô Môn IV.

Liên quan các dự án của PVN, EVN đang đàm phán hợp đồng mua bán điện đối với Ô Môn III và một số nội dung kỹ thuật còn cần xử lý. EVN dự kiến trong tháng 9 trình Hội đồng thành viên và báo cáo Bộ Công Thương, đồng thời cam kết phối hợp với PVN để giải quyết các vướng mắc.

Tổng Giám đốc PVN Lê Mạnh Cường cho hay chuỗi dự án khí Lô B đang triển khai tích cực, kết quả các giếng khoan mới cho thấy sản lượng khí tốt hơn tính toán ban đầu. PVN dự kiến có khí đầu tiên vào ngày 31/8/2027. Trung nguồn còn một số hộ dân tại Cần Thơ và An Giang chưa nhận tiền đền bù, song PVN phối hợp địa phương để xử lý dứt điểm, không để ảnh hưởng tiến độ.

Đối với Ô Môn IV, dự án đang vượt tiến độ, dự kiến nhận điện ngược tháng 12/2027, đốt lửa tháng 5/2028, chạy thử tháng 11/2028 và phát điện thương mại trong năm 2028. PVN đặt mục tiêu ký hợp đồng EPC Ô Môn III vào ngày 30/9 và khởi động dự án trong tháng 10, hướng tới có khí và phát điện thương mại vào quý II/2030.

PVN đồng thời đề xuất nghiên cứu bổ sung Ô Môn V trong quy hoạch để tận dụng hiệu quả nguồn khí; đồng thời sẵn sàng tiếp quản dự án Sông Hậu 2 nếu được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

Theo PVN, Sông Hậu 2 có công suất 2.200 MW, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và có thể tận dụng nhiều hạ tầng dùng chung với Sông Hậu 1, qua đó rút ngắn thời gian và giảm chi phí đầu tư.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên cho biết thời gian qua, thành phố phối hợp chặt chẽ với PVN, EVN trong triển khai các dự án năng lượng trọng điểm.

Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Trương Cảnh Tuyên báo cáo tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố. (Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN)

Đối với Long Phú 1, các thủ tục về giấy tờ cơ bản hoàn tất, chỉ còn một phần diện tích nhỏ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ đất đai. Thành phố cũng đang rà soát quy hoạch tại Đại Ngãi để bố trí khoảng 2,4 ha đất làm nhà ở cho chuyên gia, công nhân của nhà máy.

Đối với Sông Hậu 1, Cần Thơ phối hợp với PVN và các đơn vị liên quan thực hiện thủ tục kê khai thuế nhập khẩu than tại Hải quan Cần Thơ, góp phần tăng nguồn thu xuất nhập khẩu của thành phố. Riêng đường ống dẫn khí Lô B, thành phố cho biết còn 19 hộ chưa nhận tiền, trong đó phần lớn đã sẵn sàng bàn giao mặt bằng; thành phố cam kết xử lý các trường hợp còn lại, không để ảnh hưởng tiến độ dự án.

Ông Trương Cảnh Tuyên đề xuất thành phố phối hợp với PVN nghiên cứu xây dựng trung tâm công nghiệp năng lượng cấp vùng tại Cần Thơ, đồng thời đồng thuận với phương án PVN nghiên cứu tiếp quản Sông Hậu 2. Thành phố cũng thống nhất nghiên cứu bổ sung Ô Môn V trong bối cảnh Ô Môn II đang chậm tiến độ, nhằm sử dụng hiệu quả nguồn khí Lô B khi đưa vào khai thác.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố khẳng định Cần Thơ sẵn sàng phối hợp, hỗ trợ tối đa PVN, EVN và các bộ, ngành trong quá trình triển khai; kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm tiến độ các dự án điện trọng điểm, phục vụ an ninh năng lượng và phát triển kinh tế-xã hội của thành phố cũng như toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Cần Thơ đề xuất bổ sung 19 dự án nguồn điện mới tổng công suất hơn 42.000 MW Thành phố kiến nghị cập nhật Quy hoạch điện VIII điều chỉnh với 19 dự án nguồn điện mới, đồng thời tháo gỡ các dự án trọng điểm nhằm phát huy tiềm năng, hướng tới trở thành trung tâm năng lượng vùng.

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