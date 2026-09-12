Mở rộng hợp tác toàn diện và đột phá trong quan hệ kinh tế Việt-Nga

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước và hội đàm chính thức giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Điện Kremlin, nền tảng phân tích uy tín Russiaspivottoasia.com của Nga đã đăng tải bài bình luận chuyên sâu về hợp tác song phương.

Bài phân tích nhận định mối quan hệ kinh tế-thương mại giữa hai quốc gia đang đứng trước những cột mốc đột phá mang tính lịch sử, hướng tới mục tiêu chiến lược nâng kim ngạch thương mại hai chiều chạm mốc 15 tỷ USD vào năm 2030.

Theo các dữ liệu kinh tế và đầu tư cập nhật tính đến cuối tháng 8/2026 được bài báo công bố, quan hệ giao thương song phương đang ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ. Trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 5,9 tỷ USD (tăng 6% so với năm trước).

Bước sang năm 2026, tốc độ này tăng vọt lên mức 12% trong nửa đầu năm và dự kiến cả năm sẽ đạt mức kỷ lục 6,6 tỷ USD. Về dòng vốn đầu tư tính đến ngày 31/8/2026, Nga đang vận hành 244 dự án tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký đạt 996,81 triệu USD.

Ngược lại, Việt Nam cũng sở hữu 19 dự án tại Nga với tổng quy mô lên tới 1,64 tỷ USD, tiêu biểu là các liên doanh dầu khí Rusvietpetro và dự án chăn nuôi bò sữa của Tập đoàn TH Group tại vùng Viễn Đông.

Bài phân tích trên Russiaspivottoasia.com chỉ ra rằng để hiện thực hóa mục tiêu chiến lược 15 tỷ USD, hai quốc gia đang tập trung thúc đẩy các giải pháp mang tính đột phá trên 4 lĩnh vực cốt lõi.

Thứ nhất là năng lượng hạt nhân và thủy điện. Bên cạnh các liên doanh dầu khí truyền thống mang tính biểu tượng như Vietsovpetro (đã khai thác hơn 250 triệu tấn dầu) hay dự án cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Sakhalin-2 của Gazprom, bước ngoặt lớn nhất là Hiệp định liên chính phủ ký kết hồi tháng 3/2026 về việc xây dựng Nhà máy điện hạt nhân theo thiết kế của Nga tại Việt Nam.

Ngoài ra, Tập đoàn RusHydro đang triển khai các dự án nâng cấp kỹ thuật cho các nhà máy thủy điện tại Việt Nam.

Bài báo nhận định Nga đang kỳ vọng phát triển mạng lưới trung chuyển năng lượng qua lãnh thổ Việt Nam để cung cấp cho các quốc gia láng giềng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).

Thứ hai là hạ tầng logistics và Tuyến đường sắt liên vận trực tiếp: Bộ trưởng Giao thông Nga Andrey Nikitin xác nhận kế hoạch khẩn trương xúc tiến mở tuyến đường sắt trực tiếp định kỳ từ Việt Nam sang Nga đi qua Trung Quốc. Nhằm tối ưu hóa hành lang logistics vốn bị cản trở bởi khoảng cách địa lý, năng lực vận tải đoạn qua Mông Cổ thuộc tuyến Trung-Nga được dự kiến sẽ tăng 50% vào năm 2030.

Bài bình luận chuyên sâu về cục diện hợp tác song phương trên nền tảng phân tích Russiaspivottoasia.com. (Ảnh: TTXVN phát)

Thứ ba là hàng không và du lịch: nhằm tháo gỡ khó khăn về đội tàu bay, phía Nga đã đề xuất giải pháp thuê máy bay kèm phi hành đoàn (Wet leasing) từ các hãng hàng không Việt Nam. Số liệu từ Hiệp hội các nhà điều hành tour du lịch Nga (ATOR) và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam được bài báo dẫn chứng cho thấy thị trường đang phục hồi ngoạn mục khi Việt Nam đón 1 triệu lượt khách Nga chỉ trong 8 tháng năm 2026.

Thứ tư là thanh toán số và tiền mã hóa. Bộ Tài chính hai nước đang phối hợp xây dựng các cơ chế thanh toán nhanh bằng mã QR phục vụ du lịch và thương mại B2B. Đặc biệt, hai bên đang nghiên cứu giải pháp quản lý giao dịch tiền mã hóa (crypto) trong thương mại ngoại thương.

Hệ thống hóa các dữ liệu trên, bài phân tích đưa ra nhận định chiến lược rằng việc thắt chặt chuỗi cung ứng và đa dạng hóa đối tác không chỉ giúp Việt Nam củng cố nền tảng kinh tế bền vững, duy trì quyền tự chủ chiến lược, mà còn là một trong những mắt xích then chốt trong chính sách "Xoay trục sang châu Á" của Nga, giúp Moskva mở rộng tầm ảnh hưởng kinh tế và tạo thế cân bằng chiến lược bền vững tại khu vực ASEAN./.

Mở ra giai đoạn phát triển mới, củng cố quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Nga Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tạo dấu ấn trên nhiều lĩnh vực, mở thêm động lực hợp tác mới, nhất là khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.