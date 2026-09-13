Mở rộng không gian hợp tác quốc phòng Việt Nam - Ấn Độ

Sáng 13/9, tại New Delhi (Ấn Độ) Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh, thống nhất nhiều định hướng nhằm mở rộng và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Hội kiến diễn ra nhân dịp Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng tham gia Đoàn Thủ tướng Chính phủ Việt Nam dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 tại New Delhi, Ấn Độ.

Tại hội kiến, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Ấn Độ không ngừng được củng cố và tăng cường.

Tháng 5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Việt Nam có chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ. Hai bên nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hai nước với phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất.”

Theo Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, đây là nền tảng quan trọng để thúc đẩy hơn nữa hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có hợp tác quốc phòng.

Trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết và chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước, hợp tác quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ thời gian qua được triển khai tích cực, hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên duy trì trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao; các cơ chế đối thoại, tham vấn; giao lưu sĩ quan trẻ; huấn luyện, đào tạo; hợp tác quân, binh chủng; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc và công nghiệp quốc phòng.

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh đánh giá cao vị thế, vai trò của Việt Nam tại khu vực, đồng thời nhấn mạnh Ấn Độ coi trọng quan hệ quốc phòng với Việt Nam và đánh giá cao những kết quả hợp tác giữa hai Bộ Quốc phòng thời gian qua.

Theo ông Rajesh Kumar Singh, hợp tác quốc phòng Ấn Độ-Việt Nam còn nhiều dư địa để phát triển. Trong đó, tăng cường trao đổi, duy trì các cơ chế đối thoại quốc phòng và phối hợp tại các diễn đàn đa phương tiếp tục là những hướng đi được Ấn Độ coi trọng.

Các đại biểu chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Kiều Trinh/Vietnam+)

Hai bên nhất trí duy trì các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời hướng tới những bước đi thực chất, mở rộng thêm các lĩnh vực hợp tác mới, qua đó tạo ra những kết quả cụ thể, đóng góp vào năng lực của mỗi bên cũng như hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Hai bên thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; duy trì thường xuyên các cơ chế đối thoại, tham vấn; tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng Việt Nam-Ấn Độ lần thứ 16 tại Ấn Độ vào đầu năm 2027 nhằm tăng cường trao đổi, hiểu biết lẫn nhau và định hướng phát triển quan hệ quốc phòng song phương.

Hai bên cũng thúc đẩy hợp tác đào tạo, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, công nghiệp quốc phòng; xúc tiến triển khai các gói tín dụng, gói viện trợ không hoàn lại; nghiên cứu khả năng hợp tác trong những lĩnh vực tiềm năng như an ninh mạng, quân y, cứu hộ, cứu nạn.

Trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+), hai bên nhất trí phối hợp chặt chẽ, hoàn thành tốt vai trò đồng chủ trì Nhóm chuyên gia ADMM+ về An ninh mạng chu kỳ 2027-2030.

Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng bày tỏ mong muốn đón Thư ký Quốc phòng Rajesh Kumar Singh, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng, Quân đội Ấn Độ cùng các doanh nghiệp quốc phòng Ấn Độ thăm Việt Nam và tham dự Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3, diễn ra từ ngày 10-13/12/2026 tại Hà Nội.

Thư ký Quốc phòng Ấn Độ Rajesh Kumar Singh trân trọng mời Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Triển lãm hàng không vũ trụ tổ chức tại Ấn Độ vào tháng 2/2027./.

Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ Sáng 13/9/2026, tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi đón Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và các Trưởng đoàn tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 - năm 2026.