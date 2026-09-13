Công bố Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang

Sáng 13/9, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ và người có công với cách mạng tỉnh An Giang, Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Quân khu 9 tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận Ngày truyền thống của lực lượng vũ trang tỉnh An Giang (sau hợp nhất) và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sỹ Huỳnh Văn Thạnh.

Dự Lễ có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Chính sách và chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, Quân Khu 9, tỉnh An Giang, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thân nhân các anh hùng, liệt sỹ.

Tại buổi Lễ đã công bố Quyết định 1755 của Tư lệnh Quân khu 9 công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sỹ Huỳnh Văn Thạnh đã có những thành tích đặc biệt xuất sắc và hy sinh anh dũng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.

Trung Tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 và đồng chí Lê Quang Tùng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tỉnh An Giang trao Quyết định công nhận ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh An Giang và tặng hoa chúc mừng. (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ và đồng bào đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc, sự bình yên và phát triển của tỉnh An Giang và gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhấn mạnh, An Giang và Kiên Giang (trước đây) là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng và nhiều danh nhân, chí sỹ, cán bộ cách mạng tiền bối; nơi hội tụ những phẩm chất tốt đẹp của người dân Nam Bộ: yêu nước, nghĩa tình, đoàn kết, kiên cường, năng động, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn, thử thách. Sau hợp nhất, An Giang trở thành tỉnh có quy mô lớn hàng đầu cả nước; có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; địa hình đa dạng, có cả đồng bằng, rừng, biển đảo, biên giới; có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế-xã hội nhanh và bền vững.

Với vị trí chiến lược đó, trong kháng chiến, An Giang và Kiên Giang đều là những chiến trường hết sức ác liệt. Biết bao thế hệ cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã kiên cường bám đất, giữ vững cơ sở và phong trào cách mạng, vượt qua muôn vàn hy sinh, gian khổ, lập nên nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ vững chắc biên giới Tây Nam của Tổ quốc.

Mỗi tấc đất bình yên, mỗi thành quả phát triển hôm nay đều thấm đẫm công lao, xương máu và sự cống hiến của các thế hệ đi trước; là niềm tự hào, đồng thời nhắc nhở thế hệ hôm nay và mai sau phải luôn trân trọng, biết ơn, gìn giữ và phát huy truyền thống của quê hương An Giang anh hùng.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh trong việc nghiên cứu, xác lập và đề nghị công nhận ngày 10/9/1945 là Ngày truyền thống của Lực lượng vũ trang tỉnh An Giang. Đây là dấu mốc lịch sử cách mạng quan trọng nhằm giáo dục truyền thống, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân tỉnh nhà đối với giai đoạn cách mạng mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ xúc động khi Đảng, Nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho hai đồng chí cán bộ tiền bối, có những cống hiến, chiến công đặc biệt xuất sắc. Đồng chí Lâm Kiên Trì, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Kiên Giang, là người cán bộ cách mạng kiên trung, bản lĩnh, sâu sát cơ sở; trong những năm tháng chiến tranh ác liệt đã có nhiều đóng góp quan trọng, đặc biệt trực tiếp tổ chức lực lượng vượt biển ra Phú Quốc, nối lại sự lãnh đạo của Tỉnh ủy đối với Đảng bộ Phú Quốc, xây dựng lực lượng, mở tuyến vận chuyển bí mật trên biển và cùng tập thể Tỉnh ủy đề ra chủ trương “ba bám” (bám dân, bám đất, bám địch), góp phần đánh bại các đợt bình định của địch, tiến tới giải phóng quê hương.

Liệt sỹ Huỳnh Văn Thạnh, nguyên Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng, là người cán bộ, chiến sỹ gan dạ, mưu trí, dũng cảm, trực tiếp chỉ huy và tham gia nhiều trận đánh ác liệt lập nên những thành tích xuất sắc, góp phần giải phóng Giồng Riềng năm 1975; sau ngày đất nước thống nhất, đồng chí tiếp tục chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam và anh dũng hy sinh khi mới 26 tuổi.

Hai con người, hai thế hệ, hai vị trí công tác khác nhau, nhưng cùng gặp nhau ở một phẩm chất cao đẹp: tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; kiên cường trước gian khổ, hiểm nguy; mưu trí, dũng cảm, dám nghĩ, dám làm, dám hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Phó Chủ tịch nước khẳng định, danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, chiến công đặc biệt xuất sắc của hai đồng chí cũng như 82 cá nhân thuộc tỉnh đã được phong tặng, truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ; đồng thời là niềm vinh dự, tự hào của gia đình, quê hương và lực lượng vũ trang tỉnh nhà.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đề nghị An Giang tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của quê hương, quyết tâm xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng tốc phát triển nhanh và bền vững; phát triển văn hóa, xã hội; làm tốt công tác “Đền ơn, đáp nghĩa,” chăm lo cho người có công; bảo đảm an sinh xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Đặc biệt, với vị trí chiến lược về quốc phòng và an ninh ở khu vực Tây Nam Bộ, tỉnh cần tập trung nâng cao tiềm lực quốc phòng an ninh, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền biên giới đất liền và biển đảo quốc gia trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng rằng, với nền tảng vững chắc đã được xây đắp bằng mồ hôi, xương máu và công sức của các thế hệ đi trước, cùng với tiềm năng, lợi thế và không gian phát triển mới, quyết tâm mới, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh An Giang sẽ nỗ lực xây dựng An Giang phát triển nhanh, bền vững, tỉnh phát triển khá của cả nước, trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong kỷ nguyên phát triển mới.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân cho thân nhân liệt sỹ Huỳnh Văn Thạnh (Mười Thạnh), Nguyên Chính trị viên Đại đội Địa phương quân huyện Giồng Riềng, Tỉnh đội Rạch Giá (nay là tỉnh An Giang). (Ảnh: Lê Huy Hải/TTXVN)

Thay mặt thân nhân hai gia đình của đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sỹ Huỳnh Văn Thạnh được truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Thiếu tướng Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an Thành phố Cần Thơ (con trai của liệt sỹ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Huỳnh Văn Thạnh) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Quân khu 9 và tỉnh An Giang quan tâm, phối hợp sưu tầm, xác minh hồ sơ, ghi nhận, đề nghị tôn vinh những công lao, thành tích và sự cống hiến của hai đồng chí đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được Đảng, Nhà nước truy tặng hôm nay là phần thưởng cao quý, thể hiện sự ghi nhận, trân trọng và tôn vinh đối với những thành tích đặc biệt xuất sắc, những cống hiến to lớn của đồng chí Lâm Kiên Trì và liệt sỹ Huỳnh Văn Thạnh; thân nhân hai gia đình, đây là niềm vinh dự, tự hào sâu sắc, đồng thời là nguồn động viên, an ủi vô cùng lớn lao.

Đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân được truy tặng cho hai đồng chí, chúng tôi càng nhận thức sâu sắc trách nhiệm giữ gìn và tiếp nối truyền thống cách mạng của các thế hệ đi trước. Thân nhân hai gia đình nguyện tiếp tục đoàn kết, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tích cực giáo dục con cháu biết trân trọng lịch sử, sống có trách nhiệm, có nghĩa tình, không ngừng học tập, lao động và cống hiến, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc./.

An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực Với chiến lược phát triển 8 đô thị động lực gắn kết ba không gian biển-biên giới-nội địa, An Giang đang mở rộng không gian phát triển, hoàn thiện hạ tầng, tạo xung lực mới cho kinh tế biển.

