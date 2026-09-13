Học và thực hành theo Bác: Chuyển hóa thành hành động cụ thể

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong những năm qua và Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13/7/2026 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới," các cấp ủy đảng tỉnh An Giang cụ thể hoá bằng nhiều mô hình, cách làm hiệu quả, thiết thực; yêu cầu không chỉ nâng cao về nhận thức, mà còn phải trở thành động lực, chuẩn mực hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Tích cực học tập và thực hành theo Bác

Đảng bộ xã Vĩnh Bình là một trong những đơn vị tiêu biểu của tỉnh An Giang về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị trong nhiều năm qua với nhiều mô hình mới, cách làm hay góp phần nâng cao uy tín của tổ chức đảng, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong số đó có công trình “Không gian văn hoá Hồ Chí Minh” tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Bình và tại Ban Chỉ huy Quân sự xã để cán bộ, chiến sỹ, đảng viên và người dân đến tìm hiểu, học tập noi theo gương Bác.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Bình Võ Thanh Xuân cho biết: “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” được thực hiện nhân kỷ niệm 85 Ngày Bác Hồ về nước (28/01/1941- 28/01/2026). Không gian được bố trí tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thiết kế, trưng bày hàng trăm hình ảnh về cuộc đời sự nghiệp của Bác được cô đọng thành những thông tin chắt lọc, trực quan sinh động bằng hình thức infographic.

Đặc biệt, Đảng bộ xã còn ứng dụng công nghệ, xây dựng các mã QR chứa đựng phim, chuyện kể, hình ảnh, bài viết, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh và truyền thống cách mạng của dân tộc, quê hương An Giang, tạo nên một kho tư liệu sống động để cán bộ, đảng viên tìm hiểu, học tập và làm theo lời Bác.

Để thuận tiện cho việc khai thác tư liệu, vận dụng trong sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ Vĩnh Bình đã thiết kế các QR thành một bức tranh chứa đựng các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tư liệu công tác xây dựng Đảng tặng cho các chi bộ trực thuộc đặt tại cơ quan, trụ sở ấp trong xã.

Hằng tuần, các chi bộ trực thuộc luân phiên đăng ký đến sinh hoạt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác tại “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh.”

Tại các buổi sinh hoạt, lãnh đạo Đảng ủy xã hướng dẫn cán bộ, đoàn viên đăng ký nội dung học tập, thực hành theo gương Bác bằng những việc làm cụ thể.

“Việc xây dựng và đưa vào hoạt động công trình này nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của địa phương,” ông Võ Thanh Xuân nhấn mạnh.

Trung tá Trần Chiêu Anh, Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bình cho biết, qua tìm hiểu về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" tại Ủy ban nhân dân xã và thấy được ý nghĩa, hiệu quả thiết thực, giữa năm 2026, Đảng ủy Ban chỉ huy Quân sự xã cũng đã xây dựng công trình này.

Đây là nơi sinh hoạt chính trị, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sỹ tìm hiểu và học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, hun đúc tinh thần yêu nước, ý chí quyết tâm trong học tập và làm việc, rèn luyện, thực hiện tốt bảo vệ Tổ quốc.

“Trước đây, tôi được tìm hiểu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những buổi nói chuyện của cấp trên hoặc qua các phương tiện truyền thông nên chưa được đầy đủ, phong phú; bản thân tôi cũng chú ý chọn lọc nguồn thông tin để tìm hiểu. Thời gian gần đây, khi đơn vị xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" trưng bày hình ảnh về cuộc đời, sự nghiệp của Bác, bố trí các mã QR theo từng chủ đề, qua đó giúp tôi dễ dàng và an tâm tìm hiểu, vì những thông tin đã được chắt lọc, đảm bảo chính thống. Là một đảng viên trẻ, tôi luôn nhắc nhở bản thân phải không ngừng rèn luyện, học tập, làm việc trách nhiệm, chí công vô tư, tu dưỡng đạo đức, lối sống giản dị, luôn vì quê hương, đất nước và vì nhân dân mà phục vụ,” anh Đoàn Hữu Phước, Tiểu đội trưởng Dân quân thường trực, Ban Chỉ huy Quân sự xã Vĩnh Bình chia sẻ.

Nâng cao năng lực, trách nhiệm cán bộ, đảng viên

Bí thư Đảng ủy xã Vĩnh Bình, ông Nguyễn Văn Thoàn cho biết, Ban Thường vụ Đảng ủy xã thường xuyên chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nội dung: “Học Bác phải không ngừng chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực nhằm góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng.”

Qua đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, cán bộ, đảng viên; đặc biệt là tinh thần nêu gương, ý thức phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Đảng bộ xã Vĩnh Bình đã triển khai nhiều chương trình thiết thực chăm lo đời sống người dân như: chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát hỗ trợ xây mới và sửa chữa hàng trăm căn nhà cho hộ khó khăn; vận động nhà hảo tâm hỗ trợ xây dựng từ 10 đến 15 cầu giao thông nông thôn và hàng chục km đường giao thông mỗi năm, sửa chữa nâng cấp trường học với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng; qua đó góp phần nâng cao đời sống, phát triển sản xuất trong nhân dân.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường cho biết, thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới," xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ vừa “hồng” vừa “chuyên” không chỉ là yêu cầu về nhận thức, mà còn phải trở thành động lực, chuẩn mực hành động thường xuyên của mỗi cán bộ, đảng viên.

Thực hiện việc học tập, thực hành theo Bác, cán bộ, đảng viên không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu, ghi nhớ những lời dạy mà cần chuyển hóa thành hành động cụ thể trong công tác và đời sống hằng ngày.

Mỗi cán bộ phải nói đi đôi với làm; dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; lấy hiệu quả công việc, tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức trách nhiệm và sự gương mẫu làm thước đo; không ngừng học tập, cập nhật kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, năng lực quản trị và khả năng thích ứng với yêu cầu mới của thực tiễn.

Trong giai đoạn phát triển mới, trước bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập quốc tế, đổi mới mô hình quản trị, yêu cầu phát triển nhanh và bền vững đòi hỏi cán bộ không chỉ có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt mà còn phải có tư duy đổi mới, năng lực sáng tạo, khả năng ứng dụng khoa học công nghệ.

Việc học Bác phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể như: nâng cao chất lượng tham mưu; cải tiến phương pháp làm việc; nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt, người đứng đầu phải thật sự nêu gương; bởi sự gương mẫu của cán bộ lãnh đạo, quản lý có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần hình thành môi trường làm việc kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết và đổi mới.

"Học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, thực chất, tránh hình thức; cần tiếp tục xây dựng cơ chế khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chủ nghĩa cá nhân và thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ; qua đó góp phần xây dựng nền hành chính hiệu lực, hiệu quả, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh và đóng góp tích cực vào mục tiêu phát triển nhanh, bền vững của đất nước,” Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang Tống Phước Trường chia sẻ./.

Chỉ thị 07-CT/TW: Học tập, thực hành theo Bác phải được đo bằng kết quả cụ thể Các chuyên gia cho rằng việc thực hành theo Bác phải được thể hiện bằng kết quả công việc, khả năng tháo gỡ những vấn đề thực tiễn và những chuyển biến người dân có thể trực tiếp cảm nhận.

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