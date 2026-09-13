Lãnh đạo BRICS kêu gọi bảo vệ an toàn các cơ sở hạt nhân

Trong ngày họp đầu tiên của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 diễn ra ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ, các nhà lãnh đạo BRICS đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về rủi ro ngày càng tăng từ các vụ xung đột và tấn công nhằm vào cơ sở hạt nhân, cho rằng an toàn và an ninh hạt nhân phải được duy trì, kể cả trong các cuộc xung đột vũ trang.



Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, trong Tuyên bố New Delhi 2026 được thông qua ngay trong ngày đầu tiên của hội nghị kéo dài 2 ngày này, các nhà lãnh đạo BRICS nêu rõ: “Chúng tôi bày tỏ sự quan ngại sâu sắc về các vụ tấn công có chủ đích nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự và các cơ sở hạt nhân vì mục đích hoà bình đang được Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) giám sát chặt chẽ, hành động này vi phạm luật pháp quốc tế và các nghị quyết liên quan của IAEA.”

Các nhà lãnh đạo BRICS nhấn mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn, an ninh và an ninh hạt nhân phải luôn được duy trì, kể cả trong các cuộc xung đột vũ trang, để bảo vệ con người và môi trường.

Các nước cần củng cố hệ thống giải trừ quân bị, kiểm soát vũ khí và không phổ biến vũ khí hạt nhân, đồng thời bảo vệ tính toàn vẹn của hệ thống này để đạt được sự ổn định toàn cầu, cũng như hoà bình và an ninh quốc tế.



Cũng theo các nhà lãnh đạo BRICS, khu vực phi hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và củng cố cơ chế không phổ biến vũ khí hạt nhân. Trên tinh thần đó, BRICS ủng hộ tất cả các khu vực phi hạt nhân cũng như các cam kết chống lại việc sử dụng hoặc đe doạ sử dụng vũ khí hạt nhân.



Các nhà lãnh đạo BRICS thừa nhận tầm quan trọng của việc đẩy nhanh thực hiện các nghị quyết về việc thiết lập một “khu vực không có vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí huỷ diệt hàng loạt ở khu vực Trung Đông,” bao gồm cả hội nghị được triệu tập theo Quyết định 73/546 của Đại hội đồng Liên hợp quốc./.

BRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.

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