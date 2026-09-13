Nghị quyết 23: Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

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Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ.”



Phát biểu tại tọa đàm, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn đã giới thiệu về bối cảnh ra đời, ý nghĩa cùng những nội dung chính, các quan điểm chỉ đạo, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết 23-NQ/TW về công tác về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tổng Lãnh sự chia sẻ về những điểm mới nổi bật về tư duy có ý nghĩa chiến lược. Đó là khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là bộ phận không tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Nghị quyết cũng đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng khi chuyển từ phương châm "vận động, tập hợp, chăm lo" sang "đồng hành, kiến tạo cơ chế," tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu rộng hơn vào quá trình phát triển đất nước.

Tổng Lãnh sự cũng nhấn mạnh mục tiêu xây dựng cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài vững mạnh, hội nhập tốt và giữ gìn bản sắc dân tộc, trong đó trọng tâm là nâng cao địa vị pháp lý, hỗ trợ hội nhập, ổn định đời sống, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa và phát huy vai trò của cộng đồng như những “đại sứ văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.”

Tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka Nguyễn Trường Sơn và đại diện VJCE chủ trì buổi tọa đàm về Nghị quyết 23. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN)

Tổng Lãnh sự đánh giá cộng đồng người Việt ở Kansai là cộng đồng trẻ, năng động và đang tiếp tục phát triển, đóng góp tích cực cho đất nước cũng như xã hội sở tại, nhưng nhìn nhận vẫn tồn tại những hiện tượng “con sâu làm rầu nồi canh,” những trường hợp vi phạm pháp luật sở tại, ảnh hưởng đến hình ảnh của Việt Nam ở sở tại.

Theo ông Nguyễn Trường Sơn, thế hệ trẻ là lực lượng có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Thế hệ trẻ Việt Nam đang học tập, nghiên cứu, làm việc và kinh doanh tại Nhật Bản có nhiều điều kiện để tiếp cận tri thức, công nghệ và phương thức quản lý tiên tiến, qua đó, có thể đóng góp trực tiếp, thực chất và hiệu quả vào sự phát triển của đất nước.

Tổng Lãnh sự cũng giới thiệu những hoạt động của Tổng Lãnh sự quán thời gian tới để đồng hành cùng với cộng đồng, trong đó có việc tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, xây dựng mạng lưới tri thức Việt ở khu vực, kết nối giữa các tổ chức, hội đoàn người Việt ở sở tại với các địa phương, doanh nghiệp trong nước nhằm tạo ra các cơ hội hợp tác, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội trong nước... Tổng Lãnh sự cũng đề nghị cộng đồng, các hội đoàn tiếp tục chung tay đưa Nghị quyết 23 đi vào cuộc sống.



Từ thực tiễn hoạt động cộng đồng, bà Lê Thương, Giám đốc VJCE, đại diện Ban tổ chức, cho rằng việc tạo không gian để thanh niên gặp gỡ, trao đổi và kết nối là cần thiết trong giai đoạn hiện nay.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, bà Lê Thương nói: “Điều chúng tôi quan tâm là làm sao để tinh thần của Nghị quyết 23-NQ/TW được đưa vào những việc làm cụ thể. Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản có tri thức, kinh nghiệm và nhiều sáng kiến. Nếu kết nối được những nguồn lực này, cộng đồng sẽ có thêm nhiều hoạt động thiết thực.”

Tại chương trình, các đại biểu trao đổi về hoạt động của thanh niên trong cộng đồng; giáo dục, văn hóa; kết nối doanh nghiệp; đổi mới sáng tạo; hỗ trợ thế hệ trẻ học tập và lập nghiệp tại Nhật Bản. Nhiều ý kiến cũng đề cập việc tăng cường liên kết giữa thanh niên ở các địa phương của Nhật Bản, xây dựng mạng lưới kết nối trí thức và doanh nhân trẻ, qua đó tạo thêm các kênh hợp tác giữa cộng đồng người Việt Nam với các tổ chức, doanh nghiệp Nhật Bản.



Với hơn 100 đại biểu tham dự, tọa đàm là dịp để thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản trao đổi trực tiếp về những vấn đề đang đặt ra đối với thế hệ trẻ, đồng thời đề xuất các hoạt động cụ thể nhằm phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài./.



Cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản mong muốn đóng góp nhiều hơn cho quê hương Chủ tịch Liên hiệp hội người Việt Nam tại Nhật Bản kỳ vọng các đại biểu Quốc hội khóa XVI sẽ tiếp tục quan tâm để cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đóng góp nhiều hơn cho quê hương.