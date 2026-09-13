Giới chức Australia siết thời lượng dùng thiết bị điện tử tại trường học

Chính quyền bang New South Wales, Australia vừa thông báo sẽ áp dụng các giới hạn về thời gian sử dụng màn hình thiết bị điện tử hằng ngày tại hệ thống trường công lập, sau khi ghi nhận sự sa sút đáng báo động về kết quả học tập của học sinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, bắt đầu từ học kỳ I năm 2027, học sinh từ mẫu giáo đến lớp 2 tại New South Wales sẽ chỉ được sử dụng thiết bị điện tử tối đa 15 phút/ngày, lớp 3-4 là 30 phút/ngày và lớp 5-6 là 45 phút/ngày.

Đối với cấp trung học, học sinh lớp 7-10 được phép dùng thiết bị tối đa 25% thời lượng mỗi môn học, trong khi lớp 11-12 được phép sử dụng tối đa 50% thời lượng.

Cùng với chiến dịch siết chặt này, giới chức giáo dục của bang New South Wales cũng khuyến nghị các trường học áp đặt giới hạn sử dụng thiết bị trên đối với bài tập về nhà và không giao bài tập yêu cầu dùng thiết bị này cho học sinh dưới lớp 5. Tối thiểu một giờ học bằng "giấy và bút" truyền thống mỗi ngày cũng được khuyến khích áp dụng.

Các quy định này sẽ mang tính khuyến nghị đối với các trường công lập từ năm 2027 trước khi trở thành bắt buộc vào năm 2028, với các ngoại lệ dành cho học sinh khuyết tật, có nhu cầu đặc biệt hoặc tiếng Anh không phải là ngôn ngữ mẹ đẻ.

Động thái trên được đưa ra nhằm ứng phó với những xu hướng đáng lo ngại trong giáo dục. Theo Chương trình Đánh giá học sinh quốc tế (PISA) của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), học sinh Australia có tỷ lệ dành hơn 2 giờ/ngày để sử dụng thiết bị điện tử cho mục đích học tập, cao gấp gần 2 lần so với mức trung bình toàn cầu.

Trong khi đó, thành tích học tập, đặc biệt là kỹ năng đọc và viết ở độ tuổi 12-15, lại đang sụt giảm. Tuần trước, dữ liệu cho thấy học sinh lớp 9 tại Australia tiếp tục trượt dốc khi ghi nhận kết quả môn Toán và tiếng Anh thấp nhất từ trước đến nay trong bài kiểm tra giáo dục quốc tế này.

Khảo sát riêng của bang New South Wales cũng chỉ ra 50% số học sinh thừa nhận bị xao nhãng bởi các thiết bị điện tử. Đáng chú ý, khảo sát cho thấy, chỉ có 45% phụ huynh cấp trung học và 32% phụ huynh cấp tiểu học tin rằng lợi ích của công nghệ vượt trội hơn tác hại.

Đánh giá về tác động y tế, bác sỹ nhi khoa trưởng của cơ quan y tế bang NSW Helen Goodwin cảnh báo việc lạm dụng màn hình có thể ảnh hưởng đến các hoạt động hằng ngày vốn hỗ trợ sự phát triển khỏe mạnh của trẻ.

Trong khi đó, quan chức phụ trách giáo dục của bang này Prue Car nhấn mạnh chính quyền có trách nhiệm hành động khi các nghiên cứu cho thấy thanh thiếu niên đang dành tới 7 giờ mỗi ngày để “dán mắt vào màn hình,” dẫn đến kỹ năng đọc viết của cả một thế hệ thụt lùi.

Biện pháp mới nói trên là bước tiến tiếp theo của chính quyền bang NSW sau khi ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học vào năm 2023 và áp dụng các biện pháp siết chặt kiểm tra bài tập về nhà đối với học sinh thi chứng chỉ trung học (HSC) do lo ngại việc lạm dụng trí tuệ nhân tạo (AI)./.

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