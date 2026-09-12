LHQ cảnh báo khủng bố lợi dụng AI, game và mạng xã hội để chiêu mộ giới trẻ

Các tổ chức khủng bố đang ngày càng sử dụng công nghệ số để phục vụ hoạt động chiêu mộ, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên trở thành đối tượng mục tiêu đáng chú ý.

Đây là nội dung trong báo cáo mới của Ban Thư ký Ủy ban Chống khủng bố thuộc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (CTED).

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, báo cáo lưu ý rằng hoạt động tuyên truyền của các tổ chức khủng bố hiện không còn chỉ nhằm phát tán thông điệp mà đã được lồng ghép vào nhiều khâu hoạt động, từ chiêu mộ thành viên, gây quỹ đến hỗ trợ thiết lập quyền kiểm soát tại các khu vực chúng hoạt động.

Đáng chú ý, các tổ chức khủng bố đang tìm cách tiếp cận giới trẻ thông qua trò chơi điện tử trực tuyến và các không gian mạng xã hội thế hệ mới như Discord, Twitch hay Steam.

Báo cáo nêu rõ: "Chiến dịch chiêu mộ của các tổ chức khủng bố nhắm thẳng vào giới trẻ thông qua trò chơi điện tử. Nhiều nhóm đã tự thiết kế các tựa game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS) mang chủ đề bạo lực cực đoan, đồng thời can thiệp chỉnh sửa mã nguồn các dòng game phổ biến hiện có để lồng ghép thông điệp và các tư tưởng cực đoan vào các định dạng giải trí quen thuộc."

Bên cạnh đó, các nội dung bạo lực mang tính trực quan, trong đó có video hành quyết và hình ảnh thương vong hàng loạt, cùng với các trào lưu mạng mang xu hướng chủ nghĩa hư vô, có thể bị lợi dụng để phục vụ quá trình cực đoan hóa giới trẻ.

Một xu hướng khác mà báo cáo lưu ý là sự giao thoa ngày càng rõ giữa các hệ tư tưởng bạo lực cực đoan trên không gian mạng. Các nội dung tuyên truyền có thể kết hợp luận điệu, biểu tượng và những bất mãn xuất phát từ nhiều bối cảnh khác nhau nhằm tăng khả năng tiếp cận và tác động tới nhiều nhóm đối tượng.

Báo cáo cũng nhấn mạnh mối liên hệ ngày càng chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền với các chức năng cốt lõi của các tổ chức khủng bố.

Báo cáo tập trung phân tích hoạt động của nhóm JNIM (một nhánh của Al Qaeda tại vùng Sahel), nhóm Al-Shabaab tại Somalia, nhóm ISIL-K tại Trung Á và Nam Á, cùng mạng lưới TTP tại Pakistan.

Theo các phân tích trong báo cáo, những nhóm này sử dụng tuyên truyền để hỗ trợ hoạt động quản trị tại các khu vực kiểm soát, khai thác những bất mãn trong cộng đồng địa phương, tạo dựng hình ảnh về tính chính danh giả tạo, hỗ trợ gây quỹ và tác động tới nhận thức của người dân về quyền lực cai trị.

CTED cảnh báo tốc độ thích ứng của các tổ chức khủng bố đang đặt ra thách thức đối với khả năng ứng phó của các quốc gia. Tuyên truyền từ lâu đã là một bộ phận trong chiến lược hoạt động của các tổ chức khủng bố.

Tuy nhiên, báo cáo nhận định phương thức triển khai, quy mô và chức năng của hoạt động này đã có những thay đổi đáng kể, với mức độ tích hợp và khả năng thích ứng cao hơn trước.

Nếu trước đây các tổ chức khủng bố như Al Qaeda (mạng lưới từng thực hiện các vụ tấn công kinh hoàng làm rung chuyển nước Mỹ đúng 25 năm về trước) chủ yếu dựa vào những thông điệp được phát tán thông qua các phương tiện truyền thông truyền thống, sự trỗi dậy của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng từ giữa thập niên 2010 đã đánh dấu bước chuyển sang một hệ sinh thái tuyên truyền kỹ thuật số đa ngôn ngữ và có mật độ phát tán cao.

Vì vậy, báo cáo cho rằng các biện pháp chống khủng bố cần tính đến vai trò của tuyên truyền trong hoạt động của các tổ chức này, đồng thời bảo đảm tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và luật quốc tế về quyền con người./.

25 năm vụ khủng bố 11/9: CIA giải mật những cảnh báo về Al-Qaeda CIA giải mật hơn 70 báo cáo cho thấy Mỹ từng nhận được nhiều cảnh báo về nguy cơ Al-Qaeda tấn công, trong khi DHS cảnh báo mối đe dọa khủng bố đang chuyển biến với sự hỗ trợ của AI, công nghệ, drone.