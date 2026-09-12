Cháy phà ngoài khơi Philippines: 35 người thiệt mạng, 54 người mất tích

Lực lượng cứu hộ Philippines ngày 11/9 đã tìm thấy thêm 30 thi thể trên chiếc phà bị cháy ngoài khơi tỉnh Palawan, nâng số người thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn lên 35 người. Hiện vẫn còn 54 người mất tích.

Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Philippines (PCG) cho biết chiếc phà M/V June Aster bốc cháy ngày 9/9 khi đang di chuyển từ Manila đến đảo Coron, một điểm du lịch nổi tiếng thuộc tỉnh Palawan. Sau khi xảy ra hỏa hoạn, phà đã mắc cạn gần vùng biển Coron.

Theo danh sách hành khách và thủy thủ đoàn, có 134 người trên phà, gồm 117 hành khách và 17 thành viên thủy thủ đoàn. Tuy nhiên, cơ quan chức năng sau đó đã xác định 2 hành khách trong danh sách không lên tàu.

Tính đến tối 11/9, có 43 người được xác nhận sống sót, trong khi 35 người thiệt mạng và 54 người vẫn chưa được xác định tung tích. Hình ảnh do PCG công bố cho thấy chiếc phà bị cháy đen, nhiều khu vực chỉ còn lại phần kim loại và tro tàn.

Người phát ngôn PCG Noemi Cayabyab cho biết nhiều thi thể đã được đưa lên tàu cứu hộ và dự kiến được vận chuyển về cảng Borac ở Coron vào sáng 12/9. Theo quan chức này, vẫn còn thi thể bên trong chiếc phà.

Một số nạn nhân sống sót cho biết đám cháy lan rất nhanh. Theo bà Cayabyab, lửa có thể bắt đầu từ khu vực khoang hàng hóa và nhanh chóng bao trùm con tàu chỉ trong vài giây sau khi hành khách nghe thấy một tiếng nổ lớn và phát hiện khói.

Những người trên tàu thậm chí không có đủ thời gian để mặc áo phao trước khi tìm cách thoát thân. Công ty Atienza Interisland Ferries Inc. - chủ sở hữu M/V June Aster, cho biết đang hợp tác đầy đủ với cơ quan chức năng trong quá trình điều tra vụ việc.

Vụ cháy nêu trên một lần nữa làm dấy lên những lo ngại về an toàn hàng hải tại Philippines, quốc đảo với hơn 7.000 hòn đảo, nơi phà và tàu khách là phương tiện giao thông phổ biến. Thời tiết xấu, tình trạng bảo dưỡng tàu và việc thực thi các quy định an toàn chưa nghiêm có thể làm gia tăng nguy cơ xảy ra tai nạn hàng hải.

Philippines từng chứng kiến nhiều vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến phà. Hồi tháng 1 năm nay, một chiếc phà ba tầng chở hơn 340 người bị chìm ở miền Nam nước này, khiến ít nhất 52 người thiệt mạng.

Năm 2023, vụ cháy phà Lady Mary Joy 3 cũng trên tuyến hàng hải này khiến 31 người tử vong./.



Cháy phà tại Philippines khiến ít nhất 5 người thiệt mạng, 87 người mất tích Vụ cháy xảy ra tối 9/9 trên phà M/V June Aster, khi tàu đang ở cách bờ khoảng 2,2km, khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 87 người vẫn mất tích.

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