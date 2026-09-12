BRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026

Chiều 12/9, phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đang diễn ra tại thủ đô New Delhi, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.

Thủ tướng Modi nêu rõ: “Không có thành viên nào phản đối. Tuyên bố New Delhi 2026 đã được nhất trí thông qua."

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, tuyên bố chung nhấn mạnh cần phải tham gia vào các nỗ lực ngăn ngừa xung đột, bao gồm cả việc giải quyết tận gốc nguyên nhân; đồng thời tái khẳng định cam kết của các nước BRICS đối với việc giải quyết hoà bình các tranh chấp quốc tế thông qua đối thoại, tham vấn và ngoại giao.

Tuyên bố ủng hộ cách tiếp cận đa phương, tôn trọng các quan điểm và lập trường của các quốc gia khác nhau về các vấn đề toàn cầu quan trọng, đồng thời bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về sự gia tăng các biện pháp thuế quan đơn phương và các biện pháp phi thuế quan làm méo mó thương mại, đi ngược lại các quy tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Các nước BRICS đạt được đồng thuận về Tuyên bố chung sau các cuộc đàm phán khá căng thẳng trước đó và nước chủ nhà Ấn Độ đã phải dẫn đầu các cuộc tham vấn liên tục để thu hẹp các quan điểm trái ngược và xây dựng sự đồng thuận giữa các nước thành viên.

Đây được coi là bước đột phá quan trọng của BRICS trong bối cảnh New Delhi đã có thể kéo Iran, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) xích lại gần nhau sau những khác biệt sâu sắc, thậm chí có lập trường đối lập về một số vấn đề khu vực và tình hình địa chính trị.

Trong bối cảnh các cuộc xung đột ở Tây Á tiếp diễn căng thẳng và có xu hướng leo thang, việc đạt được ý kiến đồng thuận của 3 quốc gia trên là một thách thức ngoại giao đặc biệt phức tạp.

Chính tài năng ngoại giao khéo léo của Ấn Độ đã đảm bảo rằng những khác biệt này không làm chệch hướng tiến trình của BRICS, mở đường cho một Tuyên bố chung có sự đồng thuận cao, bất chấp lập trường địa chính trị khác biệt rõ rệt giữa các nước thành viên.

Trước đó, tại phiên họp Hội nghị thượng đỉnh BRICS về quản trị toàn cầu toàn diện và tăng cường, Thủ tướng Modi đề xuất các nước thành viên cùng nhau đưa ra 10 sáng kiến cải cách quản trị toàn cầu, có thể được phát triển thành Lộ trình cải cách BRICS tại Hội nghị thượng đỉnh tiếp theo.

Theo ông Modi, các đề xuất nên tập trung vào 3 khía cạnh chính là Đại diện, Đáp ứng và Xây dựng luật lệ. Ông nhấn mạnh nhấn mạnh “không thể tiếp tục trì hoãn thêm nữa” tiến trình cải cách Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các cuộc thảo luận về vấn đề này cần phải gắn liền với mốc thời gian cụ thể và các kết quả rõ ràng.

Về khả năng ứng phó, nhà lãnh đạo Ấn Độ cho rằng cần tập trung vào quy mô, tốc độ và tác động của các biện pháp ứng phó chung toàn cầu. Trong khi đó, về việc xây dựng các quy tắc, Thủ tướng Modi nêu rõ vai trò quan trọng của việc đảm bảo sự tham gia bình đẳng trong định hình các quy tắc toàn cầu trong tương lai./.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ Một trong những trọng tâm của hội nghị là thúc đẩy cải cách các thể chế quản trị và tài chính toàn cầu theo hướng tăng tiếng nói, vai trò của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.