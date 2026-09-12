Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ

Chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.



Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch BRICS năm 2026, chào mừng các nhà lãnh đạo tới Ấn Độ, đồng thời nhấn mạnh vai trò ngày càng lớn của BRICS trong thúc đẩy hợp tác giữa các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển, cũng như đóng góp vào tăng trưởng, ổn định và phát triển bền vững trên thế giới.

Với chủ đề "Xây dựng các nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững," Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tập trung trao đổi về tình hình quốc tế và khu vực; tăng cường chủ nghĩa đa phương; cải cách hệ thống quản trị toàn cầu; thúc đẩy thương mại, đầu tư và tài chính; bảo đảm an ninh năng lượng, lương thực; phát triển khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và tăng cường hợp tác giữa các nước phương Nam toàn cầu.

Một trong những trọng tâm của hội nghị là thúc đẩy cải cách các thể chế quản trị và tài chính toàn cầu theo hướng tăng tiếng nói, vai trò và sự đại diện của các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển.

Các nước BRICS cũng thảo luận các biện pháp tạo thuận lợi cho thương mại và đầu tư, củng cố chuỗi cung ứng, tăng kết nối tài chính và phát triển các phương thức thanh toán xuyên biên giới an toàn, thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, xung đột tại một số khu vực kéo dài, tăng trưởng kinh tế toàn cầu đối mặt nhiều sức ép, trong khi những thách thức về an ninh năng lượng, lương thực, biến đổi khí hậu và gián đoạn chuỗi cung ứng ngày càng rõ nét.

Các diễn biến này đặt ra yêu cầu phải tăng cường phối hợp giữa các thành viên BRICS, đồng thời nâng cao hiệu quả hợp tác giữa BRICS với các nước đối tác và các nền kinh tế đang phát triển.

Trong nhiệm kỳ Chủ tịch BRICS năm 2026, Ấn Độ xác định 4 trụ cột ưu tiên, gồm xây dựng nền tảng tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững. New Delhi cũng thúc đẩy hợp tác về kinh tế số, trí tuệ nhân tạo (AI), doanh nghiệp khởi nghiệp, y tế, nông nghiệp, năng lượng, khoáng sản thiết yếu, chuỗi cung ứng và giao lưu nhân dân.

BRICS ra đời năm 2006 với 4 thành viên ban đầu gồm Brazil, Nga, Ấn Độ và Trung Quốc. Sau đó, Nam Phi gia nhập năm 2010. Những năm gần đây, BRICS mở rộng mạnh mẽ cả về thành viên và phạm vi hợp tác, qua đó gia tăng vai trò trong nền kinh tế và quản trị toàn cầu.

Dự kiến, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có bài phát biểu tại phiên thảo luận toàn thể của hội nghị và có các cuộc trao đổi sâu rộng với các nhà lãnh đạo của các nước thành viên khác trong BRICS về những vấn đề chính như tình hình quốc tế hiện nay, sự phát triển của các cơ chế trong BRICS và việc tăng cường hợp tác thực chất, đồng thời đưa ra các sáng kiến và đề xuất quan trọng để vạch ra lộ trình phát triển chất lượng cao của hợp tác BRICS ở quy mô lớn hơn.

Theo kế hoạch, Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2027 với tinh thần tiếp tục củng cố nền tảng đoàn kết thông qua chủ nghĩa đa phương thực sự, thúc đẩy phối hợp các chiến lược phát triển một cách chặt chẽ hơn và tạo động lực cho phát triển chung thông qua Sáng kiến Phát triển toàn cầu, Sáng kiến An ninh toàn cầu, Sáng kiến Văn minh toàn cầu và Sáng kiến Quản trị toàn cầu.

Trung Quốc cam kết sẽ nỗ lực để đạt được nhiều thành tựu mang tính đột phá hơn trong các lĩnh vực kinh tế số, phát triển xanh, AI, giảm nghèo và phát triển nông nghiệp.

Quan điểm của Trung Quốc là một BRICS lớn mạnh hơn, đoàn kết hơn, hiệu quả hơn, thực tế hơn và cam kết gánh vác trách nhiệm của mình chắc chắn sẽ mở ra không gian mới cho sự phát triển chung của các nước đang phát triển, mang lại sự chắc chắn hơn cùng nguồn năng lượng tích cực cho một thế giới đang có nhiều biến động hiện nay./.

Thủ tướng tới Ấn Độ, tăng cường quan hệ với các nước thành viên và đối tác BRICS Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Ấn Độ, dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS nhằm tiếp tục làm sâu sắc hơn nữa quan hệ với Ấn Độ - nước Chủ tịch BRICS năm 2026 và tăng quan hệ với các nước BRICS.

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