Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo

Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.

Phát biểu tại Phiên I của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, ông Tập Cận Bình lưu ý rằng năm nay đánh dấu kỷ niệm 20 năm hợp tác BRICS, nhấn mạnh đó là 20 năm tự lực và tự cường, các nước BRICS đã tích cực tìm kiếm các con đường phát triển phù hợp với điều kiện quốc gia của mình, nêu gương về sự tự cường thông qua đoàn kết giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.

Theo ông Tập Cận Bình, trong hai thập kỷ qua, cơ chế hợp tác BRICS đã tiếp tục phát triển và mở rộng, thể hiện sức sống và động lực đáng kể. Các nước BRICS đã cùng nhau giải quyết các thách thức từ khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại dịch COVID-19 đến biến đổi khí hậu. Nhóm này vẫn kiên định trong việc bảo vệ lợi ích chung của các nước đang phát triển, đồng thời mang lại sự ổn định và động lực tích cực cho thế giới.

Ông Tập Cận Bình cũng đánh giá 20 năm hợp tác BRICS vừa qua là một giai đoạn thành công, cho rằng BRICS đã trải qua sự mở rộng mang tính lịch sử, thiết lập một khuôn khổ hợp tác toàn diện, đa tầng và mở ra một giai đoạn phát triển chất lượng cao mới cho hợp tác BRICS sâu rộng hơn.

Ông nhấn mạnh rằng thế giới đang trải qua sự chuyển đổi nhanh chóng chưa từng thấy trong một thế kỷ, khu vực Nam bán cầu đang phát triển mạnh mẽ và xu hướng hướng tới một thế giới đa cực là không thể ngăn cản.

Ông kêu gọi BRICS tiên phong trong việc thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo. Các nước BRICS nên chủ động nắm bắt cơ hội, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), khuyến khích phát triển mã nguồn mở, sự cởi mở, hợp tác và chia sẻ, đồng thời thúc đẩy hợp tác thực tiễn sang các lĩnh vực mới và đạt đến tầm cao mới.

Ông cũng hoan nghênh các nước BRICS tích cực tham gia Tổ chức Hợp tác AI thế giới.

Chủ tịch Trung Quốc cho biết nước này đề xuất sáng kiến thúc đẩy công nghiệp hóa mới thông qua AI giữa các nước BRICS, và sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để đạt được nhiều kết quả hơn trong nghiên cứu, phát triển và ứng dụng, cũng như làm sâu sắc thêm hợp tác trong chuỗi công nghiệp và cung ứng.

Trung Quốc sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch luân phiên của BRICS và đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh lần thứ 19 vào năm 2027.

Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với tất cả các bên để xây dựng sự đồng thuận, tạo dựng một tương lai tốt đẹp hơn và cùng nhau bước vào "thập kỷ vàng" thứ 3 của BRICS, mở ra một tương lai tươi sáng về thịnh vượng và tiến bộ./.

BRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026 Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 - thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.

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